Federico Storani: "Diputados, por medio de prebendas, cambiaron su voto y son espías"

Frente a la ruptura del bloque de la UCR en Diputados, Federico Storani calificó de “ex radicales”, “topos” y “espías” a los legisladores que responden a Rodrigo de Loredo, acusándolos de cambiar sus votos para favorecer las políticas de la derecha. Además, abogó por la recuperación de la identidad socialdemócrata del partido, para atraer otras fuerzas y constituir así una alternativa a esta gestión. Por otra parte, aseguró que lo que representa Milei no es un cambio innovador, sino una receta repetida, y reconoció el fenómeno global que expresan los candidatos de extrema derecha con su violencia. "En la repartija de candidatos de derecha nos tocó el más ignorante y menos nacionalista", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190).

Federico Storani es un histórico dirigente de la Unión Cívica Radical. Fue vicepresidente segundo del partido y uno de los fundadores de la alianza de UCR-Frepaso, donde ocupó el cargo de ministro del Interior en el gobierno de Fernando de la Rúa. Anteriormente fue diputado nacional hasta 1991, y fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en 1989, donde cumplió un importante papel en el Acuerdo del Tratado de Límites con Chile.

Usted llamó “topos” a un grupo de legisladores de Rodrigo de Loredo y celebró la ruptura del bloque radical en Diputados. Me gustaría que nos hiciera una síntesis, para nuestra audiencia, sobre su visión de lo que está pasando hoy en el partido.

Primero, buenos días, en el aniversario de lo que usted mencionaba como un antecedente importantísimo que me ha tocado vivir como político, la celebración del Tratado de Paz y Amistad con la República de Chile, del que se cumplen justamente 40 años en este año.

Es muy importante, porque no olvidemos que estuvimos al borde, en plena dictadura militar, de una guerra que, felizmente, con la intervención del Papa y en su momento también del Cardenal Samoré, pudo evitarse tras la sanción del Tratado de Paz y Amistad, consulta popular de por medio, convocada por el gobierno de Raúl Alfonsín. Dicho esto, vamos a los temas que nos toman en este momento.

Creo que el radicalismo atraviesa, como todas las fuerzas políticas, un proceso de crisis y debate. Para utilizar un lugar común, creo que una planta, para crecer más vigorosamente, tiene que recuperar sus raíces y producir algunas podas. En este caso, cuando la poda es imprescindible, quienes se expresan de determinado modo están en las antípodas de lo que piensa el partido que en su momento los cobijó. Vamos a ver los antecedentes para que todo el mundo entienda a qué nos referimos.

Dos proyectos que habían sido de iniciativa radical, recalco que fueron de iniciativa radical. El primero, recomposición de los haberes jubilatorios de una manera mínima, casi un pequeñísimo aliciente nada más, para quienes han sido las víctimas y los que más han pagado el ajuste, los jubilados, porque no lo ha pagado ninguna casta. Un proyecto que había pasado por todo el trámite parlamentario, por comisiones, que luego llegó al recinto y hubo intervenciones, incluso encendidas, de algunos de estos mismos legisladores en favor del proyecto y posteriormente modificaron su voto para apoyar el veto presidencial del Poder Ejecutivo Nacional, vetando la recomposición de los haberes jubilatorios.

El segundo toca la fibra más sensible del radicalismo, que es su identificación con la defensa de la educación pública. En este caso particular, con el financiamiento de las universidades nacionales. El mismo procedimiento, un proyecto de origen radical con todo el trámite parlamentario, apoyado por estos mismos legisladores en primera instancia y posteriormente, prebendas de por medio, modificado el voto.

No cabe otra cosa que marcar que existe una incompatibilidad con quienes se sienten mucho más identificados con el gobierno de Milei y La Libertad Avanza, y resulta imposible tratar de imaginar gráficamente el estar en un mismo ámbito con la presencia de estos ex radicales, porque son correveidiles, efectivamente topos y espías del Gobierno nacional. Ya que posteriormente se han sacado fotos, han dicho que le van a hacer los deberes al presidente, y lo han cumplido, porque acaban de favorecer también la posibilidad de que se obtenga dictamen para la privatización de Aerolíneas, algo que se expresó a la salida de esas reuniones. Por lo tanto, hay una incompatibilidad manifiesta, que felizmente está siendo tratada por el Tribunal de Ética y Disciplina del partido para producir no solamente la separación del bloque sino la expulsión del partido.

Parecería ser que no sólo el radicalismo sino el propio peronismo también está viviendo momentos de escisiones. De hecho tenemos, si no entiendo mal, el radicalismo que salió del bloque de Rodrigo Loredo, un acercamiento con Miguel Ángel Pichetto y el Bloque de Hacemos Coalición Federal, que en gran parte es una decisión en un sentido del PRO y en otro sentido en gran parte del peronismo. ¿Se podría suponer que se va a construir otro árbol grande que tiene que ver con todos estos partidos nacionales y populares que no están de acuerdo en alinearse con el kirchnerismo ni con La Libertad Avanza?

