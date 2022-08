Fernando Straface revela cómo será la política exterior de Larreta si llega a la presidencia

En dialogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), Fernando Straface, el funcionario y estratega electoral de Horacio Rodriguez Larreta sostuvo que "el mundo ya no debate más ideologías en términos tan estrictos, no son de izquierda ni de derecha". Y se refirió a las claves al respecto de las relaciones diplomáticas que se deberían tener.

Horacio Rodríguez Larreta se reunió, junto con vos, con un grupo grande de diplomáticos planteando cómo va a ser su política internacional, contamos un poco de esto...

Presentamos junto con 30 especialistas muy importantes y con mucha trayectoria en el gobierno de Maurico Macri, un informe sobre las percepciones de los argentinos sobre la inserción de la Argentina en el mundo. A partir de ese informe llevamos adelante una reflexión estratégica de hacía dónde debiera ir la política exterior a partir de un eventual gobierno de Juntos por el Cambio.

Hay algunos datos muy significativos, como por ejemplo que más del 60% de los argentinos entiende muy claramente que el objetivo de la política exterior debiera ser el comercio, las inversiones y el desarrollo. Nada que tenga que ver con definiciones ideológicas intracoalición o de otra época.

Saben que se tienen que abrir mercados, y por eso una gran mayoría cree que la integración de la Argentina al mundo, como los tratados del libre comercio, son una gran oportunidad para el país. De ahí también la imagen positiva que tienen los que conocen el acuerdo Mercosur y Unión Europea. Estos son algunos de los contenidos que discutimos con los especialistas de política exterior.

Es probable que en Brasil gane las elecciones Lula Da Silva. Supongo que esto va a ser crucial para una administración que no sea del Frente de Todos. ¿Cómo imaginás que va a ser esa relación con Lula en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio?

Dos conceptos, primero Horacio Larreta anunció algunas medidas que pueden constituir una especie de shock de confianza en materia de política exterior para un gobierno de Juntos por el Cambio que trata de recuperar el terreno perdido en estos años de retroceso del rumbo estratégico que había marcado Macri.

Y la primera medida que sabe Larreta es esto de que hay que recuperar la relación con Brasil, evitando que el carácter estratégico de esa relación dependa de la comunión ideológica de quienes gobiernan.

Macri tuvo distintos presidentes en Brasil y su relación estratégica con Argentina continuó y no tengo dudas que si Lula vuelve al poder va a buscar con nuestro país, una relación estratégica que lo posicione en la región para su liderazgo, no hay posibilidad de que el Cono Sur negocie en términos más competitivos, de mejor condición, con Europa por ejemplo, si Brasil y Argentina no trabajan juntos.

No hay posibilidad de relanzar el Mercosur y ponerse a discutir seriamente hasta dónde, para algunos constituye una traba, para otros el camino privilegiado, sin que los presidentes de ambos países dialoguen. El gran error de estos dos años de la presidencia argentina y, hay que admitirlo, de Bolsonaro, es que los presidentes no hablan, cuando la diplomacia se sostiene únicamente en los presidentes conversando.

En los últimos 50 años hubo un corrimiento de la izquierda que, por los años 70, tomaba las armas, pasando por una izquierda de comienzos de este siglo que lo que buscaba era la emancipación, pero de una manera más oral, a una izquierda "rosa" con nuevos presidentes como Petro en Colombia. Incluso Lula puede ser catalogado como una izquierda social-demócrata. Larreta, por su parte, dentro del contexto del PRO, ¿Es quien está más cerca de entenderse con ese tipo de presidentes?

En primer lugar, particularmente al respecto de la evolución de la izquierda con Lula en Brasil, cuando con Larreta hablamos de algunos procesos de consolidación de modelos de desarrollo, de un rumbo incluyendo alternancia política, siempre usamos el ejemplo de las dos presidencias de Fernando Henrique Cardoso, el gran transformador de Brasil, pero seguidos y consolidados por la presidencia de Lula, donde lo primero que hace fue confirmar al presidente del Banco Central.

Entonces, al respecto del concepto de las izquierdas, yo las llamo izquierdas que ya no discuten más que los países, tienen que vivir con equilibrio fiscal, tienen que crecer. Creen en el Estado de derecho y la estabilidad de las reglas para las inversiones. Son conceptos que no son ni de izquierda ni de derecha.

Horacio tiene una matriz desarrollista desde la cuna, pero hay espacio en ese pensamiento, para relacionarse tanto con gobiernos, como el de Uruguay, que entienden que el mercado tiene que tener mayor injerencia en algunas definiciones de los actores, el libre mercado. Y otros como Lula que entienden que el Estado tiene que asegurar algunos bienes públicos de calidad.

El mundo ya no debate más ideologías en términos tan estrictos dejando afuera el pragmatismo, al contrario, todo sea por crecer, tener equilibrio fiscal y que la gente progrese. Y ahí lo van a encontrar a Horacio también.

