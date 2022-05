Facundo Pastor habló en Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) relató la noche en la que Alfredo Yabrán, uno de los principales responsables del crimen de José Luis Cabezas, se suicidó. El periodista fue uno de los pocos que accedió a ver el cuerpo en la noche que se dió a conocer el hecho.

Recordando a José Luis Cabezas, hoy se cunple un aniversario del suicidio de Alfredo Yabrán ¿Cómo fue la experiencia al llegar a Entre Ríos y ver el cuerpo de Yabrán?

- Es inevitable volver en cada fecha sobre esos recuerdos. Cuatro dias antes del suicidio de Yabrán, se habia dictado un periodo de captura nacional e internacional, eso habia alertado a los equipos periodisticos. En ese momento tenía 19 años y era un jóven productor de América. Trabajaba en Impacto, un noticiero que salía a las 7 de la mañana y conducido por Mauro Viale. Estaba cuando decidimos repartirnos con los compañeros los posibles lugares donde Yabrán podría estar escondido.

A mí me tocó ir a Entre Ríos y me contacté con un periodista local, Manuel Laso de Radio Gualeguaychú. Mientras el país estaba escandalizado porque Yabrán estaba prófugo, recibí un llamado de mi colega de Gualeguaychú, que me alertó sobre la versión de que Yabrán se habría suicidado dentro de la estancia. Al principio no le creí, pero le pedí a mi jefe viajar porque había hecho toda la investigación. Llegué a la madrugada y el cuerpo estaba en la autopsia. Nunca más volví a ver una cobertura de esas características. Muchos colegas trabajaban emocionados, sobre todo los reporteros gráficos.

Yo estaba con el periodista local que me dijo, que me advirtió sobre la maniobra de distracción, en la que sale una combi. Él me dijo que ahí no llevaban el cuerpo, que era una maniobra. A los pocos minutos se abrió otra puerta que iba a la cochería La Previsora con el cuerpo de Yabrán. Cuando llegué a la cochería en el centro había un gran alboroto y se metió la policía y hubo represión hacia la prensa.

Había un colega de Diario Perfil, Hernan Brienza, que me preguntó si tenía pilas para el grabador y la camioneta hizo un amague que salió pero se quedó. Decidimos meternos con Manuel Laso de radio Gualeguaychú, Hernán Brienza y yo. Allí estaba la ambulancia, el chofer se bajó y nos miraron como pidiendo ayuda. Cuando nos quisimos dar cuenta, estábamos trasladando el cuerpo de Yabrán para que vaya a una camilla. Hasta ese momento no se veía nada más que una bolsa mortuoria con un cuerpo en el interior. Pero en la habitación contigua se abrió la bolsa y vimos el cuerpo de Yabrán que se pasaron al cajón.

El dueño de la cochería ingresa y nos increpa diciendo "ustedes que tanto jodieron en vida a este hombre, miren cómo terminó". Fue inevitable, nos acercamos y quedamos frente al cuerpo de Alfredo Yabrán. Fue un momento muy particular donde Hernan vio cosas que yo no vi y viceversa. Fue un momento traumático. Yo reparé en la herida de la autopsia que era impactante. A los pocos minutos aparece el dueño de la cochería y nos pidió que salgamos porque estaba llegando la familia. En ese momento, gritaron diciendo ‘si veo un periodista acá le vuelo la tapa de los sesos’. No teníamos manera de salir porque la policía había hecho un vallado y nos escondimos detrás de unos coches fúnebres. Escuchamos pasos que venían, y yo había quedado más expuesto. Después de eso, nos sacaron por una ventana lateral. Eran las 3 o 4 de la madrugada y recuerdo que con Hernán Brienza nos dimos cuenta lo peligroso de lo que acababamos de vivir. Acordamos no decir nada. Ambos nos separamos y cada uno llamó a sus redacciones para contar lo vivido y dar testimonio de esa noche que quedó en la historia.

¿Por qué crees que el dueño de la cochería los dejo estar ahí y ver? ¿Era una forma de estar del lado de Yabrán?

- Esa zona era donde Yabrán jugaba de local. Le había dado mucho trabajo a la zona con su emprendimiento Yabito y ese hombre apreciaba a Yabrán y con quien había compartido parte de su infancia como tantos otros vecinos de la zona. Era una especie de castigo hacernos ver el cuerpo de Yabrán. A 10 años del hecho yo lo encontré y repasé lo que había vivido en ese tiempo para reconstruir ese momento.