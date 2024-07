Julio Bárbaro: "El peronismo termina con la muerte de Perón"

Julio Bárbaro explicó la desaparición del peronismo y el por qué hoy el poder está en manos de Milei. Adjudicándole la culpa al kirchnerismo, Bárbaro explica que el progresismo "no le es útil" a la política y que la rebeldía es la única esperanza que le queda. “Hemos caído en algo que fue desvirtuar a la política. Yo pongo siempre un ejemplo, que es que ni la prostitución mató al amor, ni la corrupción puede matar a la política. Sin política, no hay destino colectivo”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Julio Bárbaro es un histórico dirigente peronista, analista político, vicepresiedente segundo interventor del Partido Justicialista en el año 2018, diputado nacional histórico entre 1973 y 1976 antes del golpe, secretario de Cultura de la Nación en 1989, interventor en el Comité Federal de Radio (ENACOM) difusión (COMFER) previo a lo que hoy es el nuevo sistema de comunicación entre el año 2003 hasta el 2008.

Una de las frases que nos quedó de las entrevistas de hoy es que Perón hoy es un significante vacío, a lo Laclau, alguien que era polisémico, que podía encontrar desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda un referente en él. Si tal cosa fuera así, ¿finalmente tanta vaguedad no hace que pueda correr riesgo de extinguirse como partido y pasar a ser simplemente un sesgo cultural y estético de la historia argentina?

Conocí a Laclau como conocí a Leonardo Favio. Leonardo era peronista en serio y fue un gran amigo, Laclau era un discípulo Abelardo Ramos, que tenía este virus del marxismo que en Argentina no sirvió para nada, absolutamente para nada y el kirchnerismo lo demostró.

Para mí la historia es simple, el peronismo termina con la muerte de Perón. Ahí se acaba el ciclo de alguien que fue un pensador, que fue estudiado en el mundo, un pensamiento profundo que el peronismo no se preocupó de estudiar, de analizar y de leer y se volvió pragmatismo.

La Juventud Peronista.

Hay una traición profunda con Carlos Menem, que es el antiperonismo en todas sus versiones. Perón nacionaliza los ferrocarriles y Menem los vende, y Perón es la revolución industrial. Pero no es sólo Perón, es una etapa en la cuál Lanusse tenía como ministro de Economía a Aldo Ferrer. Es una etapa donde, hasta 1976, el patriotismo está en Frondizi, e Illia, en Onganía. Hay una concepción patriota que en el 1976 se vence, y ahí viene lo colonial a lo cual Menem fue esencial.

Alfonsín es el último que intenta devolverle al Estado el poder sobre los grupos económicos, Menem se los regala, Néstor los recupera para ir como persona pero después de ahí la Argentina no tiene partidos, sino grupos de poder. No es un futuro de patria, sino de colonia.

¿El futuro del peronismo murió? Cuál cree usted que será el futuro del partido peronista.

Ninguno. Ahora es un recuerdo que da votos. Lo que necesita el país es el patriotismo, eso que en Brasil tienen tanto Bolsonaro como Lula, eso que está en todos los países hermanos, ese patriotismo que perdimos. Yo lo escucho a Roberto Cachanosky decir que el RIGI altera la igualdad de la ley y que él está en contra, ahí está el patriotismo. Hay una concepción de las instituciones en serio, pero después vienen un montón de “diputaditos” que explican los motivos de los gobernadores.

Es una decadencia del pensamiento en la Argentina. Perón fue un pensador en una época en la que también lo era Frondizi. Había burguesía nacional, éramos patria. Perdón murió y no había un subsidio, no había deuda externa, pero no es sólo por Perón, también por las dictaduras que sostuvieron eso.

¿Hay algo en Milei en alguna forma, ya sea superficial o estética, que atrajo a los votantes de sectores de menos recursos que normalmente votan al peronismo? ¿hay algo en él peronista?

No, pero lo que hay es el espanto que le produce el kirchnerismo a los más humildes, que se ocupa de los derechos humanos de los militantes guerrilleros y no de las necesidades de la sociedad, que se ocupa de discutir el género cuando el hambre de los humildes sale del obrero y entra al universitario. Esta es la deformación profunda del progresismo kirchnerista.

El espanto al kirchnerismo es lo que sostiene hoy la adhesión a Milei, y yo adhiero porque da miedo el kirchnerismo, lo de Alberto Fernández fue realmente atroz.

Alejandro Gomel:¿Qué ve de este experimento anarcocapitalista de Milei en el poder? ¿dónde termina para usted?

En otro fracaso como fueron todos los intentos liberales de la Argentina, todos y absolutamente todos. Lo que pasa es que ahora está apareciendo una generación de jóvenes que sueñan con devolverle a la Argentina un destino.

El economicismo es la degradación del humanismo. Ningún economista puede sustituir a la política, ninguno. El economista, si fuera inteligente, sería el dueño de la empresa, no el asesor.

Hemos caído en algo que fue desvirtuar a la política. Yo pongo siempre un ejemplo, que es que ni la prostitución mató al amor, ni la corrupción puede matar a la política. Sin política, no hay destino colectivo.

AG: ¿Hay algún dirigente que le guste con proyección a futuro?

Me gustan los gobernadores nuevos. Me gusta Pullaro, me gusta Nacho Torres, me gusta Vidal, el de Santa Cruz. Kicillof tiene el progresismo kirchnerista encima y eso es una enfermedad dañina.

AG: ¿Llaryora, el cordobés?

Hasta ahora a los cordobeses les pasó lo mismo que a los santafesinos cuando eran socialistas, eran perfectos para adentro pero no lograban saltar de eso. Llaryora acaba de ganar Río Cuarto, dejó segundo al radicalismo y tercero al kirchnerismo, es un tipo inteligente si se pone rebelde. Porque esa rebeldía es lo único que nos puede devolver el sueño de la política. Los últimos tres presidentes fueron tres gobernadores, Menem, Kirchner y Macri.

Se lo digo siempre Julio, usted debería hacer teatro y stand up, mire que así llegó Milei a ser presidente...

Yo tengo 82 años y estoy muy feliz de poder opinar, que es lo único que me gusta. Más de eso no, el poder nunca fue mi enfermedad.

