Premio millonario y apoyo a Israel: Milei fue distinguido en Jerusalén con el llamado "Nobel judío"

En una ceremonia celebrada en la Knéset israelí, el presidente Javier Milei recibió este miércoles el Premio Génesis, uno de los máximos reconocimientos del mundo judío, otorgado por su apoyo a Israel y su defensa de una agenda basada en "la libertad, el desarrollo tecnológico y la lucha contra el terrorismo".

Apodado por la revista Time como el “Premio Nobel judío”, el galardón incluye un millón de dólares, que Milei destinará a una nueva iniciativa bautizada como “Acuerdos de Isaac”, inspirada en los Acuerdos de Abraham. El proyecto buscará acercar a Israel con democracias latinoamericanas que compartan valores comunes, como la innovación, el libre comercio y el respeto institucional, según el comúnicado de la fundación.

“Debemos terminar con el aislamiento de Israel en el escenario internacional. Junto al presidente Milei, comenzaremos en América Latina y ayudaremos a hacer realidad su sueño de los Acuerdos Isaac”, afirmó Stan Polovets, cofundador y presidente del Premio Génesis.

“Queremos alentar a los países de Sudamérica y Centroamérica a seguir el ejemplo de Argentina: fortaleciendo los vínculos económicos y diplomáticos con Israel, votando junto a Israel en las Naciones Unidas, cooperando en materia de seguridad y promoviendo reformas democráticas basadas en el libre mercado en toda la región”, agregó.

Durante su discurso, el mandatario argentino alertó sobre el avance del antisemitismo global y reafirmó su compromiso con la causa israelí. "Siento un vital impulso de seguir dando la batalla cultural contra los enemigos de la libertad en todas sus versiones", expresó, citando a Borges: "Yo no soy judío, pero eso no me impide sentir como propia la historia del pueblo judío".

"Recuerden que siempre encontrarán en mi un aliado de Israel y que el país ha elegido estar del lado correcto de la historia. En este momento difícil los acompaño con un abrazo fraterno y con un sincero Am Israel Jai", expresó con impetu el líder libertario.

La ceremonia fue también una plataforma para destacar el giro histórico en la política exterior argentina desde la asunción de Milei, quien profundizó el vínculo con el Estado hebreo y con la comunidad judía local. El Comité del Premio destacó, entre otros gestos, el impulso a las investigaciones por los atentados a la AMIA y la embajada israelí en Buenos Aires, la desclasificación de archivos sobre el fiscal Nisman y documentación sobre nazis refugiados en el país.

En febrero, el gobierno de Milei declaró días de duelo por el asesinato de los niños argentino-israelíes Ariel y Kfir Bibas a manos de Hamas, y repatrió los restos de su madre, Shiri. En su actual visita a Israel, Milei participó de la inauguración de un monolito en homenaje a los secuestrados por Hamas, anunció un acuerdo con El Al para establecer vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv, firmará acuerdos en ciberseguridad y antiterrorismo con Benjamín Netanyahu, y reiteró su compromiso de trasladar la Embajada Argentina en Israel a Jerusalén en 2026.

Palabras de reconocimiento

“Actualmente, Israel y los israelíes se sienten solos en la lucha contra el terrorismo que amenaza al mundo libre. Por eso, señor presidente, su voz firme y clara de apoyo es tan importante para nosotros”, destacó Natan Sharansky, ex prisionero de Sion y defensor de derechos humanos.

El rabino Shimon Axel Wahnish, embajador argentino en Israel, agregó:“En cada generación surgen muy pocos líderes que combinan claridad moral, valentía para actuar en consecuencia y una fe profunda en Dios respecto del resultado final. El presidente Javier Milei es, sin duda, uno de ellos. Esa es la verdadera razón por la cual hoy Argentina e Israel están unidos por los valores de libertad y democracia.”

