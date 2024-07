Facundo Milman: "Es contradictorio consternarse ante el dolor y poner en el ministerio a Cúneo Libarona"

El especialista en pensamiento judío, Facundo Milman, analizó el caso AMIA a 30 años del atentado e hizo mención del tratado fundamental del judaísmo rabínico, el Pirkei Avot, que junto a sus tres bases se presenta como un fantasma que deambula entre Viamonte y Tucumán, sobre la AMIA, ya que la justicia, paz y verdad están ausentes en la historia del ataque terrorista más grande que sufrió el país. “Venimos acompañando a los padres de las víctimas para que se resuelva, y ninguno de los gobiernos en estos 30 años han procedido, continuado o hecho algo significativo”, lamentó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Facundo Milman es escritor, ensayista y especialista en pensamiento judío.

Hoy estamos atravesados por los 30 años que se cumplen del atentado a la AMIA, efeméride que se da durante la gestión de Javier Milei, primer presidente que aspira a convertirse al judaísmo. Me gustaría una reflexión suya sobre cómo atraviesa este atentado, cuánto resuena hoy en un contexto geopolítico distinto con un presidente que aspira a convertirse al judaísmo y, al mismo tiempo, se alinea con Israel.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Habría que hacer un racconto, una breve síntesis, de lo que viene pasando desde 1999 cuando la Asociación Memoria Activa presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso. En el cual, en el 2005, el Estado Nacional asume su responsabilidad y firma un acuerdo donde incluye una serie de reparaciones debido a que todo esto declara al Estado argentino por no tomar medidas para prevenir el ataque, por no cumplir con su deber de investigar el caso, y por haber participado del encubrimiento.

Esto es lo mínimo, porque lo que habría que plantearse a grosso modo, es por qué un Estado al que golpean, no sólo en el 1992, sino también en el 1994 , no sólo no puede, sino que no le dejan resolver sus dos casos de terrorismo. Y, por otro lado, ya más desde la reflexión judía y desde un tratado fundamental del judaísmo rabínico, Pirkei Avot, el tratado y la enseñanza de los padres, se plantea que el mundo se sostiene sobre tres bases: la justicia, la verdad y la paz. En esta situación no tenemos ninguna de las tres.

Lo venimos anunciando, venimos acompañando a los padres de las víctimas para que se resuelva, y ninguno de los gobiernos en estos 30 años han procedido, continuado o hecho algo significativo.

AMIA 30 años después, dolor local y condena internacional

Usted planteaba justicia, verdad y paz. Y yo me pregunto, ¿cuánto poder tiene que haber para que se lleven adelante estos tres elementos? Poder llevar adelante la justicia, poder garantizar la paz generando un mecanismo precautorio de tener la misma fuerza de retaliación que tenga aquel que atente contra la paz. Y salvando todas las distancias, eso hizo Estados Unidos contra todos los culpables del atentado del 11 de septiembre. No hubo un juicio, aplicó la pena de muerte a quienes consideraban culpables de forma extrajudicial. La justicia, en algún punto, también tiene que ver con el poder. ¿Se hubiera podido juzgar a los responsables del atentado del 11 de septiembre a través de la justicia norteamericana? ¿o hubiera sido abstracto con una respuesta político-militar? ¿Usted conoce algún otro caso de un atentado que la justicia haya logrado poner preso a quién cometió el crimen a través de la Interpol?

Es cierto eso, y al mismo tiempo, hay que señalar que estos dos atentados en Argentina preceden efectivamente al atentado de las Torres Gemelas en 2001 en Estados Unidos. Fue el fuerte aviso en América, “acá también hay terrorismo”. Esto por un lado, y por el otro la justicia y el poder . En esa tensión no hay precedente de que a través de la justicia se haya llegado a enjuiciar al responsable o responsables de todo esto. Todavía, hoy por hoy, no conocemos ningún caso.

AMIA, 30 años sin justicia.

El atentado a la AMIA: la mano, la lengua y el corazón como herramientas de justicia

Otro ejemplo sería que se juzgue, como será ahora en ausencia, pero que se cumpla la sentencia. El caso de Eichmann, fue un operativo militar secreto de Israel que lo sacó de la Argentina y se lo llevó. O sea, si se hubiera juzgado a distancia hubiera sido imposible. Otra de las reflexiones que tenemos ahí es cuánta de la impotencia de la justicia argentina no es el resultado de que es casi difícil, no digo imposible, responder esa demanda.

Por eso con Eichmann también se viola la soberanía nacional, esa es la gran denuncia. Ayer escuché al presidente Milei en el Congreso Mundial Judío acá en Buenos Aires, donde él trae a colación que se llevó al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no menciona que quien presenta el caso es Memoria Activa.

A mí esto me consterna y me angustia, porque el Presidente trae a colación el enjuiciamiento del Estado argentino , pero al mismo tiempo corre de lado a las familias que llevaron a cabo esto con tanto dolor, con tanta angustia y tantos años.

Y también destacar que me parece un poco contradictorio consternar tanto ante el dolor de tantos argentinos fallecidos, y poner en el Ministerio de Justicia a Cúneo Libarona que estuvo apresado por robarse un video de las conversaciones entre el juez Galeano y Carlos Telleldín.

Como vemos, siempre la verdad es compleja. Todo lo que podemos hacer aquellos que nos dedicamos a la palabra es reflexionar y tratar de acercarnos, no sé si a la palabra verdad, sino a las distintas formas de verdad.

MB VFT