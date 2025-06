Guillermo Francos, sobre la condena a Cristina Kirchner: "El peronismo tendrá que ver cómo se reagrupa"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, consideró este martes que la condena a Cristina Fernández de Kirchner “ratifica la vigencia del sistema republicano de gobierno y el respeto a la Justicia independiente”. Sin embargo, aclaró que no es algo que lo ponga “feliz”.

“Que una figura que ha sido tan relevante en la política argentina termine con una condena de prisión me choca”, expresó Francos en diálogo con la prensa en la cena del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Por la tarde, la Corte Suprema de Justicia dio a conocer su fallo en el que los tres jueces ratificaron la prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex presidenta.

El funcionario libertario defendió el rol de la Justicia ante las acusaciones del peronismo y la izquierda, de falta de imparcialidad e independencia. “Al no concederle el recurso de queja, el proceso terminó ratificando la sentencia de un juicio que fue absolutamente transparente”, afirmó Francos, quien además señaló que los jueces que intervinieron fueron “designados por el kirchnerismo”.

“Son jueces independientes que fueron designados por ellos”, afirmó el jefe de Gabinete en referencia a los magistrados de las instancias inferiores de la Corte. Al mismo tiempo, desconoció que los funcionarios judiciales hayan carecido de imparcialidad por la vinculación con Mauricio Macri, pese a los argumentos que señalan que concurrían a la quinta del expresidente o las denuncias por el viaje a Lago Escondido.

En miras de reafirmar la independencia judicial, Francos recordó la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mancilla, que luego el Senado rechazó. “Nosotros, La Libertad Avanza y el Gobierno de Javier Milei, no designamos ni un juez de falta. Quisimos nombrar dos jueces para la Corte y no nos los aprobaron”, sostuvo.

El fallo dejó un clima enrarecido en las calles del país, con movilizaciones de sindicatos y militantes. Por la noche además se registró un ataque a la sede del canal de televisión de TN. Interpelado por esos factores, Francos dijo que “no cree que haya inestabilidad política” en el país.

“Con la noticia de la posibilidad de la firma de la de la del rechazo de los recursos de Cristina, las acciones argentinas volaron en los mercados y los bonos globales también. No creo que haya una inestabilidad política. Vamos a ver qué pasa, yo creo que va a haber candidatos, tendrá que haber emergentes en ese sector político”, sostuvo y concluyó: “No veo por qué eso puede generar inestabilidad en los mercados”.

Guillermo Francos, sobre la condena y las elecciones

Un aspecto nodal de las críticas de la oposición a la condena de la expresidenta es la incidencia sobre el proceso electoral y la democracia. Consultado por la afectación del escenario, Francos reconoció: “Habrá que verlo en los próximos días, el peronismo tendrá que ver cómo se reagrupa. Ellos han perdido una figura en la contienda electoral”.

“Hay que ver cómo se rearma el Partido Justicialista o el kirchnerismo para el período que viene. Si van juntos o se dividen. No sabemos qué va a pasar. Me parece que es un momento para analizar, esperar y ver”, insistió. Por otro lado, el funcionario señaló que él no se encarga del armado político bonaerense, aunque sostuvo que un candidato joven para enfrentar a Cristina Kirchner le parecía “buena idea”, un escenario que dejó de existir tras la sentencia.

