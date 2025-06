Facundo Nejamkis: "El fallo podría tener un efecto revinculante para CFK con una parte de la población"

El analista político Facundo Nejamkis se refirió a las consecuencias de la condena a Cristina Kirchner en el terreno electoral y afirmó que la situación podría volver a aglutinar a sectores que se alejaron del peronismo. “El proceso puede victimizar a Cristina y poner al peronismo en el lugar histórico de la persecución y de la proscripción”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Facundo Nejamkis es analista político, director de la consultora Opina Argentina, licenciado en Ciencias Políticas en la UBA. Cursó estudios de maestría en Administración de Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés. Se desempeña también como docente universitario, es vicerrector de la Universidad Nacional Guillermo Brown.

Ayer entrevistamos a Jaime Durán Barba y el decía que a su juicio, la detención de Cristina aumenta las posibilidades electorales del peronismo, a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, en las elecciones próximas de octubre. ¿Cuál es tu visión?

Bueno, a ver Jorge, hay que pensar dos cosas. Primero, que la candidatura de Cristina estaba circunscripta a una sección electoral en las elecciones provinciales que se iban a hacer en el mes de septiembre. Por lo tanto, el efecto de la candidatura de Cristina iba a ser limitado, y a la elección solamente provincial.

Además, en el distrito donde el peronismo tradicionalmente es más fuerte. No es que Cristina estaba yendo como candidata en Mar del Plata. No. Estaba siendo candidata en la Tercera Sección Electoral, que es históricamente el distrito con el que a veces el peronismo aguanta resultados negativos en el resto del país, no solo en la provincia de Buenos Aires. Ese es el primer punto.

Segundo punto. Obviamente, Jaime Durán Barba es una persona mucho más experimentada que yo, con un conocimiento profundísimo sobre campañas electorales y sobre la experiencia internacional comparada sobre esta cuestión

Pero yo soy un poco más reservado. Digo, estamos entrando en lo que las viejas cartas de navegación llamaban terra incógnita. Es decir, no sabemos qué hay en estos mares que vamos a navegar. Una líder política que un tercio, aproximadamente, de los argentinos la valoran muy positivamente, y que no puede ser más candidata. Y, además, va a estar detenida.

Por lo tanto, va a tener limitados sus márgenes de acción política y, sobre todo, la imposibilidad de ser candidata. Que en el peronismo es, generalmente, la herramienta que los líderes utilizan para disciplinar y ordenar al resto del partido.Es decir, ¿por qué vos te subordinás a un líder que quizás no te gusta? Bueno, porque te hace ganar elecciones.

Hoy ese valor, Cristina lo acaba de perder con esta sentencia. Por lo menos hasta que algún tribunal de otras características, internacional o lo que fuere, plantee alguna cosa diferente o distinta.

Ahora, también es cierto, y es una posibilidad, que una medida de esta característica, que es leída por una parte de la sociedad como una medida arbitraria, digitada políticamente e injusta, que usa distintas varas para medir a políticos de un lado y del otro de la grieta, puede revictimizar a Cristina Kirchner.

Ponerla en un lugar de menos dureza en su relación con una parte de un público que la ha votado en otras ocasiones y que hoy tiene quebrados, rotos, los vínculos con ella. Y podría oficiar una situación así como un efecto revinculante, por decirlo de alguna forma, o de alguna manera.

Nosotros todavía no vemos eso en las encuestas. Pero sí vemos el crecimiento de un grupo, y creo que se está viendo en las elecciones, sobre todo lo vimos en Ciudad de Buenos Aires, de un grupo que no vota peronismo, que no vota kirchnerismo, pero que tampoco quiere votar a Milei.

Y nosotros, si nos salimos cinco minutos del exitismo que le provocó al gobierno haberle ganado a Silvia Lospennato, por parte de Adorni, en la elección del 18 de mayo pasado en la Ciudad de Buenos Aires, nos damos cuenta que el gobierno sacó un 30% de los votos.

No obtuvo un resultado rutilante que construya una mayoría indudable, que conduzca al gobierno o al oficialismo nacional a ganar la Ciudad de Buenos Aires dentro de dos años. Más bien, te diría, abre un resultado incierto. Preguntas, no respuestas.

¿Qué van a hacer los votantes de Lospennato dentro de dos años? ¿Van a votar todos al candidato libertario para gobernar la ciudad, o van a dispersarse en otras opciones políticas? ¿Qué van a hacer los votantes de Horacio Rodríguez Larreta? ¿Qué van a hacer los votantes de Santoro?

