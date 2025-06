La diputada nacional y fundadora del GEN, Margarita Stolbizer, analizó el futuro de Cristina Kirchner tras la confirmación de su condena y aseguró que la inhabilitación a ejercer cargos públicos provocará una “declinación” de su liderazgo dentro del peronismo. “Hay una oportunidad de reconfiguración de un escenario político”, observó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Margarita Stolbizer es diputada nacional por el partido GEN (Generación para un Encuentro Nacional), del cual es fundadora y principal referente, dentro del bloque de Encuentro Federal que preside Miguel Ángel Pichetto. Este es su quinto mandato como diputada nacional desde 1997. Fue tres veces candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires y candidata a presidente en 2015. Es abogada. Comenzó su carrera política en Morón, primero como directora de Acción Social y Minoridad, y luego como concejal por la Unión Cívica Radical (UCR). En 2007 dejó ese partido para fundar el GEN.

En este programa hablamos con el analista Facundo Nejamkis y dijo que en sus encuestas percibía un crecimiento de los “ni-ni”: ni el kirchnerismo ni Milei. ¿Está creándose la condición para que Encuentro Federal, el GEN, el socialismo de Santa Fe, el peronismo cordobés, parte del peronismo no kirchnerista bonaerense, los radicales y los socialistas de la Ciudad de Buenos Aires puedan llegar a construir esa amplia avenida del medio? ¿La sociedad se está progresivamente cansándo del kirchnerismo y después de Milei?

No conocía ese estudio. Me parece que es una buena noticia, que es auspicioso y que responde a parte de un análisis político que en las últimas horas me pareció que iba a aparecer. No me animo todavía a tentarme con la ilusión de que la avenida del medio sea ancha. Me conformo con que exista, tenga visibilidad y pueda tener la expectativa de ampliarse. El análisis que hice en las últimas horas es que Javier Milei está justificado en su existencia y en cuánto apoyo tiene a partir de ser el punto de confrontación en el punto extremo de la polarización. Su existencia casi estaba vinculada a Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que Milei es el emergente del hartazgo en general de la sociedad con la política, pero especialmente de quienes no quieren volver al kirchnerismo. Esto es lo que se ve permanentemente.

De esta manera, con Cristina Fernández fuera de la competencia electoral, me da la impresión de que el otro extremo de la grieta o de la polarización se debilita. Como algunos vienen diciendo, hay una oportunidad de reconfiguración del peronismo. Pero yo también creo que es una oportunidad de reconfiguración de un escenario político para quienes venimos propugnando esta idea de un medio con equilibrio, moderación, decencia y sin insultos, donde el diálogo, la palabra y el respeto a la diversidad sean la regla.

Vos impulsaste la causa de Hotesur. Hay periodistas especializados, como Paz Rodríguez Niell, que explicaron que hay una conexión entre la causa Vialidad y la causa Hotesur. Entrevistamos al periodista Pablo Vaca, el autor de esa columna que Cristina tanto cita, que también planteaba la posibilidad de que sea condenada en algunas causas, como Hotesur. ¿Cuál es tu propia opinión de las conexiones que hay entre Hotesur y la causa de Vialidad?

Son causas que están muy vinculadas. También con las imágenes que vimos la semana pasada de los responsables de aquellos videos contando dólares en La Rosadita, que fueron detenidos en la causa de la ruta del dinero K. Los que contaban plata ahí en La Rosadita contaban plata de la corrupción. Eran empresarios vinculados con Austral Construcciones y con Lázaro Báez. Todo esto está muy vinculado, porque en realidad el kirchnerismo instaló una estrategia muy eficaz de corrupción. Algunos jueces han llamado a eso un plan criminal y un sistema de corrupción que funcionó en la Argentina entre 2003 y 2015, y en el que muchas de estas causas están encadenadas.

En la causa Vialidad lo que se investiga es, partiendo de una relación de amistad y societaria entre el matrimonio Kirchner y Lázaro Báez, cómo Lázaro Báez es el beneficiario de una cantidad de licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, después de que el kirchnerismo incluso resolviera asignar a la provincia de Santa Cruz una cantidad desproporcionada de recursos para obras públicas, que los igualaba, por ejemplo, con la provincia de Buenos Aires. Todo ese dinero iba a Santa Cruz y, a través de Vialidad de la provincia, se le daban las licitaciones a este hombre.

Una característica era la cartelización, porque Lázaro Báez se había quedado con muchas empresas competidoras, entonces se presentaba en una licitación y ganaba siempre, porque era Lázaro o Lázaro. Además, aunque había obras que no se habían terminado, le volvían a adjudicar otra. Encima, cobraba con prioridad, cosa que no todos los contratistas del Estado pueden hacer. A partir de eso, cobró sumas milmillonarias. Son una cantidad de irregularidades que fueron probadas.

La causa Hotesur-Los Sauces demuestra de qué manera Lázaro Báez devolvía a la familia Kirchner parte de sus ganancias, a través de este formato del uso de las sociedades pantalla, que eran justamente Hotesur y Los Sauces, con formato de hoteles o de alquileres de inmuebles, por ejemplo. Entonces, está todo muy vinculado. El lavado no es otra cosa que alejar el dinero de origen sucio hacia bienes con apariencia de legalidad. Obviamente que en todas las causas se mencionan unas y otras.

¿Cómo imaginás el futuro de Cristina Kirchner?

Es difícil imaginarlo. Pero obviamente creo que habrá una declinación de la figura de Cristina, porque el peronismo siempre ha sido así. No mantienen un liderazgo que carece de la posibilidad de competir, fundamentalmente. No será ahora, en lo inmediato. Sobre ella pesa una condena de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Si ella tuviera, en algún momento, el beneficio del artículo 20 del Código Penal, que es el achicamiento de esa condena, sería de cinco años. Pero digamos que ya va a estar grande también como para pensar en algo así. Así que yo creo que es un liderazgo que va a ir declinando. Por eso decía que hay una oportunidad de reconfiguración para el peronismo. Hay que ver cómo lo utilizan y quién puede liderar o protagonizar eso. Todavía no estoy en condiciones de aventurar qué es lo que va a ocurrir. Por el momento el fallo está, y hay que cumplirlo.

Vos sos bonaerense, y hay una elección rara por primera vez en septiembre, desdoblada de octubre. En octubre, por primera vez, con una forma de elegir diferente de la que había en el pasado, con carencia de caras. ¿Cómo imaginás que se va a desarrollar la elección en la provincia de Buenos Aires?

Dejo a salvo que existe un rumor bastante fuerte de estos últimos días, en relación a las conversaciones que tuvieron Cristina Kirchner y Axel Kicillof que podrían implicar una suspensión de la elección de septiembre para que fuera todo a parar, una vez más, a octubre. El rumor está ahí, en el aire. No puedo aseverar en este momento que eso vaya a ser. Existe como rumor.

Si la elección fuera en septiembre, como está prevista hoy, lo primero a advertir es que estamos en presencia de ocho elecciones diferentes. Tenemos ocho secciones electorales bien diferenciadas, con características muy diferenciadas. Lo que va a haber hí va a ser un poder bastante interesante por parte de los intendentes, que son los que van a armar las listas. Aún cuando el candidato que un intendente pone, por fuerte que sea en su distrito, no tiene un gran predicamento en los distritos vecinos que tienen que votar esa lista seccional, les va a dar el poder a ellos por sobre el que pueda tener el propio gobernador o la propia Cristina.