De esto se trata. Obviamente, me he manifestado públicamente, apoyo al bloque que en este momento preside Pablo Juliano, pero que también integran otros legisladores hasta el número de 12, hombres y mujeres muy respetados e incluso algunos con las cuales he compartido, como por ejemplo Danya Tavela, que compartió la lista conmigo en esta confrontación, que tiene de fondo este tema en la interna de la provincia de Buenos Aires, cuyo resultado todavía no se conoce porque está en la justicia. De fondo es eso, porque procuramos, primero, recuperar la identidad para desde nuestra identidad, que es socialdemócrata y así lo hemos manifestado, así lo manifiesta también el diputado Carvajal, el sector que lidero, Juan Manuel Casella y muchos otros, tener un imán de atracción hacia otras fuerzas políticas y sociales afines que nos permitan ir construyendo una alternativa. El primer paso de coincidencia son estas reivindicaciones específicas que se dan, por ejemplo, en el ámbito parlamentario, como ha sido la defensa de la educación pública.

Es curioso cuando se plantea el cuestionamiento del Estado, que en algunos aspectos puede existir razón, pero sin embargo aquello que funciona bien, que tiene incluso un nivel de prestigio y de excelencia, como las universidades nacionales, se las persigue por una cuestión puramente ideológica y con cualquier excusa, primero con adoctrinamiento, después con auditorías que no se hacen, entre otras cosas, por falencias del propio Gobierno en no poner en esa tarea a la Auditoría General de la Nación, que es el organismo pertinente para hacerlo.

Diputados radicales junto a La Libertad Avanza.

¿Lo hace sentir viejo Milei, La Libertad Avanza, las formas y los métodos? Hoy entrevistamos al sindicalista Schmid y le recordaba la frase, que creo es de la ministra de Seguridad de Milei, de que los paros generales "ya no producen el efecto que producían antes". Que eran una herramienta del siglo XX, pero no del siglo XXI. ¿Por momentos se siente interpelado generacionalmente por la emergencia de La Libertad Avanza? Se lo digo yo que lo siento en el tema de la comunicación, así que no estoy chicaneándolo en lo más mínimo, sino tratando de entender en profundidad qué se siente en los distintos ámbitos frente a la irrupción que significa La Libertad Avanza...

No, es que tiene razón. No es que me haga sentir viejo, porque en un punto saca lo que yo creo que es lo mejor de mí, que es todo el vigor y la energía para resistir a un proyecto que está en las antípodas de lo que yo pienso.

Yo pensaba tener ya una vida más apacible, sin embargo no me resigno ante la irrupción de lo que es un fenómeno de tipo global, que es una extrema derecha conservadora. Hoy en Argentina se ha constituido un partido conservador con sesgos autoritarios. Allí están Milei y Villarruel, que es una negacionista y reivindicadora de la dictadura militar, pero también está Macri, un sector del radicalismo, Petri, Bullrich, y un sector importante del peronismo, porque vale la pena también recordar que legisladores tucumanos, catamarqueños y misioneros del peronismo, Scioli y el menemismo, acompañaron estos vetos. Por lo tanto, veo que en el método de lucha y acción política tal vez nosotros debemos actualizarnos, pensar, estudiar, profundizar, ser receptivos y escuchar sobre todo las nuevas plataformas y las formas de comunicación. Ahora, está clarísimo que esto es un fenómeno de tipo global.

Ayer me quedé hasta muy tarde escuchando los cierres de campaña de Kamala Harris y Donald Trump, y el nivel de violencia que tiene Trump no es una novedad. También la asesoría de Steve Bannon diciendo “inundar de mierda las redes sociales y los medios de comunicación”. Es una metodología que se corresponde también en Austria, Polonia, Hungría y en la extrema derecha italiana y en Bolsonaro. Es un fenómeno de tipo global.

En la repartija nos tocó el peor, esto corre por cuenta mía, porque nos tocó el más ignorante y el que menos defiende los intereses nacionales. Porque aún un Trump, en la competencia por la disputa con la República Popular China, tiene algún sesgo de nacionalismo en la defensa por lo menos de sus empresas y de sus trabajadores, en este caso, absolutamente no.

Además, no es "el cambio", ya que "el cambio" es un concepto neutro y puede ser positivo o negativo. En este caso, desde mi punto de vista, es francamente negativo. Cuando al cambio se lo asocia con lo nuevo, no es nuevo, esto ya ocurrió con Martínez de Hoz, con Menem y Cavallo, ocurrió en alguna medida también con Mauricio Macri, y lo único nuevo que se introduce es el método. El método brutal, de shock e inhumano.

Sobre esto ha escrito bastante una colega suya como Naomi Klein, canadiense, “la doctrina del shock”. El primer efecto es producir un shock, un efecto de paralización por terror y miedo, para aplicar las políticas neoliberales de Milton Friedman, dice ella, y Friedman es justamente uno de los admirados por Milei. Entonces, ante un fenómeno de estas características, claro que nosotros tenemos que a su vez aggiornarnos y saber dónde estamos parados y cuáles son las nuevas formas para poder defender una mayor sensibilidad social, el patrimonio nacional y la soberanía que hoy está en juego con este Gobierno.