Cristina Kirchner recurrirá a la CIDH para revisar su condena y negó que vaya a buscar asilo político

La dureza y la polarización que propone Milei al gobernar ¿no va a unificar a otras fuerzas políticas que hasta el momento tienen diferencias que parecen insalvables? Pero no más insalvables de las que tenían Fernando Henrique Cardoso y Lula en Brasil.

Entonces, digo, yo creo que el escenario está abierto. Que hay una parte de la población que, si bien si lo llevás hacia atrás en el tiempo y le decís “Milei o Massa”, te dicen Milei, pero si los ponés ante la situación de futuro, tienen un escenario mucho más incierto. ¿No?

Como una metonimia del 50% que no va a votar.

Si, además. No quise entrar en ese análisis porque es un análisis más complejo que involucra tendencias históricas…

Pero podríamos decir, ese 15% más que no votó, que respecto a los promedios que siempre votaban, serían parte de ese “ni-ni”, que no están decididos ni en un sentido ni en el otro.

No, no necesariamente. Eso es adicional. Cuando nosotros medimos “ni-ni”, estamos diciendo la gente que dice que va a votar o que tiene posición política. Después, además, hay que analizar los que no votan.

Por eso usted decía, ¿pero podías agregar eso también? Mi interpretación es que esas personas que no votan, además de las desmotivaciones, es que no se encuentran representadas ni por unos ni por otros.

A ver, supongamos que Milei expresa un 2001 institucionalizado, un “Que se vayan todos”. Porque, digo, si la gente viene y te pone a una persona que no tiene ninguna experiencia en el arte de gobernar y desplaza a la política tradicional, tiene un significado antipolítica muy fuerte, y de una crisis... que expresa una crisis de representación muy profunda de los partidos y de los políticos tradicionales.

Algo parecido a lo que sucedió en el 2001, con la diferencia de que en el 2001 eso se expresó en una crisis en la calle, porque creo que la situación económica era más compleja, y finalmente la política tradicional logró encauzar el tema.

Acá, Milei expresa esa crisis. Pero la pregunta es: ¿la resolvió, la crisis? Esa es la gran duda. Porque si vos ves que la gente vota menos, y al mismo tiempo que la gente vota menos, los resultados que obtiene la fuerza que expresa el cambio no son determinantes…A ver, la última encuesta a nosotros nos da 36 puntos de intención de voto el gobierno. Puede ser que saque 40, pero no es Bukele. No saca 80.

Y si uno mira las elecciones, no solo de CABA, sino todas las que se produjeron en distintas provincias, está más cerca del 30 que del 40.

Claro. Que es, más o menos, lo que sacó en la primera vuelta y en las PASO de hace dos años. Por lo tanto, lo que digo es, escapémonos un poco de la retórica libertaria, que a veces es muy exitista, y eso genera confusión en el análisis. De “somos los mejores del mundo”, “tenemos el mejor ministro del mundo”... Parecemos más brasileros que argentinos, si nos dejamos guiar por esa retórica.

Si analizamos los resultados objetivos, yo lo que veo es que la crisis de representación que expresó Milei no es una crisis resuelta. ¿Y por qué no es una crisis resuelta? No es una crisis resuelta porque la economía tampoco está resuelta. El problema que llevó a Milei a ser presidente. Milei es el resultado de 10, 15 años de estancamiento, de inflación...

Bueno, Milei aparece resolviendo, en principio, el problema inflacionario con un ajuste fiscal muy duro. Pero el problema del crecimiento todavía no está resuelto en la Argentina. Entonces, es lógico que la gente continúe con una alta dosis de escepticismo.

Ahora, eso no quiere decir que Milei no vaya a ganar las elecciones de medio término. Ni quiere decir que ya se articule y emerja un liderazgo alternativo que pueda hacerle frente a esta decisión que tomó la gente hace dos años de poner un presidente outsider y libertario.

Vos, en una encuesta, colocaste como las personas con peor imagen pública a todos dirigentes del peronismo: a Cristina, a Massa y a Grabois. El peronismo, sin Cristina, ¿vuelve a tener alguna posibilidad de ser una fuerza competitiva? ¿Beneficia al peronismo, en la posibilidad de unirse, en la posibilidad de que haya un voto solidario, de apoyo, el que no esté Cristina como candidata? Y que entonces ya desaparezca esta idea de "kirchnerismo" o el partido que creó, el movimiento que creó Axel Kicillof, sino que sea peronismo puro, peronismo con todos sus matices a nivel nacional. Incluso, no sé, en provincias como Catamarca, como La Rioja, donde hay un peronismo muy distante de Cristina Kirchner.

A ver, dos cosas te digo. Primero, no es que los peronistas son los dirigentes con peor imagen: es un listado de imágenes de dirigentes políticos relevantes, en el cual los oficialistas están arriba de 40 y los peronistas abajo de 40. Y, de alguna manera, eso te muestra indicios de que hoy los oficialistas están mejor posicionados, y el oficialismo está mejor posicionado en la sociedad que los dirigentes peronistas.

