Oscar Zago, diputado nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y expresidente del bloque de La Libertad Avanza, dijo que Mauricio Macri está en desacuerdo con el acercamiento entre el PRO y el oficialismo y remarcó que no responde a sus dirigentes en la Ciudad de Buenos aires y las provincias. “Está haciendo él un alejamiento propio, no hace falta aconsejarlo”, agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Oscar Zago es diputado nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) por la Ciudad de Buenos Aires. Fue presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados hasta abril de 2024. Además, fue legislador por tenencia, por el PRO y por La Libertad Avanza. Junto a Lourdes Arrieta, otra exintegrante de La Libertad Avanza, fue clave para que la Comisión Investigadora del Congreso por el caso Libra tenga quórum y dijo que Javier Milei fue “una víctima del engaño de unos vándalos”.

Guillermo Francos reavivó la disputa con Cristina López: "Le queda grande a esta señora el cargo de senadora nacional"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Le confieso que admiro la capacidad de equilibrio que usted tiene. Al mismo tiempo que dio quórum por el caso Libra, dice que Javier Milei es inocente. De cualquier forma, creo que Milei hubiera preferido que no dieran quórum y que no se discutiera si fue víctima de unos vándalos, porque queda como un tonto. No será culpable en el sentido del dolo, pero sí en el sentido de no estar a la altura del cargo que ocupa. Pero me parece que la cuestión de fondo es cómo mantener esa independencia. Me vino a la mente la idea de los puercoespines, que necesitan amucharse para dormir y darse calor, pero se pinchan. Entonces lo tienen que hacer a una distancia lo suficiente como para que irradie un poquito de calor, pero sin pincharse. Esa es la sensación que me transmite.

No entiendo cuándo dimos quórum, porque Lourdes Arrieta no pertenece a la comisión. No me acuerdo de qué quórum estamos hablando.

Estamos hablando del quórum de la comisión por la investigación del caso Libra…

Porque una cosa es cuando se creó la comisión, porque Lourdes no pertenece a la comisión. Por eso estoy confundido.

Claudio Mardones: El interrogante gira en torno a su rol como ex titular de la bancada de La Libertad Avanza hace ya un tiempo…

Pero no sé a qué se refieren con que “dimos quórum”, porque Lourdes Arrieta no pertenece a la comisión. Pero por ahí fue anteriormente, cuando se creó o hubo otra votación. Por eso estoy confundido.

CM: Usted forma parte de la comisión investigadora. ¿Ha estado presente en el trabajo de la comisión?

Sí. En eso sí. Siempre dimos quórum.

CM: Y en este caso, desde que ha funcionado la comisión investigadora, ha estado en una situación de empate.

Si. Está en 14 y 14 y todavía no se pudo destrabar el tema de quién la preside, quién puede ser vicepresidente y quién puede ser secretario.

CM: En el caso del empate, ¿usted respaldó a Gabriel Bornoroni como presidente de la comisión?

Nosotros dijimos que sí. De los 28 miembros, los únicos que se abstuvieron cuando se sancionó la creación de la comisión investigadora fuimos nosotros, los del MID. Nos abstuvimos porque pedíamos una comisión investigadora bicameral, de diputados y de senadores. Fue rechazada por el conjunto, y cuando fueron a buscar mi voto, les dije que nos íbamos a abstener. Consideramos que una comisión solamente conformada por la Cámara de Diputados iba a ser un error y que iba a tener mucha más fuerza si se hacía tanto en Diputados como en Senadores. Esa fue nuestra postura.

Después, cuando fui elegido miembro de mi bloque, dentro de esos 28 diputados. Lo que le dijimos nosotros es que hay que ponerse de acuerdo. Algunos dijeron que la comisión no correspondía, como La Libertad Avanza y parte del PRO, y la oposición decía de ir por el juicio político. Ahí nosotros dijimos: “Muchachos, estamos poniendo el carro adelante del caballo”. El otro día se fueron muy enojados el diputado Maxi Ferraro y la diputada Mónica Frade con razón.

