En diálogo con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil, Enrique Piñeyro, piloto de avión y cineasta, advirtió la “impunidad” que tuvieron los responsables del trágico accidente aéreo que tuvo fecha el 31 de agosto de 1999. Destacó que Lapa pretendía ganancias “a cualquier costo” y que “era una estructura que no estaba preparada”.

¿Qué recuerdos te trae el aniversario de la quiebra del LAPA?

- El recuerdo que me trae es impunidad, es como este país logra resguardar a todos los criminales responsables de la pérdida de vidas. Es esto, los asesinos de guante blanco. Una maniobra que es incompatible con la sociedad aérea. La ANAC había empezado a promocionar gente que fue bochada dos veces en el simulador. Lo que conlleva a problemas de pilotaje y a la toma de decisiones. El principal acusado es Chionetti, hoy en día es inspector de ANAC y le toma examen a los pilotos. No solo hicieron prescribir la causa, sino que llegó un año después del accidente. El tribunal la tuvo diez años a punto de prescribir y los culpables salieron libres, con la causa prescripta. El juicio de Lapa demuestra que en la Argentina hay impunidad. En el juicio Austral pasó lo mismo, salió 22 años después y me citaron a declarar el 7 de junio. Tengo que volver de España, a pesar de que es por Zoom, debe estar en territorio Argentino y el 4 de junio la cancelan. Después me notifican que no me llaman porque vivo en otro país, España.

¿Por qué vos eras piloto de la APA? ¿Qué hacías allí?

- Desde los 3 años quería volar. Era un piloto de 3 años sin licencia. En el ingreso a Aerolíneas quedé en la puerta porque no me reconocían el título de médico y ellos pedían un título técnico. Me quedé justo afuera y Lapa me llamó ahí. En Lapa teníamos una artera mucho más apetitosa. Ya a los 4 años fui comandante. En esos comienzos, en Aerolíneas pedían 22, 23 años de copiloto. Con lo cual, me quedé en Lapa. Todo cambió y fue el desmadre. Era una estructura que no estaba preparada. Asumió más compromisos de los que podía con un fuerte apunte al ahorro de dinero a cualquier costo y así pasó lo que pasó.