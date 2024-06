Lanzan una herramienta abierta y gratuita para que los productores agropecuarios puedan medir su huella de carbono

En los últimos años la sustentabilidad se convirtió en un activo indispensable para la economía del mundo, impulsando a la agroindustria nacional a adaptarse a las nuevas demandas del mercado. En este contexto, Agrology, plataforma de negocios del campo argentino, lanza un programa gratuito y abierto para que cualquier actor del sector agropecuario pueda medir la huella de carbono de su campaña 23-24 de soja y girasol.

Tras la incorporación de Viterra a Agrology en 2023, y en alianza con la plataforma Puma, las tres empresas impulsaron conjuntamente un programa de medición de huella de carbono que ya supera las 500.000 hectáreas. Esta herramienta permite a los productores lograr mejores condiciones de exportación en mercados internacionales que demandan trazabilidad y sustentabilidad.

“El próximo paso lógico fue abrir el acceso del programa a cualquier persona que quiera implementarlo en sus campañas de soja y girasol. Simplemente deben crear un usuario en nuestra web y seguir los pasos que se indican para compartir los datos productivos necesarios para la realización del cálculo . Uno de nuestros principales objetivos para el 2024 es superar el millón de hectáreas con medición de huella de carbono”, explicó Rafael Cavanagh, CEO de Agrology.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La medición y reducción de la huella de carbono van en un camino acelerado para convertirse en un requisito y un elemento indispensable en todas las industrias. Por un lado, la Unión Europea aprobó una normativa (N° 995/2010) que regula los productos libres de deforestación. Esta regulación entrará en vigencia a partir del 2025 y los países que no cumplan con el parámetro no podrán exportar sus cultivos. Pero también los consumidores son protagonistas: según datos del Bureau of Economic Analysis, el 45% de la población latinoamericana (principalmente Millennials e integrantes de la Generación Z) está dispuesta a pagar más por productos sustentables y responsables con el medio ambiente.

“En tiempo récord, junto a Viterra y Puma, implementamos un programa sustentable que es de vanguardia en todo el mundo. Creemos que Argentina puede ser líder a la hora de ofrecer alimentos con impacto verde. Además, para los usuarios medir la huella de carbono de su producción no tiene que implicar más trabajo, se trata simplemente de aprovechar los datos que ya están disponibles y convertirlos en información certificable. Esto se trata de agregarle competitividad a los productos nacionales de forma sencilla por medio de las buenas prácticas agrícolas que el productor nacional ya realiza”, concluyó Rafael.

Sobre Agrology

Lanzada a principios de 2022, Agrology nació como una comunidad de productores agropecuarios y las dos empresas de sistemas de gestión más importantes del campo argentino: Finnegans y Albor. Con información de 1400 empresas, más de seis millones de hectáreas y tres millones de cabezas de ganado, la plataforma fue creada para que los productores puedan tomar decisiones basadas en inteligencia de datos y sumar precisión a los procesos productivos.

El plan del CEO es consolidar a Agrology como un ecosistema que beneficia a todos los integrantes de la cadena agropecuaria. “Si bien somos una comunidad creada por productores, en la cual el productor es un agente central que convoca e integra, próximamente vamos a incluir a más actores. Nuestro anhelo es que Agrology sea un espacio abierto para todos”.