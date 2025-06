El Gobierno anunció la suba de las retenciones para soja y maíz: “Es una muy mala señal para el productor agropecuario”

Con el fin de analizar el reciente decreto que restituye las alícuotas plenas de retenciones a las exportaciones de soja y maíz, este medio se puso en comunicación con el ex subsecretario de Agricultura, Javier Preciado Patiño.

Con respecto a la decisión del Gobierno sobre restituir los derechos de exportación, Javier Preciado Patiño advirtió: “Hasta el último momento de ayer todavía se barajaba alguna esperanza que el Gobierno sostuviera el 26% para la soja y el 9,5% para el maíz, pero el decreto de hoy lo que hace es confirmar que solamente trigo y cebada van a seguir con la alícuota reducida”.

Cómo impacta el regreso de las retenciones en el productor agropecuario

Según desarrolló, se trata de “una muy mala señal para el productor agropecuario, claramente”, y explicó: “Estos siete puntos que el Gobierno le vuelve a subir al productor en teoría son 30.000, $35.000 menos que va a recibir”.

En cuanto al impacto inmediato, Patiño sostuvo que, “el exportador exporta una vez que se hace de la mercadería. Si el productor no vende porque cree que realmente lo que le ofrece el mercado es poca plata por su soja, el productor va a esperar”.

Las implicancias de las retenciones en los diferentes cultivos

Además, cuestionó la lógica del esquema: “Si yo soy productor y quiero hacer soja, el Estado me retiene el 33% del valor internacional. Pero si hago maíz me retiene el 12% y si hago trigo me retiene el 9,5%. ¿Por qué en un esquema de un gobierno libertario el gobierno me dice qué sembrar?”.

Luego, el entrevistado manifestó que durante el trimestre de retenciones reducidas, el Gobierno resignó recursos: “Eso significó un, entre comillas, sacrificio fiscal de no menos de USD 800 millones”.

Aun así, comentó que la recaudación fue muy alta: “Solamente en este mes de junio se llevan registradas exportaciones por 17 millones y medio de toneladas, lo que se registró para exportar son USD 5.300 millones”.