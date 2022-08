Elon Musk anunció que no comprará el Manchester United

Los mensajes y contenidos en las redes sociales vuelan y Elon Mask lo sabe a la perfección. A través de un tuit del director ejecutivo de Tesla, empezaron a correr los comentarios sobre la presunta compra del Manchester United por parte del empresario. Pese al entusiasmo y revuelo que generó dicho comentario por Musk, él mismo salió a aclarar la situación.

“Voy a comprar el Manchester United, de nada”, fue el mensaje que colgó en su cuenta de Twitter, plataforma que el empresario compró hace unos meses, operación que quiere terminar por los problemas que le generó. Lo cierto es que dicho tuit alcanzó comentarios, me gustas y retuits de una manera exponencial y distintos portales de noticias anunciaron que Musk haría dicho negocio y se pondría al mando del conjunto de los Red Devils. Respecto al anuncio de la posible compra, varios datos salieron a la luz nuevamente.

Musk vende US$6.900 M en acciones de Tesla en caso de que pierda el juicio con Twitter

El periódico británico The Daily Mirror informó el año pasado que la familia Glazer, dueños del club, estaban dispuestos a venderlo, pero únicamente si les ofrecían más de 4.000 millones de libras (4.840 millones de dólares). En cuestión de número Musk podría hacer dicha transacción, pero la realidad es que el empresario está intentando salir de la operación de 44.000 millones de dólares que desembolsó para comprar Twitter, situación que lo ha llevado a los tribunales. Además, recientemente vendió casi 7.000 millones en acciones de su grupo automovilístico Tesla.

Elon Musk ganó mucha popularidad en redes sociales, sobre todo en Twitter por dar declaraciones impredecibles y provocadoras. Así, su comentario respecto a la presunta compra del United generó un revuelo en las redes sobre si el hombre más rico del mundo hablaba en serio o no. Finalmente, tras obtener casi 500.000 "me gusta" en cuestión de horas y las preguntas de numerosos seguidores, Musk rompió el silencio y aclaró que era una broma. "No, es una antigua broma en Twitter. No voy a comprar ningún club deportivo", respondió ante la pregunta de un usuario. "Sin embargo, si hubiera algún equipo, sería el Manchester United. Era mi equipo favorito de la niñez", añadió.

JL PAR