Es decir, para construir una coalición mayoritaria de 45, 50 puntos, necesitás dirigentes que tengan esos niveles de imagen positiva. Es decir, Cristina pasó en el 2017, 2018, de tener 30 puntos, 35 puntos, a tener casi 45 puntos de imagen positiva, y eso le permitió construir la coalición con Alberto Fernández que le permitió llegar al poder.

Margarita Stolbizer: "Creo que habrá una declinación de la figura de Cristina Kirchner

En el 2023, cuando todos sacaron un tercio, ningún candidato tenía más de 40 puntos de imagen positiva. Hoy aparecen los candidatos del oficialismo con esos niveles de imagen.

Yendo al punto en cuestión, a la pregunta que vos me hacés: bueno, sí, es una posibilidad que el proceso acentúe el declive de la figura de Cristina. Existen las dos posibilidades: el proceso puede victimizar a Cristina, victimizar al peronismo, poner al peronismo en el lugar histórico de la persecución y de la proscripción, y que una parte de sus votantes, que hoy se han alejado del peronismo, la diferencia entre 30 y 50, se revincule.

Es decir, cuando el kirchnerismo vuelve, lo convierte al peronismo en un partido de 30 puntos: no puede ganar. Cuando el peronismo se expande y llega a los 50, es porque se revincula con una parte de la sociedad que le cuesta, evidentemente, sostener lazos en el tiempo. Ahora, esa parte de la sociedad no es mileísta hoy. Entonces, podría eventualmente revincular.

La pregunta es si los "ni-nis" se van a ir con el peronismo.

Yo creo si el peronismo es kirchnerista, es puro, es Cristina y Máximo, los "ni-nis",están más cerca de Milei que del peronismo. Si el peronismo recrea una alternativa diferente, articulado con otros sectores, en la idea de construir un frente para poner un freno a Milei, supongamos, en esa idea, yo creo que esos "ni-nis" tienen más chances de acercarse al peronismo.

Claudio Mardones (CM): Se viene una campaña electoral sin Cristina en la provincia de Buenos Aires y el peronismo va a tratar de dilucidar los pasos a seguir y definir los ejes de campaña. Parece que para La Libertad Avanza va a ser la corrupción, y en ese contexto, ¿en qué lugar queda el peronismo? ¿Tiene posibilidades de remontar este impacto? ¿Tiene más peso la idea de la proscripción?

Primero, hay que pensar que no va a haber una elección. Parece un tema menor, pero esto es muy importante: va a haber ocho elecciones. Ocho elecciones, con ocho candidatos por cada espacio político.

CM: ¿Te referís a las ocho secciones electorales en las que está dividida la provincia?

Claro. Esto, para los que no están vinculados a la política, ya sea como analistas, como periodistas, como punteros, como lo que fuere, es difícil de entender, porque nunca han votado así. Claro, pero, a ver, el ciudadano de Tandil va a votar una cosa totalmente diferente que el ciudadano de La Matanza. Casi como si fuesen provincias distintas,

CM: Claro, por lo gigante que es la provincia de Buenos Aires, principal, distrito electoral, 40% del padrón.

Claro, si Cristina era la candidata en la Tercera Sección Electoral, eso le daba un dramatismo a la elección y una relevancia, y un significado. Y todos íbamos a estar mirando qué pasa en la Tercera Sección Electoral. ¿Es una elección pareja? ¿Pierde el peronismo en la Tercera? ¿Gana y saca una diferencia significativa?

Ahora, no estando Cristina en la Tercera Sección Electoral, el candidato puede ser cualquier dirigente político. Lo más probable es que la sociedad conozca poco y nada a los ocho candidatos que cada espacio político va a ofrecer en cada sección electoral.

Entonces, va a ser difícil hacer lecturas nacionales sobre los resultados. Porque seguramente va a tener baja participación electoral, va a tener mucho peso los aparatos, y también vamos a ver geometrías variables en términos de articulaciones de alianza. Porque vos podés hacer una alianza en la Tercera, otra en la Segunda, otra en la Octava..

CM: Bueno, el radicalismo recibe algunos llamados, algunas voces sibilinas del peronismo en la provincia de Buenos Aires,

Si, el radicalismo puede ser muy significativo, por ejemplo, en la zona donde están los famosos hermanos Passaglia. Por ejemplo, en San Nicolás, porque ahí tiene peso. Ahora, en la Tercera Sección Electoral tiene mucho menos peso el radicalismo. Entonces, depende el lugar, la zona... Vamos a ver distintos tipos de alianzas.

