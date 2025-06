"Tablero patas para arriba": la inhabilitación de Cristina Kirchner produjo un terremoto político

"El tablero está patas para arriba". La imagen que eligió el conductor Pablo Caruso en el programa "QR" sintetizó el estado de la situación política luego de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre Cristina Fernández de Kirchner desde el martes 10. En la pantalla de Bravo TV, el periodista trazó un mapa de piezas que cayeron al piso: sindicatos, justicia, peronismo, gobierno y sociedad, todos obligados a reordenarse tras un fallo que, más que jurídicas, tuvo consecuencias sistémicas.

Caruso planteó que el inminente encarcelamiento de la exmandataria no solo afectó a su figura sino que "obligó a los sindicatos y organizaciones sociales a dejar de mirar para otro lado". Habló de un "apocalipsis anunciado" y aseguró que “la CGT está bajo presión para convocar a un paro nacional el día en que Cristina se presente ante la justicia”. Según dijo, el impacto no se limita a los sectores afines a la dirigente: “Les guste o no les guste, la proscripción trasciende a Cristina”, aseguró.

Al analizar al peronismo, el conductor lo comparó con una "ficha inestable": “Para algunos, es el momento de la unidad. Para otros, el de disputar sin ella en cancha”, graficó. Luego recordó los mensajes de apoyo para CFK de parte de gobernadores como Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), y advirtió que el encarcelamiento podría acelerar reacomodamientos internos. “Cristina está proscripta, pero sigue siendo la conductora simbólica”, enfatizó.

Sobre el poder Judicial, Caruso expuso la "connivencia" con sectores políticos y económicos. Citó al juez Alejandro Slokar, quien aseguró públicamente que la condena a Cristina “responde a intereses del Fondo Monetario Internacional (FMI)". El periodista además cuestionó a los sectores progresistas que antes dudaban del lawfare: “Ahora se sorprenden, pero llegaron tarde. No para Cristina, sino para la democracia”, apuntó.

En su cierre, insistió en que lo que parecía una escena judicial se convirtió en un terremoto institucional. “El tablero está patas para arriba, y no hay ficha que no se haya movido”, remarcó. Desde sindicatos hasta la calle, pasando por el Gobierno, el peronismo y la justicia, "QR" mostró cómo la inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner trastocó el frágil equilibrio político que impera en la actualidad.

LB / FPT