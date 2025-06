El jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, convocó esta mañana a sus funcionarios a una reunión en medio de la tensión por la inminente decisión de la Corte Suprema sobre Cristina Kirchner. Sin la presencia del presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ni el canciller Gerardo Werthein, quienes están de viaje en Israel, el encuentro se desarrolló a las 9:30 en el salón Eva Perón, en Casa Rosada.

Desde Nación explicaron que el objetivo fue “hacer un repaso de la gestión”, en lo que fue la primera reunión encabezada por Francos en lo que va del año.Estuvieron presentes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Defensa, Luis Petri, el ministro de Salud, Mario Lugones, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

A diferencia de los ministros presentes, Luis “Toto” Caputo, titular del Palacio de Hacienda, no asistió porque a la misma hora participaba del programa Las Tres Anclas, que se transmite por el canal de streaming Carajo. Tampoco estuvo el asesor presidencial Santiago Caputo, quien llegó a Casa Rosada una vez finalizada la reunión.

Además de las ausencias por el viaje oficial, tampoco participó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien comunicó que se encontraba enferma.

Pese a que varios funcionarios aseguraron que el futuro de la titular del Partido Justicialista (PJ) no fue tema de conversación, en Casa Rosada siguen de cerca lo que pueda suceder. Incluso, algunos negaban que la Corte Suprema fuera a pronunciarse esta semana, minutos antes de que su presidente, Horacio Rosatti, convocara a sus colegas a una reunión a las 16 horas para definir una resolución sobre el expediente conocido como “Vialidad”.

La decisión del tribunal abrió un debate interno en La Libertad Avanza (LLA) sobre el impacto que podría tener en el armado electoral del oficialismo, que hasta el momento no tomó posición pública.

Quién podría ocupar el lugar de Cristina Kirchner si la Corte confirma la condena

Según pudo saber Noticias Argentinas, dentro de La Libertad Avanza (LLA) hay posturas divididas ante la posibilidad de que se confirme la condena a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos contra la exmandataria. En caso de confirmarse sentencia, una fuente con acceso al despacho presidencial aseguró que el oficialismo debería repensar la figura elegida para competir en la tercera sección electoral de la provincia.

Aún así, no todos comparten esa visión. Desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aseguran que no piensan modificar la estrategia. Simultáneamente, cerca del presidente aclaran que no hubo contacto con los jueces del máximo tribunal y remarcan que no quieren influir en el proceso judicial. Incluso, creen que una condena afectaría la estrategia de polarización que vienen preparando para las elecciones.

Por eso, en Casa Rosada reconocen que podrían reformular la campaña si la expresidenta no compite en esa sección. En los últimos días circularon los nombres del influencer Iñaki Gutiérrez, el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, y el diputado Agustín Romo como posibles candidatos para enfrentar al peronismo.

En paralelo, desde el oficialismo descartan que el candidato para las legislativas del 7 de septiembre sea Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan, un dirigente ligado a la agrupación Las Fuerzas del Cielo, que coordina Santiago Caputo, nacido en Santiago del Estero, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y sin el aval de Karina Milei.

Horacio Rosatti convocó a los otros ministros de la Corte para definir la condena a Cristina Kirchner

Mientras tanto, el oficialismo busca cerrar alianzas con el PRO y la UCR en la provincia de Buenos Aires para enfrentar al kirchnerismo. La mesa política de Balcarce 50 mantiene negociaciones con Cristian Ritondo y Maximiliano Abad, encargados de ordenar el armado en ese territorio.