Por lo tanto, yo creo que obviamente va a ser una elección que todos vamos a mirar, que todos le vamos a prestar atención, pero va a ser difícil que se instalen ejes de discusión generales. A ver, vamos a traducirlo a cosas concretas: cuando los canales de televisión invitan a los candidatos, ¿a quiénes van a invitar? ¿Al de la Tercera? ¿Al de la Octava? Va a ser como la elección porteña, ¿no? Veinte candidatos.

CM: Claro, como es la elección porteña.

Pero la elección porteña era más clara en términos de que, por lo menos, tenías en cada lista una cabeza. Acá tenés un pulpo: son ocho cabezas. Entonces, ¿a cuál mostrás? ¿Al de la Tercera? ¿Al de la Primera? Es difícil.

Por eso yo digo: es una elección que nunca vimos en la historia. Nunca, en la historia, vimos una elección como esta. No sabemos qué puede pasar. No sabemos qué puede pasar en términos de participación, que creo que también vamos a tener una sorpresa ahí, porque se vota un mes, y al otro mes se votan las elecciones nacionales.

Yo creo que donde sí vamos a tener el plato fuerte es en la elección de octubre. Ahí sí vamos a tener a un Espert, que ya nos está anticipando, de acuerdo a los consejos de los ingenieros del caos, del “mago del Kremlin”, que hay que insultar mucho. Claro, si uno quiere ser preferible en política y ser elegido.

Premio millonario y apoyo a Israel: Milei fue distinguido en Jerusalén con el llamado "Nobel judío"

Entonces, bueno, ya lo anticipó ayer con esa ola de tweets que sacó entre ayer y anteayer, con mucho insulto y mucha virulencia. Y está anticipando cuál va a ser el tono de la campaña. Va a decir: "El kirchnerismo es corrupción", "Kicillof es lo mismo que Cristina"... Ese argumento está.

Todavía lo que no sabemos, porque debe estar renovando, repensando... Primero, el peronismo tiene que definir un candidato. ¿Cuál es el candidato del peronismo para enfrentar una figura nacional como Espert? Porque con Cristina era fácil, claro. Pero ahora, ¿cuál es el candidato? ¿Es un intendente? ¿Qué figuras tiene el peronismo además de Axel y Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires?

Alejandro Gomel (AG): Pero vos lo que ves es que la de septiembre, entonces, no se va a nacionalizar. ¿Que el gobierno no va a intentar hacer lo que hizo en la Ciudad de Buenos Aires, llevar temas nacionales?

Si, pero lo que veo es que va a tener ocho escenarios. Entonces, no es tan fácil. Hoy vivimos en la época de la hiperpersonalización en política. ¿Quiénes son las caras de todo esto? ¿Cuáles van a ser las ocho caras de La Libertad Avanza? ¿La Libertad Avanza va a ir aliada con el PRO en los ocho distritos? ¿Quiénes van a ser los candidatos? ¿Van a ser dirigentes del PRO? ¿Intendentes del PRO? ¿Van a ser referentes de La Libertad Avanza?

¿Quién va a conocer a esos referentes de La Libertad Avanza? Porque recordemos que cuando La Libertad Avanza va con referentes poco conocidos en lugares del interior del país, que muchas veces tienen similitudes con lugares del interior de la provincia de Buenos Aires, los resultados no son extraordinarios.

Entonces, digo, por eso yo digo: a veces queda mal que nosotros aparezcamos llenos de respuestas, pero la verdad es que una elección como esta nos llena de interrogantes. Y después, un elemento más que les agrego: la elección de octubre es una elección que tampoco se votó nunca de esa manera.

Boleta única, el peronismo sin Cristina y sin un candidato fuerte. ¿Qué van a hacer figuras significativas del peronismo o cercanas al kirchnerismo en el mes de octubre, no estando Cristina Kirchner en la cancha?

CM: Hay que recordar: el estreno de la boleta única de papel va a ser la que sancionó el Congreso, que, a diferencia de las que ya se han utilizado, no tiene el tilde de "lista completa". No hay arrastre.

No hay arrastre, lo que pasa es que en la provincia de Buenos Aires va a haber solo “diputado nacional”. No va a haber otra categoría, porque no se vota senador.Y la elección provincial se hace un mes antes. Entonces, vas a votar solo diputados nacionales. Por lo tanto, vas a tener, seguramente, la carita del cabeza de lista a diputado nacional.

Lo que pasa es que, sin PASO, sin lista, y no teniendo necesidad de fiscalizar todo el proceso, de tener que llevar las listas, de hacer todo eso que requiere mucha estructura partidaria, probablemente vas a tener una oferta electoral tan grande como la que tuviste en la Ciudad de Buenos Aires.

