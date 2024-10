En el agro "el que no trabaje con IA quedará fuera del mercado respecto a sus competidores"

Bajo el lema “El arte del desarrollo de negocios del agro en Argentina hacia el mundo: la mirada de los expertos en búsqueda del agregado de valor”, se llevó a cabo la décima edición de Argentina Visión 2040. El evento organizado, como cada año, en total beneficio de la Fundación de ADBlick Agro, reunió la asistencia de más de 1200 participantes, entre disertantes y oradores presenciales y asistentes remotos, mediante contacto virtual. El discurso de apertura lo realizó José Demicheli, Director General de ADBlick Agro que en su alocución señaló que el sector agroindustrial está dispuesto a enfrentar los nuevos desafíos.

El “arte” de desarrollar los negocios en el agro

Demicheli, destacó sobre el “arte” de trabajar en el desarrollo de los negocios agro y la necesidad de adaptarse a la coyuntura. “Es como pedirle a un pintor que escriba cómo hace sus cuadros. Lo que quisimos focalizar en este título es cómo, con las nuevas realidades y economías, hay una transformación en la Argentina, que esperamos que continúe, tenemos que desarrollar nuevas habilidades”.

“Hacer negocios es un arte de combinar la velocidad y la calidad, el timing es todo. Y tengo que hacerlo desde un cimiento de calidad. Tengo que motivar e inspirar al equipo y trabajar a nivel cluster. La empresa que se precie de ser independiente está condenada, el trabajo en red es el gran éxito de las empresas que logran trascender”, señaló. Y agregó: “Este es un año para mirarnos de adentro hacia afuera, dejando a la política de lado. Hay que empezar a cabalgar porque el potro está siendo domado. Y con un potro domado, tenemos que pensar ¿Cómo puedo mejorar mi galope?”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El impacto de la tecnología en el agro: “Se está impulsando una regeneración para nuestra agricultura”

La IA será lo que la electricidad para el siglo XX

En el marco del Argentina Visión 2040, José Gobbée, CEO en The Context Network y profesor de Estrategia en MBA Agronegocios Univ. Austral, se refirió a la creciente ola de nuevas exigencias en los mercados, locales e internacionales, donde consumidores y productores demandan mayor sustentabilidad, transparencia y trazabilidad en toda la cadena de los productos que elaboran y consumen. “Estamos ante un nuevo consumidor que prefiere los alimentos de producción local, sin antibióticos y orgánicos. Otro de los puntos claves es el impacto climático. Las empresas que no se adapten, van a perder su porción en el mercado”.

Y agregó: “Cuando hablamos de generosidad, me hace pensar en que desde nuestro sector, fuimos mal generosos. En los últimos años le dimos un PBI al Estado y no nos dieron nada a cambio. No nos falta talento ni oportunidades, tenemos que influir en lo que viene. Tenemos que saber cómo se va a usar ese dinero que estamos generando. En Brasil no se toca el sector agropecuario y eso se vio reflejado en un gran crecimiento. Quien sea que ocupe el gobierno, tiene que saber que va a necesitar del agro. Tenemos que influenciar en lo que se viene. Ojalá podamos lograrlo porque tenemos grandes oportunidades”.

Con ese contexto, y con el impulso de una creciente demanda de alimentos sustentables, las nuevas tecnologías con inteligencia artificial y las AgTech se imponen para revolucionar el agro. Asimismo, la mayor tendencia a la producción y consumo de proteínas animales sustentables que se incrementará significativa y progresivamente hasta 2028 ayudará a fomentar la implementación de las nuevas tecnologías Agfood.

“Ahora también por productos sustentables. América del Sur es la región mejor posicionada para satisfacer esta demanda durante los próximos 10 años”, afirmó Gobbée. Esta firme exigencia hace obligatorio que deba emprenderse urgente el camino de adaptación. “Empresas de alimentos y productores necesitan adaptarse rápidamente a las nuevas exigencias. Aparecen nuevas tecnologías e innovación en recursos financieros a nivel global con nuevos jugadores que apuestan a que la tecnología traiga soluciones”, enfatizó.

Científicos argentinos crearon mapas de rendimiento agrícola para cada rincón del mundo

IA: “En el agro la venimos corriendo de atrás”

“Nuestras empresas, puede gustarnos o no, pero también están yendo en esa dirección (demanda de sustentabilidad, trazabilidad, transparencia), con algunos elementos de esta tendencia de mayor sustentabilidad y cada vez van más hacia allá. Esto pone a las grandes empresas productoras y vendedoras de alimentos, frente a la creciente presión de los nuevos consumidores, en una situación que indica que si no se mueven rápido ya pierden gran parte del mercado”.

