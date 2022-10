Cierre expectante para el tercer día del Coloquio IDEA

El último jueves, en el segundo día de debates entre empresarios, sindicalistas, políticos, la oposición ganó terreno y pudo percibir que la mirada desde el sector empresarial es la de que el actual mandato está de salida y habrá un cambio de gestión en 2023.

Por otro lado, la periodista de política y economía, Nuria Am, contó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). que la jornada de hoy estará bañada en política, Patricia Bullrich está siendo codiciada y se aguarda por que Alberto Fernández cierre el evento.

Contanos que está pasando en el Coloquio IDEA.

El tercer día todavía no comenzó, en un ratito estarán desayunando los empresarios. Hoy tendrán un contenido político más importante que el de los primeros dos días. Hoy las figuras de la oposición intentarán responderle a los empresarios cuál es su mirada sobre las políticas a futuro que debería tomar la Argentina para salir de esta situación de crisis en casa de que haya un cambio de gestión.

Una de las figuras más demandadas de hoy en los almuerzos será Patricia Bullrich, inclusive tuvieron que hacer una redistribución de los invitados porque hubo más empresarios que se anotaron en la mesa para almorzar con ella que con Facundo Manes, Javier Milei, yJorge Neme.

La presencia de Alberto Fernández para las 17:45 de hoy está confirmada, aunque todo puede pasar. Realizaron un vallado importante en los alrededores del Hotel Sheraton donde se está desarrollando el Coloquio de IDEA, por lo que todo indica que vendría a cerrar.

Coloquio IDEA: críticas a la grieta y empresarios que buscan que la Argentina salga a flote

¿Qué dicen los empresarios? Si viene mejor, es un buen gesto y tiene que estar, pero no cambia demasiado la situación que se presente o no. En los primeros debates e intercambios que tuvieron eran discursos para ellos mismos, no reclamos al Gobierno porque entienden que es tiempo de cambio de gestión y que el actual mandato está en retirada.

La oposición ganó terreno en el Coloquio de IDEA. Una de las actividades de ayer reunió a figuras importantes del macrismo e incluso se logró que fueran una especie de escenario para acuerdos dentro del Congreso y una mirada hacia el futuro.

¿Qué actividades tendrán lugar hoy?

Además de la presencia de los políticos opositores, los gobernadores dirán presentes en el escenario cuando se debata, sino que también hay reuniones programadas entre los representantes de las distintas provincias, es por eso que el contenido de hoy será más político.

Ayer parte del sindicalismo planteaba que no se le podía pedir más a las empresas por la situación en la que actualmente se encuentra el país.

