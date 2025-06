El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió este miércoles a la inminente detención de Cristina Fernández de Kirchner, quien se había lanzado como candidata en la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires. En declaraciones a Cenital, el mandatario evitó confirmar si se mantendrá el calendario electoral ya definido en el distrito.

“La verdad es que acaba de ocurrir. Yo todavía no me termino de acomodar a esta situación por la gravedad que tiene”, declaró. “La verdad que estuvimos reunidos estos días con compañeros. Yo no me puse a pensar y elucubrar escenarios en esta situación por lo histórico, como vergüenza nacional”, agregó.

El gobernador respondió así en medio de las especulaciones sobre posibles modificaciones en el cronograma electoral provincial. Aunque ya se había decretado el desdoblamiento respecto de las elecciones nacionales, Kicillof señaló que no adoptó aún ninguna decisión concreta: “Hoy te diría que estamos en otro país en este momento. Obviamente, en este momento yo te diría que las elecciones son el día que son y te digo, estamos todos un poco conmovidos y shockeados por la situación”.

Consultado nuevamente sobre el posible cambio de fecha, respondió: “No, no sé. Sé que ha pasado algo muy tremendo y que bueno, las consecuencias de toda índole las vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Sí creo que hay una vocación importante de todos los sectores de ver cómo buscamos una lista en común, era lo que veníamos hablando”.

El mandatario aclaró que aún no está en condiciones de expresar una postura sobre el escenario político que se abre en la provincia: “Obviamente hoy no te puedo decir nada nuevo ni nada distinto, porque estamos ante una situación tremenda, un terremoto político, histórico, judicial, un cambio de reglas, un cambio de perspectiva. No sé”.

Axel Kicillof se refirió a un posible indulto a Cristina Kirchner

En la entrevista también fue consultado sobre la posibilidad de indultar a Cristina Kirchner si accediera a la Presidencia. Kicillof no dio una respuesta directa, pero hizo referencia al debate en torno a ese tema: “Hubo algunas discusiones sobre eso. Creo que también el que recibe el indulto... hubo discusiones de todo tipo”.

Además, criticó el fallo judicial que deriva en la detención de la exmandataria: “Yo de mi lado, te voy a decir, este fallo es una vergüenza”. Y sostuvo: “Sí creo que para el peronismo y para la Argentina y para la dirigencia que esta situación perdure es realmente una vergüenza. Algo muy, muy dañino, muy dañino”.

También cuestionó ciertos discursos que celebraban el hecho desde una perspectiva económica: “Hoy escuchaba un tarado diciendo ‘bueno, ahora que Cristina no puede ser, van a venir los inversores’. ¿Quién va a venir a un país como pasó con Lula? ¿Quién va a venir a un país donde el partido judicial da, quita libertades y todo tipo de situaciones sin motivo?”.

Según Kicillof, lo ocurrido se inscribe en un escenario más amplio: “Yo creo que lo que hay que arreglar es muy profundo. Esto, lo que hay que arreglar es muy profundo, obviamente. Y hay otras situaciones muy injustas también y todo es muy, muy grave”.

Al referirse al futuro del peronismo tras el fallo, concluyó: “Me parece que por eso empezar a hablar de hipótesis, en esta situación... Yo lo que digo es que Cristina de ninguna manera, de ninguna manera tiene que estar presa”.

La detención de la exvicepresidenta provocó una fuerte reacción dentro del Frente de Todos. Diversos referentes, mandatarios provinciales y organizaciones sociales se expresaron en contra de la decisión del Poder Judicial.

Kicillof fue uno de los primeros dirigentes en hacer declaraciones públicas, aunque sin anticipar definiciones sobre los próximos pasos del espacio. “Estamos todos un poco conmovidos”, afirmó. Y remató: “Estamos en otro país en este momento”.

