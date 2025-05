Un grupo de exfuncionarios, diplomáticos y referentes políticos de la Argentina manifestó su adhesión a la declaración impulsada por ex cancilleres de América Latina, en la que se condena con firmeza el accionar del gobierno de Israel en la Franja de Gaza. El documento exige un "cese del fuego urgente", denuncia violaciones al derecho humanitario y reclama la apertura sin restricciones al ingreso de ayuda humanitaria.

Los firmantes, entre los que se encuentran Jorge Argüello, Juan Pablo Cafiero, Ariel Basteiro, Rosana Bertone, Alberto Iribarne, Marita Perceval, Carlos Tomada y Gabriel Fuks, expresaron su “más firme adhesión” a la declaración conjunta publicada por exministros de Relaciones Exteriores de América Latina en relación al conflicto en Medio Oriente.

El documento denuncia con contundencia las acciones del gobierno de Benjamín Netanyahu y del Estado de Israel "contra la población civil en Gaza", que califican como “indiscriminadas” y “al margen del Derecho Internacional y del Derecho Humanitario”.

"Coincidimos plenamente con el llamado urgente a un cese del fuego inmediato y al tránsito sin restricciones de ayuda humanitaria, así como con la apelación a que la comunidad internacional asuma su responsabilidad frente al drama humanitario que atraviesa el pueblo palestino", indica el texto.

Y concluye: "Suscribimos esta declaración convencidos de que la paz solo será posible sobre la base del respeto irrestricto a los derechos humanos, al derecho internacional y a la dignidad de todos los pueblos".

El pronunciamiento se suma a un creciente coro de voces en la región que pide el fin de los bombardeos, protección a la población civil y la intervención activa de organismos multilaterales. Entre los firmantes hay ex embajadores, ex ministros y ex legisladores que ocuparon funciones clave en política exterior y derechos humanos.

Paralalmente, alrededor de 380 escritores británicos e irlandeses, entre ellos Zadie Smith, Ian McEwan y Irvine Welsh, hicieron un llamado, en una carta, para utilizar las "palabras justas" y calificar de "genocidio" las acciones de Israel en Gaza. "El uso de los términos 'genocidio' o 'actos de genocidio' para describir lo que ocurre en Gaza ya no es cuestionado por los expertos jurídicos internacionales o las organizaciones de defensa de los derechos humanos", defiende el texto, publicado en el sitio Medium y firmado también por Jeanette Winterson, Brian Eno y Elif Shafak.

"Pedimos a nuestras naciones y a los pueblos del mundo que se unan a nosotros para poner fin al silencio y a la inacción colectiva ante el horror", añaden.

La carta de los literatos británicos e irlandeses llega un día después de que unos 300 escritores de habla francesa, entre ellos los ganadores del Premio Nobel Annie Ernaux y Jean-Marie Gustave Le Clézio, firmaran una declaración similar condenando el "genocidio".

"Los palestinos no son víctimas abstractas de una guerra abstracta. Demasiadas veces, las palabras se han utilizado para justificar lo injustificable, negar lo innegable, defender lo indefendible", señalan los escritores británicos e irlandeses.

Las acusaciones de "genocidio" de Israel contra los palestinos se multiplican, provenientes de la ONU, de grupos de defensa de los derechos humanos, de un número creciente de países y de artistas de todo el mundo, mientras que Israel ha negado repetidamente todas las acusaciones de genocidio en su campaña en la Franja de Gaza.

El lunes, más de 800 expertos jurídicos con base en el Reino Unido, incluidos exjueces del Tribunal Supremo, escribieron al primer ministro Keir Starmer afirmando que "se está perpetrando un genocidio en Gaza o, como mínimo, existe un riesgo serio de que ocurra un genocidio".

El problema de la ayuda humanitaria cobró gran relevancia en medio de una crisis de hambre tras la imposición por parte de Israel de un bloqueo total sobre Gaza durante más de dos meses, antes de permitir la entrada de suministros de forma esporádica la semana pasada. "Las necesidades humanitarias se han descontrolado tras 80 días de bloqueo total de toda la asistencia alimentaria y de otro tipo en Gaza", declaró el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

En este contexto de desnutrición aguda, la comida se volvió un bien escaso en dicho territorio. Al respecto, madres relataron a la RFI las dificultades que enfrentan para alimentar, como pueden, a sus hijos. El contacto tuvo que ser de manera telefónica, ya que Israel sigue impidiendo la entrada de periodistas a la Franja.