Comisión investigadora del caso Libra.

CM: Sí, dijeron que era un circo porque no habían elegido autoridades.

Por eso, tengo que decir lo que es con razón. Hay grandes disputas en ese bloque de 14, y también hay una crítica que estoy haciendo dentro de nuestro bloque de 14. Esto hay que resolverlo. No puede pasar que hace 40 o 50 días que hay una comisión y todavía no podemos elegir un presidente, un secretario o un vicepresidente. Es una locura. Yo creo que lo va a terminar de resolver el cuerpo, como había pedido la oposición en ese momento. Nosotros creíamos que no era conveniente, algo que pidió el diputado Ritondo también. Si no se resuelve, el cuerpo lo va a tener que definir en el recinto, o en un intento nuevamente. Porque hubo muchos enojos en la última reunión, incluso con algunos invitados que dijeron “blanco” en un momento, después “gris”, y terminaron diciendo “negro”. La verdad que fue una falta de respeto también.

CM: Para usted, esos 90 días para los cuales la comisión había sido creada, ¿están corriendo?

Están corriendo porque va vinieron algunos invitados. Que el oficialismo deje de convocar invitados porque les va a ir muy mal.

CM: ¿Usted se refiere a Iñaki Apezteguía?

Sí. Le pasaron dos videos, y la verdad que se puso más colorado que un arcoíris. Yo lo vi cancherear y por eso me levanté y me fui, porque ya era una vergüenza. Otros diputados hicieron exactamente lo mismo. Vamos a tener que resolver, me parece. Y todo eso de los 90 días se puede prorrogar. Si el oficialismo pretende dilatar, no es lo que corresponde. Me parece que una comisión tan importante como esta, donde la Justicia, tanto de la Argentina como de EE. UU., está haciendo un trabajo profundo, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Le acabo de decir a nuestro interbloque, que es con el PRO, que así no vamos a poder seguir funcionando.

Es una comisión que va a tener que resolverse de una manera u otra. La Justicia está profundizando la investigación, y nosotros, en vez de profundizarla, la estamos alejando. Seguramente lo resolverá el pleno para conformar la comisión y alargar el plazo. Estuvimos los primeros 60 días sin llegar a nada en estas reuniones. En la reunión pasada no hablaron ni la mitad de los invitados. Parece que el actual secretario parlamentario, que está siendo presidente de la comisión, no organizó la cosa y tuvimos que dejar. Después hubo mala comunicación con Bercovich, que estaba haciendo su alocución y se cortó la comunicación. Entonces todo eso no está bien porque el conjunto de todos no está sacando buena lectura de todo lo que está pasando.

Más allá de que Lourdes Arrieta no está en la comisión, qué difícil debe ser compartir algunas ideas del presidente y no otras. Usted es el ejemplo más paradigmático, porque presidió el bloque de diputados, pero le pasa a mucha gente. Le pasa a Macri, le pasa a los radicales, le pasa a los cordobeses, le pasa a los socialistas. Hay muchas cosas en las que la gente diría, como que no debe haber inflación, no debe haber déficit fiscal o que la calle no debe estar cortada todo el tiempo. Ahora, qué difícil es frente a un gobierno que, frente a la más mínima disidencia, echa al presidente del bloque de diputados. Por eso ponía el ejemplo de cómo regular la cercanía y la distancia.

Yo creo que a todos nos pasa, a todos los seres humanos nos pasa. Esto le pasa a la gente que se casa y después se termina separando, y vos les preguntás por qué se separaron si se llevaron tan bien durante 10, 15 o 20 años. Y bueno, hay cosas que después dejan de funcionar. En este caso es exactamente lo mismo. Cuando uno viene trabajando con cuestiones donde estamos absolutamente de acuerdo, como bajar la inflación, tener déficit cero, bajar el gasto público y un montón de cuestiones económicas que para mí funcionaron. Incluso hay cosas en la Ciudad de Buenos Aires que son ejemplo, como recuperar el espacio público en la Ciudad es gracias a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, trabajando también con la Legislatura. Eso está.

