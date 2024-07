Fernando Galmarini: "Es más difícil ser conductor del peronismo que presidente de la Nación"

El ex diputado nacional peronista, Fernando Galmarini, reconoció que Perón "marcó mi vida" y conjeturó acerca de las posibilidades de conducción de su yerno Sergio Massa. "Sigue siendo una esperanza para liderar la presidencia de la Nación en el futuro", indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Fernando Galmarini fue secretario de Deportes de la Nación en 1989, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en 1993, diputado nacional en 1995 y, además, padre de la ex titular de Aysa, Malena Galmarini.

Hoy, en el día en que se conmemora el aniversario 50 de la muerte de Perón, tuvimos varias entrevistas en la que tratamos de entender qué significó. Algunos afirmaron que era un significante vacío, otros sentenciaron que el peronismo se murió con la muerte de Perón. ¿Cuál es tu visión al respecto?

Hace 50 años, recuerdo aquel mediodía en el que me bajé de un tren en Retiro y una señora que vendía diarios simplemente dijo: "murió". La noticia rápidamente generó tristeza entre quienes estábamos allí. Para algunos, especialmente aquellos que conocían la historia anterior a Perón, la tristeza debió ser infinita.

Yo era muy joven cuando Perón asumió su primera presidencia en 1946, pero su influencia marcó mi vida. Participé en los torneos Evita con mi equipo infantil y experimenté la tristeza cuando se interrumpieron, perdiendo contacto con mis amigos.

Recuerdo estar en la azotea de mi casa en Palermo viendo pasar los aviones que iban a bombardear Plaza de Mayo. También supe de los fusilamientos del 9 de junio y viví los 18 años de proscripción peronista. La alegría del 17 de noviembre de 1972, cuando Perón regresó, fue inmensa.

Soy un militante peronista y quiero mucho el peronismo. Creo que Perón le dio mucho al pueblo argentino durante sus tres presidencias, y su legado nos ha permitido estar siempre presentes en las elecciones, a veces ganando y otras perdiendo, pero siempre luchando por una democracia que mejore la vida de aquellos que alguna vez no tuvieron nada y que, en algunos momentos, tuvieron mucho. Hoy han vuelto a configurar un panorama, todavía no desandado integralmente, pero que va camino de nuevo antes de 1945.

El peronismo en el mediano plazo

¿Cómo ves el futuro del peronismo en 2025 y 2027?

Hoy veo un reagruoamiento y una conversación en todos los niveles del peronismo, no sólo en la cúpula, sino también en los barrios más necesitados. Desde el 1 de julio de 1974 no veo la conducción que reemplace al general Perón. Muchos han insistido en señalar a una persona como su sucesor, pero creo que a 50 años de su muerte, es imposible que una sola persona lo reemplace. La figura de Perón fue demasiado grande.

Él mismo nos advirtió, poco antes de su muerte, sobre la importancia de elegir bien cómo continuar la historia de este movimiento. Nos dijo que, si no lo hacíamos correctamente, enfrentaríamos idas y vueltas, como hemos visto en la historia reciente. De hecho, hoy estamos absortos por quien ha ganado la última elección.

Sergio Massa y su futuro electoral

¿Nos podría decir algo de Sergio Massa? ¿Qué rol debería tener el peronismo?

Creo que Sergio sigue siendo una esperanza para liderar la presidencia de la Nación en el futuro. Al respecto de lo otro, te diría que es más difícil ser conductor del peronismo que presidente de la Nación. Este movimiento es complejo y requiere una profunda comprensión interna para comprender sus dificultades. Perón lo planteó como una idea de liberación nacional, pero aún no hemos encontrado una conducción efectiva desde su muerte hace 50 años.

Sobre Sergio, aunque no he discutido directamente con él, recientemente estuvimos juntos en el Día del Padre con toda la familia. Sin embargo, en esos momentos familiares no es fácil hablar de política y del futuro. Estoy seguro de que pronto Sergio lanzará su libro, lo que podría abrir nuevas discusiones sobre su visión y acciones futuras. Actualmente, creo que Sergio está dialogando activamente con muchas personas.

