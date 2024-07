Evo Morales: "El golpe a Arce fue un show montado entre el Presidente y el comandante"

Evo Morales mostró sus dudas ante el alzamiento militar que ocurrió en el Palacio Quemado bajo el mando del presidente Luis Arce y el comandante Juan José Zúñiga. “Lo llamé a Arce y le dije que tiene que nombrar a un nuevo comandante”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Evo Morales es el presidente del Presidente del Movimiento socialista (MAS) desde 1997. Fue presidente del Estado Plurinacional de Bolivia entre 2006 y 2019. Fue diputado del Congreso Nacional previamente entre 1997 y 2002. Durante su presidencia, colaboró en la decisión de los países del conosur de robustecer los acuerdos comerciales de los países del Mercosur. Hace algunas semanas, el mundo se conmocionó ante la denuncia de un intento de un golpe de estado que se estaba llevando adelante en Bolivia contra la gestión de Luis Arce, hecho que finalmente pasó por la presunta puesta en escena de un golpe.

Usted sostuvo que el alzamiento militar en Bolivia fue un “show montado” por Luis Arce y el general Zúñiga. Según su perspectiva ¿Que motivó a un presidente elegido constitucionalmente a tomar una decisión semejante?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El día 26 del mes pasado, a las 11 de la mañana, algunos hermanos civiles, como también militares, me informan que hay un encurtelamniento dentro de los regimientos. Intenté cruzar información y confirmaron a la 1 de la tarde. Advertir el encuartelamineto de las fuerzas sociales mediante redes sociales era muy sospechoso.

Al pasar el tiempo, iba rumbo a mi terreno a ver los pescados y por redes nos enteramos que tanques estaban tomando la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz. Preocupado, redactamos por Twitter una convocatoria para el paro general indefinido y para defender la democracia.

Llamó el presidente un poco preocupado y le dije textualmente: “Nombre en este momento al nuevo comandante, el primero de curso”. Zúñiga era número 48 en la promoción. ¿Cómo es posible que el número 48 de más de 60 sea comandante? No tiene autoridad, no tiene mando, no respalda. En ese momento, denunciamos el hecho y hasta ahora, no hay un militar dado de baja. Como ex Capitán General de las Fuerzas Armadas, se que primero se respeta la antigüedad y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y de la policía. Cuando un militar o un policía comete un error, en las primeras 24 horas se da de baja. Segundo, el jefe de Estado Mayor de comando de ejército del General Zúñiga, ahora es comandante del ejército. ¿Cómo es eso? El comandante de cualquier general militar instruye y el que ejecuta, es el jefe de Estado Mayor.

Noticia en desarrollo.

TV FM