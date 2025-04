Ángel Rossi sobre el papa Francisco: "Fue un hombre que no tuvo miedo de decir las cosas"

El arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, dijo que la muerte del papa Francisco es algo “doloroso” pero “providencial” al tiempo que consideró que Jorge Bergoglio vivió el Evangelio "con radicalidad".

La muerte de Francisco: quiénes son los dos cordobeses que elegirán al próximo Papa

La muerte del papa Francisco

“Ciertamente se lo veía frágil. Se fue en su ley, se fue como llegó. Llegó a la plaza y se fue desde la plaza porque lo último que hizo fue en la Semana Santa. Fue a la cárcel buscando a los más frágiles. Y el domingo dio su bendición a todo el mundo y después recorrió la plaza. Así como comenzó su pontificado, así terminó, cerca de la gente”, relató Rossi.

Además señaló que “uno hubiera deseado por supuesto tenerlo” y que la muerte de Jorge Bergoglio es algo “doloroso pero a la vez providencial” porque “se le iba a hacer posiblemente difícil por su situación física”.

“Un hombre de gestos”

El cardenal utilizó la imagen de que Francisco “se animó a montar el Evangelio en pelo, no le puso apero” para analizar su pontificado.

“Un hombre de radicalidad evangélica, esto siempre interpela. El Papa era un hombre de profundos gestos. Un hombre que vivió el Evangelio con radicalidad, un hombre que no tuvo miedo de decir las cosas y sobre todo un hombre que confirmaba lo que hablaba con los gestos”, describió en diálogo con Mitre Córdoba.

Papa Francisco, el peregrino que llegó de la periferia

“No se olvidó de los pobres”

También recordó que “el primer viaje apostólico fue en Lampedusa rezando y recibiendo a los que llegaban del norte de África” y “la visita a las cárceles”. “Todas cosas que sería bueno que no sean novedosas pero de alguna manera el Papa las trajo de nuevo con gestos muy fuertes”, enfatizó.

Rossi insistió en que Bergoglio estaba “muy dolido con el tema de la guerra” y “no andaba con vueltas”. “Clarificaba bien que esto es miserable y que es un negocio a costillas de la gente”, añadió el arzobispo de Córdoba.

El religioso destacó que Francisco “no se olvidó de los pobres en su pontificado”.

Argentina

Al ser consultado sobre los motivos por el que Francisco no visitó Argentina, respondió: “Sería ridículo pensar que no la quería, que no le interesaba. Al contrario, un hombre profundamente de la patria, también profundamente porteño. Vaya a saber cuál fue el móvil último por el cual no venía”.

Francisco en Córdoba

Rossi evocó cuando Bergoglio estudió en el noviciado de los jesuitas en barrio Pueyrredón de la capital cordobesa y años después en la Compañía de Jesús.

"Estando aquí en Córdoba es que lo llevan para obispo de Buenos Aires. Una experiencia de quien va al desierto y lo buscan en el desierto para salir al servicio. Fue un momento muy fuerte en su vida", rememoró.

Misa en la Catedral

Rossi, quien participará del cónclave para elegir al próximo Sumo Pontífice, confirmó que este lunes a las 19 habrá una misa en la Catedral cordobesa.