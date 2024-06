Elon Musk: "El rol del Estado es ser árbitro de un juego limpio, no interponerse a los jugadores"

En medio de una jornada por demás convulsionada, en medio del tratamiento de la ley Bases en el Congreso, y las manifestaciones por parte de piqueteros, sindicalistas y grupos que marcharon contra la aprobación, también se sumó el discurso de Elon Musk, el tercer hombre más rico del mundo, quien reiteró sus expresiones de apoyo al presidente Javier Milei.

En esa línea, el dueño de Tesla y de la red social X (antes Tweeter) ratificó su sintonía respecto de la política e ideología que comparte con el mandatario argentino. El magnate disertó virtualmente desde los Estados Unidos participando del foro organizado por el Instituto Cato y la Fundación Libertad & Progreso, que tuvo lugar en el Hotel Hilton de Puerto Madero en Buenos Aires, y reunió a los principales referentes liberales del mundo.

Una conversación con Elon Musk

“Creo que es muy importante que Argentina tenga éxito y que le demos al presidente Milei todo nuestro apoyo. Mi predicción es que, a menos que sea frenado de alguna manera, para que no tome acción y las medidas que quiere implementar, la Argentina tendrá un crecimiento económico masivo y habrá mucha más prosperidad y optimismo sobre el futuro, como nunca hubo posiblemente en los últimos 100 años”, remarcó Musk.

De modo que, el líder tecnológico participó vía teleconferencia en el congreso liberal “El renacer de la libertad en Argentina y el mundo”, donde una vez más dio clara señales de apoyo al presidente Milei. En medio de su exposición alentó al pueblo argentino a acompañar “el experimento” que será una “aventura excitante” y con buenos resultados.

“De acuerdo a lo que he leído, Milei está haciendo los movimientos correctos, y sólo alentaría a los argentinos a que le den todo su apoyo para llevar adelante este experimento. Eso porque realmente las políticas del pasado no han tenido éxito y lo sabemos con certeza”. Y agregó: “Así que dejemos que avance, hay que avanzar al futuro, espero que los argentinos le den todo su apoyo. Creo que será una aventura muy emocionante y que funcionará muy bien”.

El Estado: el “árbitro” para “el juego limpio”

En su discurso alentó a los gobiernos a no intervenir en los mercados y a quitar las regulaciones, ya que “siempre se pueden reestablecer”. En esa línea, desde Estados Unidos, Musk destacó en su intercambio de ideas con el moderador Johan Norberg del Instituto Cato, algunas consideraciones respecto del rol clave de los estados.

"Cuanto más tiempo se extiende la creación de reglas y regulaciones, se llega a un punto en el que cada ley y regulación tal vez no sean paralizantes en sí mismas, pero todas juntas son como pequeños hilos que amarran a Gulliver al piso. Con cada cuerda, el gigante no puede moverse", precisó para dejar en claro como un marcado intervencionismo estatal puede malograr el desarrollo del mercado y las economías de los países, según su mirada liberal, que claramente comparte con el mandatario argentino.

Además profundizó su explicación respecto de qué papel debería ser ocupado por los gobernantes, por el Estado en cada país para impulsar el crecimiento de las economías y sus sociedades: "El papel del gobierno es garantizar que el campo de juego sea bueno y que existan buenas reglas. Es esencialmente la liga de fútbol y el árbitro. Está para asegurarse de que haya juego limpio, que las reglas sean sensatas y permitir que los jugadores en el campo jueguen el juego", dijo contundente.

No obstante, el empresario no dejó de destacar que muy lejos de mantenerse este rol, que según su parecer debería ser el único para el Estado, en la práctica se da de modo diferente: "Lo que pasa con el tiempo, sin embargo, es que los gobiernos siguen creciendo y, en cierto punto, hay más árbitros que jugadores en el campo. Y luego el juego no es bueno. No digo que no sean necesarios los árbitros. Pero no queremos que superen en número a los jugadores", apuntó Musk en medio de aplausos que celebraron sus palabras.

Para concluir su idea destacó: "Por lo tanto, los gobiernos sólo deben asegurarse de que se jueguen juegos limpios, con reglas sensatas y claras, sin interponerse en el camino de los jugadores. Eso sería tonto, pero es lo que sucede. Si los gobiernos no se interponen entre los jugadores, los resultados serán excelentes".

Recoger la basura para eliminar regulaciones

"Sabes, en Occidente creo que hemos creado un estancamiento regulatorio donde casi todo es ilegal. Por eso no pueden construir un tren de alta velocidad en California. Gastaron $7 mil millones y hay una sección de 1600 pies, es todo lo que tienen para mostrar y ni siquiera tiene rieles. Realmente es demasiado absurdo para la paridad”, explicó Musk. Y añadió: “Los grandes proyectos son esencialmente ilegales en California y en gran parte de Europa y otros países. Así que tiene que haber algún proceso de recolección de basura para eliminar reglas y regulaciones para que la sociedad funcione y no endurecer las arterias hasta el punto en que no se pueda hacer nada".

Criticó duramente la burocracia global, y remarcó como el desarrollo es frenado muchas veces por el cúmulo de leyes y reglamentos. "Son como hilos y, si tiramos de uno de ellos, quizás el gigante se mueva". También destacó que considera necesario una suerte de “Departamento de Eliminación de Reglamentos", ya que cuando se sanciona una norma, se crea un ecosistema que impulsa su permanencia aunque no sea beneficioso.

"A nivel gubernamental, debería haber un departamento de eliminación de regulaciones y cuando se aprueben nuevas leyes, deberían tener algún tipo de extinción”. En lo particular respecto de la normativa y regulaciones ambientales, si bien se declaró a favor del cuidado ambiental, calificó de "terrible" su reglamentación. "Deberíamos eliminar regulaciones, es como sacar los frenos de la economía y de la civilización", dijo el magnate.

“Creo que a nivel general los Gobiernos en todo el mundo deberían eliminar regulaciones, cuestionarse al respecto. Obviamente, el Presidente Milei al parecer está realizando un gran trabajo en ese sentido, eliminando cosas, eliminando departamentos (ministerios) enteros, es fantástica su tarea. Si se eliminan las regulaciones, siempre se pueden reestablecer”, afirmó entre risas y aplausos.

"La expansión de la conciencia en el Universo"

Asimismo, en otro pasaje de su disertación en el foro liberal, Musk expuso sus ideas en torno al avance de la humanidad que busca nuevos lugares. En ese marco, destacó cuál es su objetivo primordial: "la expansión de la conciencia en el Universo". Desde Estados Unidos, señaló a los presentes en la cumbre que "la civilización es frágil y lo que podemos hacer para aumentar las expectativas de vida es determinar cuáles son las especies que puedan extender su existencia hacia otros planetas y sistemas solares".

Además expuso su preocupación: "La baja tasa de natalidad se está acelerando en la mayoría de los países. Se subestima como un problema. Si no hay humanos, no hay humanidad".