Lo que está mal, hay que decirlo. ¿Por qué uno no lo va a decir? Yo creo que ese es el error que cometen los gobiernos, cuando se cree que hay que seguir insistiendo porque seguís perteneciendo. Cuando hay que criticar, hay que criticar. Y nosotros somos parte de eso también. Vemos lo que está bien, lo vamos a decir. Y lo que está mal, también lo vamos a decir. Eso es lo que muchos dirigentes políticos no quieren entender. A mí no me gusta dejar de caminar por la calle. Yo sigo tomando café en el mismo barrio donde estoy, no me mudo de ninguna manera y camino por la misma calle. Y a veces, cuando a la gente yo le pido el voto porque pretendo hacer esto, esto y esto, y en la mitad del camino empiezo a cambiar, me voy para otra calle y empiezo a hacer todo lo contrario, no me gusta. A mí me gusta seguir caminando por el mismo lugar, seguir dando la cara, seguir tomando café. Lo que digo, lo trato de cumplir. Y creo que todos los dirigentes políticos tendríamos que hacer eso. Si no, seríamos poco creíbles.

Esta incapacidad del Gobierno para tolerar la más mínima crítica, que expulsa incluso a sus aliados más cercanos, ¿tiene algo que ver con la tensión que existe entre Karina Milei y Santiago Caputo? ¿Es correcto que esa tensión entre ellos dos hace que mucha gente termine afuera? Cada uno pelea por ver quién es más “mileísta” que el otro, y terminan sacando gente valiosa de La Libertad Avanza, porque queda en el medio de una interna.

Yo a Santiago Caputo, por ejemplo, lo conocí muy poco, a pesar de que él venía trabajando desde 2021 de la misma manera que yo trabajé con Javier desde 2020. Él ya era consultor desde 2021, y no tuve mucho acercamiento con él. Sí con Karina Milei. Si hay tironeos, después de mi alejamiento, no lo sé en profundidad.

Las 20 frases más explosivas de Javier Milei en La Plata: del "pichón de Stalin" a la advertencia a las "ratas que huyeron a Provincia"

¿Y en tu caso?

No, en mi caso no. A mí no me echó nadie, yo me fui. Es decir, cuando vimos que empezaba a virar, que lo que se decía blanco terminaba siendo gris, y lo que se decía uno terminaba siendo dos, dije que no compartía y di un paso al costado.

Usted tiene credenciales, porque fue legislador porteño por el PRO. ¿Le aconsejaría a Macri lo que le aconseja Emilio Monzó, que es correrse al centro y alejarse de Milei y de La Libertad Avanza?

No me quiero meter mucho en la discusión interna del PRO porque también estuvimos muy cerca de cerrar un acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires, y yo di un paso al costado por las condiciones. Sin embargo, creo que el mismo expresidente Macri ya prácticamente no está compartiendo ninguna de las decisiones. Es alguien muy crítico de la relación que tiene hoy el PRO, en general. Me parece que el presidente del PRO nacional está bastante alejado de los acuerdos que tiene el PRO en la provincia, en la Ciudad o en otros distritos. Macri está haciendo él un alejamiento propio, no hace falta aconsejarlo. No está respondiendo a sus dirigentes de distrito, como el caso del diputado Ritondo en provincia de Buenos Aires, o en la Ciudad. Él ya está tomando su propia decisión, como nosotros.

El lunes lanzamos nuestro espacio en la provincia de Buenos Aires, en La Plata. Incluso viene a cerrarlo María Eugenia Talerico, con un posible acuerdo, o no. Y eso no me quiero meter, porque es el distrito de la provincia, y yo soy de la Ciudad de Buenos Aires. No me gustaría que mi partido me que me meto. Soy un simple consejero, y voy a estar presente acompañando la decisión que tome el partido en la provincia. Pero nosotros también estamos haciendo nuestro trabajo para poder ir en una cuestión totalmente separada de La Libertad Avanza, y del propio kirchnerismo también. Estamos abiertos a toda esa discusión.

TV/GI