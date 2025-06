Condena a Cristina Kirchner: entre la judicialización de la política y los "incuestionables" tribunales

La reciente sentencia de la Corte Suprema que confirmó la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a sacudir al arco político argentino y generó un amplio debate en el programa “Comunistas”, por Bravo TV. Más allá de las implicancias legales, los intelectuales y periodistas coincidieron en señalar que se trata de un hecho de profunda gravedad institucional, que plantea interrogantes sobre la independencia del poder Judicial y que abre un nuevo capítulo en la judicialización de la política, según consideraron en el programa.

Uno de los puntos centrales del debate fue planteado por el diputado nacional Esteban Paulón, quien advirtió sobre “la devaluación del rol de la política partidaria” frente al avance de un poder Judicial que, en su opinión, “parece incuestionable”. Paulón marcó cuestionamientos procesales en la causa contra Cristina Kirchner, señalando que “hubo un sprint final de 50 días” en el que de golpe “se activó todo”, en referencia a presiones sobre el cortesano Carlos Rosenkrantz, quien habría recibido presiones para que acepte firmar el fallo antes de partir con destino a México. “Claramente hay una intencionalidad política. La Corte evita brindar una última garantía institucional: abrir el recurso extraordinario”, añadió.

En una línea similar, el psicoanalista Sergio Zabalza remarcó la existencia de "irregularidades" durante el proceso judicial. “Los testigos no avalaron la acusación del fiscal y se comenzó el juicio sin peritajes", aseguró. Zabalza trazó un arco temporal desde el intento de magnicidio del 1 septiembre de 2022 al presente, interpretando que “la movilización popular no desapareció, sino que vuelve con más fuerza”.

El contexto político, según el periodista Fernando Rosso, se encuentra en un momento de redefiniciones profundas. Afirmó que el fallo de la Corte "no es una decisión aislada de tres jueces”, sino parte de un entramado de poder que busca “borrar cualquier rastro del país que emergió después de la crisis del 2001 y que fue parcialmente canalizado por el kirchnerismo”. Rosso advirtió que “sin una movilización sindical contundente, esto puede sentar un precedente muy peligroso”.

Las respuestas del peronismo, sin embargo, fueron vistas con desconfianza por parte de los integrantes del programa. La economista Mercedes D’Alessandro y el conductor Juan di Natale coincidieron en caracterizarlas como “tibias” y “protocolares”, más cercanas a un “pésame” que a un acto de resistencia. “Si es un hecho histórico, como dicen, entonces hay que estar presentes, hay que moverse”, criticó D’Alessandro.

Cómo queda la situación económica de Cristina Kirchner tras el fallo de la Corte

A pesar de las divisiones, el programa también destacó gestos que rompieron moldes: la reunión de Cristina Kirchner con dirigentes de izquierda como Myriam Bregman y Nicolás del Caño fue leída como un signo esperanzador de recomposición y diálogo entre sectores tradicionalmente enfrentados. “Es lo más sano que puede salir de esta situación”, opinó Zabalza.

En el trasfondo de los posicionamientos se percibe un punto de quiebre. La sentencia, para algunos, marca el fin de un ciclo. Para otros, el inicio de una nueva articulación política que podría reunir sectores progresistas frente a lo que varios analistas no dudaron en calificar como un “cambio de régimen”. La advertencia de Rosso fue clara: “La respuesta no puede ser sólo estratégica. No dejar pasar esto es una responsabilidad colectiva”.

LB / FPT