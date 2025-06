El círculo rojo evitó hablar de la condena a Cristina Kirchner, pero mostró temor por un “conflicto social permanente”

El círculo rojo evitó cualquier expresión pública sobre el fallo que confirmó la condena de la expresidenta y jefa del peronismo nacional, Cristina Kirchner. El silencio respondió a la “incertidumbre” política y al temor por el “conflicto social permanente” que se puede avecinar, y por eso quisieron desmarcarse y evitar quedar en el centro del debate. Por lo bajo, los empresarios elogiaron la “institucionalidad” de la actuación lineal de la Justicia, con fallos en la misma dirección en las tres etapas de investigación y evaluación, pero no tienen claro el futuro.

“Es difícil discernir si estaban los argumentos o no para la condena. Lo que nadie duda es de la terrible corrupción que hubo durante los gobiernos del kirchnerismo. Pero de ahí a que haya una prueba irrefutable para condenar a Cristina Kirchner es muy difícil certificar. Eso deja un margen de dudas que puede abrir sospechas que permitan denunciar un lawfare y eso puede ser un puntal para la resurrección del peronismo, que estaba debilitado por las internas”, admitió a PERFIL el dueño de una empresa de capitales nacionales, en estricto off the record.

Para los seis referentes de distintos sectores productivos del país, consultados por este medio, “es importante que la Corte Suprema haya tomado decisión sobre un caso de corrupción y que lo haya hecho de manera independiente, sin tener presiones de la política en su accionar”. “Eso certifica el funcionamiento de las instituciones de la República, marcando como hecho central la división de poderes”, enfatizó el dueño de campos productivos de la pampa húmeda.

El temor a los conflictos sociales

Ni el Grupo de los Seis (G6), que integran los industriales, los comerciantes, los constructores, el campo, los banqueros y los integrantes del mundo financiero local; ni la Asociación Empresaria Argentina (AEA), de la que participan los dueños de las empresas más poderosas del país, como Luis Pagani (Arcor), Héctor Magnetto (Clarin) o Paolo Rocca (Techint); quisieron tomar posición, en camino contrario a lo que suele suceder ante hechos de interés institucional.

“Lo que vamos a evaluar es si este conflicto genera reclamos en las calles por uno o dos días, o si se transforma en un dolor de cabeza habitual, con revueltas que puedan alterar la paz social. Si sucede lo primero, Cristina es historia. Pero si es la segunda opción, el clima que desde ahora vivimos con ruidos, se va a transformar en un conflicto para las empresas y la posibilidad de negocios en paz. Claramente hay temor por un caos en las calles que se desate ante el liderazgo fuerte que tiene Cristina Kirchner”, afirmó el titular de una de las entidades de peso en el país.

De hecho, algunos sectores que vienen con problemas de producción, afectados por la crisis heterogénea de la economía y la baja del consumo, tienen adentro de sus fábricas a gremios que tomaron postura contundente contra el fallo de la Corte Suprema. Otros, que esquivaron la crisis, como el caso de las automotrices, temen por la radicalización de los reclamos del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), que ayer cortaron la Panamericana, a la altura de Pacheco.

“El problema no es Cristina, sino el kirchnerismo”

Contrariamente al festejo de los mercados, que ven en el impedimento a Cristina Kirchner a presentarse en las boletas electorales un buen augurio, el establishment consideró que “el problema no es Cristina, sino el heredero del kichnerismo”. Uno de los mandamases que habló con PERFIL aclaró sobre la continuidad de la incertidumbre política: “No importa si Cristina no puede ser candidata, porque ya tenía cada vez menos representatividad y estaba en declive su carrera política. Lo que importa es que (Axel) Kicillof o cualquier otra persona que ponga el Partido Justicialista de hoy va a representar los valores de un espacio que atenta contra los negocios”.

“Una expresidenta, que estuvo en dos mandatos al frente del país, que haya anunciado su candidatura a legisladora provincial por una sección electoral demostraba que su poder había menguado tanto, que no estaba en condiciones de querer volver al poder presidencial. Pero, si perdía en las urnas iba a ser una derrota política. Esta sentencia sólo le otorga un poder simbólico que le permitirá condicionar a cualquier candidato que quiera competir por el peronismo en las próximas elecciones nacionales”, aseguró la misma fuente.

El círculo rojo buscó aminorar los conflictos, porque asumir un lugar en este escenario puede ser “contraproducente” a su objetivo, según confesaron las fuentes consultadas. “No es momento de subir la voz. Ya hay mucho ruido y meternos sería incorporarnos a un lío que no suma nada y que, encima, podemos ligar de rebote los ataques de las reacciones de los militantes kirchneristas. Lo que pasó en Canal 13 (Artear) es una muestra de eso”, admitió un empresario del sector industrial.