“Eso es lo que nos están exigiendo. Las tendencias son este cambio en el nuevo consumidor con una nueva demanda de alimentos, y en paralelo las tecnologías que podría traernos las soluciones a estos problemas”.

Además señaló que haciendo una comparativa con la Ley de Moore, donde se necesita más aumento de la productividad por hectárea con los mismos recursos: “La inteligencia artificial tiene esta capacidad. ¿Por qué? Porque en el agro venimos aumentando un 3% o un 4% la productividad por hectárea. La Ley de Moore sostiene que la capacidad que tenemos en nuestros celulares y computadoras se duplica cada dos años. Significa que duplicamos el número de transistores por cada chip”.

“Hace poco la empresa Nvidia se convirtió en la empresa más valiosa del mundo, porque logró inventar microprocesadores que tienen muchísimos más chips que dan la mayor capacidad de procesamiento en comparación con todos los chips que hay en el mercado. Veníamos con una curva de 10 billones de transistores por chip, y el último que lanzó al mercado ya tiene 76 billones de transistores por microprocesador y tendrá 140 billones el próximo chip que se lanzará en dos años, con todo vendido para los próximos cuatro años. Por eso el precio de la empresa se disparó y hoy es la más valiosa del mundo”.

“¿Por qué impacta al agro? Porque hace que la capacidad de producción que tenga el sector sea enorme en muy poco tiempo y a mucho menor costo”. A la vez que reflexionó que para muchos analistas “la IA es igual o será igual que lo que fue la electricidad para el siglo XX. Todas las empresas líderes están trabajando en todas sus áreas de negocios con inteligencia artificial. Por lo que el que no trabaje con IA en los próximos años va a quedar fuera del mercado, respecto a sus competidores y esto es algo que en el sector agro lo venimos corriendo medio de atrás”, advirtió.

Por tanto, es importante destacarlo señaló y afirmó que “las que ven y aprovechan nuevas tendencias como oportunidades” serán las empresas que logren mantenerse en el mercado. Aseguró que la inteligencia artificial genera el aceleramiento de las nuevas tendencias de digitalización del sector. “Hay que aprovechar las oportunidades históricas”, subrayó.

La cuarta revolución industrial en auge

Tercera Revolución Verde

Por su parte, en el mismo panel, Iván Ordoñez, economista especializado en agronegocios y director del Posgrado en AgTechs de UCEMA, analizó y expuso respecto de la diferencia entre las anteriores revoluciones verdes y la actual. “A diferencia de las anteriores revoluciones verdes, las agtech trascienden estrictamente a lo agronómico y productivo e impactan en la gestión de la empresa agropecuaria y de las relaciones entre ellas: son una revolución en la metodología de trabajo, ya que potencian el proceso de toma de decisión en las decisiones productivas y comerciales y su ejecución”, apuntó.

En el mismo orden, Joaquin Fish emprendedor del sector, Co-Founder & CEO DE Nat4Bio, reflexionó sobre la desventaja que presenta al estar retrasado el agro local. “La culpa es nuestra, no somos el ejemplo de Brasil trabajando juntos en el Congreso, no nos vendemos cómo deberíamos vender. Somos muy optimistas, porque cuando invertimos para sembrar maíz a cielo abierto no somos llorones. Deberíamos trabajar más en conjunto. Invertimos hasta US $20.000 en 35 millones de hectáreas. Se debería festejar el día del inversor agropecuario”.

A su turno, Ricardo Yapur, CEO de Rizobacter, señaló: “Hay muchísimo futuro y tecnología que se puede aplicar al agro. Aplicamos tecnología para producir pero podríamos aplicar mucha más tecnología para comercializar y para varias cosas que nos ayudarían a reducir costos”.

Las empresas tecnológicas del agro de Córdoba destacaron el valor de vincular al campo con lo académico

El nuevo desafío para el agro

Ignacio Lartirigoyen, presidente de Lartirigoyen, uno de los emprendedores que compartió su experiencia señaló: ¿Cuál es el desafío? “Nuestra empresa nació manual y el proceso es cada vez más digital. Necesitamos cambiar la tecnología y el desafío es adaptarnos, porque si a este Gobierno le va bien vamos a tener que ser más eficientes. Argentina te saca un montón pero también nos dio muchas oportunidades. Si volvemos a ser un país normal creo que todo lo que hablamos hoy lo vamos a tener que adoptar. Las empresas que no se adapten van a estar dentro de los que desaparezcan”, ratificó Lartirigoyen.

MVB VFT