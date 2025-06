Fabián Francioni: "Cristina fue la mejor presidenta de los últimos 100 años"

El intendente de Leones, Fabián "Pipi" Francioni, aseguró que Cristina Fernández de Kirchner fue "la mejor presidenta de los últimos 100 años de Argentina".

"Yo creo que van a hacer todo lo posible para detenerla entre este martes y el martes próximo. Van a ser 7 o 9 días en los cuales Cristina va a seguir psicopateada por esta justicia perversa que tenemos", sostuvo el jefe municipal.

Además afirmó que "como se cayó “Ficha Limpia” los muchachos del círculo rojo, más cuatro o cinco amigos de medios nacionales, activaron la detención de Cristina".

"La mejor presidenta de los últimos 100 años de Argentina"

"A Javier Milei no le interesa que Cristina esté en la cancha o no esté en la cancha. A Javier Milei lo que le interesa es que a partir de esto, de una expresidenta presa los mercados se caen a pedazos. ¿Quién va a venir a invertir a Argentina, si está cada cuatro años queriendo meter presa a una expresidenta", sostuvo Francioni.

Además defendió la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. “Yo lo escucho todos los días. ´Se robaron todo, se robaron todo´. Digo, sí. Tres millones de netbooks, cuatro millones de jubilados, 16 universidades, más de 2 mil escuelas, la asignación universal, los trenes, Atucha I, Atucha II, la televisión digital abierta, los satélites al espacio, las vacunas, el Fútbol para Todos", ejemplificó en declaraciones a Mitre Córdoba.

"Faltan 50 mil millones de dólares y no llaman a uno solo a declarar. Es muy probable que la detengan a Cristina. La mejor presidenta de los últimos 100 años de Argentina", opinó el intendente de Leones.

Para Francioni durante el gobierno de la expresidenta "la gente era feliz, hacía el Procrear, tenía su casa, cambiaba el auto, iba a trabajar feliz, se iba de vacaciones".

"Lamentablemente la que la sufre es el pueblo. Lo que vamos a ver en los próximos meses y en los próximos años va a ser una miseria y una tristeza que nos va a llevar décadas recuperar este desastre”, concluyó.

Municipios

Al referirse a las finanzas de algunos municipios del interior provincial, Francioni calificó al panorama como "complicado" y "difícil para muchos intendentes".

"El interior del interior está sufriendo cada día más. Estamos muy complicados, ya la coparticipación ha bajado por segundo mes consecutivo, casi el 12 por ciento por cada mes, los empleados quieren aumento, la nafta sigue aumentando, el gas sigue aumentando, la comida sigue aumentando. Nosotros seguimos acá tratando de paliar esta situación con un momento muy difícil", agregó.

También consideró que la situación "se va a seguir agravando a partir del aguinaldo y después del aguinaldo" porque "no hay reactivación de la economía" y "en el interior productivo las cosas están paradas".

"Se mueve solamente con quienes tienen un cierto nivel de dinero y el resto de la gente no puede llegar a fin de mes. Aumenta el gas, la luz, el agua, la nafta, la prepaga, aumentan los medicamentos y baja la inflación. Récord único en Latinoamérica y creo que a nivel mundial. Debemos estar en el Guiness que todas las cosas aumentan pero la inflación baja", expresó al cuestionar al gobierno de Milei al que calificó de "insensible" con el pueblo, los jubilados y las personas con discapacidad.

Campo

"Los productores no venden su cereal, venden lo justo y necesario. Si vos te ponés a mirar tenés silobolsas en toda la autopista Córdoba-Rosario, en todo el interior de la provincia de Córdoba. La gente no es zonza, no es pava. No va a vender con un dólar pisado. Hoy los rindes son importantes y el productor no la vende, la deja en el campo, la deja en el silo, la deja guardada hasta que tenga un precio que sea conveniente realmente para poder hacerlo", analizó Francioni.

El intendente de Leones anticipó que en "45, 50 días" termina la cosecha y que después "nadie más tiene que hacer". "Las fábricas que tenemos acá están con varios problemas porque se abrió la importación. En todo el departamento Marcos Juárez hay graves problemas porque la idea magnífica y maravillosa de que ingrese la maquinaria agrícola usada que viene de Estados Unidos hace que mucha gente se haya quedado o se esté quedando sin trabajo", reiteró.

Obra pública

"Estoy totalmente de acuerdo con que la política tiene que ser distributiva con la obra pública porque si no, no hay forma de poder subsistir. Aquí en Leones la gente me sigue pidiendo cordón-cuneta, me sigue pidiendo viviendas", señaló Francioni.

Sobre esta problemática, el jefe municipal coincidió con la visión del gobernador Martín Llaryora: "Más allá de las diferencias políticas que podemos tener porque yo pienso de manera diferente, estamos totalmente de acuerdo que la única forma de mantener vivo al interior del interior y mantener a los pueblos es con la obra pública y con la calidad de vida de la gente".