Fernando Vilella sobre Caputo: "Ninguno de los últimos ministros de Economía supo agrandar la torta"

Tras algunos pocos meses de gestión en su cargo, a comienzos de julio, el secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vilella fue comunicado de su polémico desplazamiento y reemplazado por Sergio Iraeta para estar al frente de la nueva Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Pasó un tiempo y el funcionario saliente reapareció con un análisis de la situación actual, y de los funcionarios encargados de la cartera de economía. Aunque sin mencionar directamente al actual ministro Luis Caputo, con vehemencia dejó su mensaje que lo alude.

Fue en el marco de estar celebrándose el Día del Inversor con un encuentro organizado por ADBlick, donde el ex secretario de Bioeconomía expuso en defensa de su gestión en el gobierno de Javier Milei. Con precisión quirúrgica, sin decir nombre alguno hizo un punteo de falencias y cuestionamientos que llevó a pensar rápidamente en una crítica velada a Caputo.

No entendieron cómo agrandar la torta, tampoco Caputo

En el encuentro, otro de los expositores dejó en el aire una pregunta que le dio pie a Vilella: la estamos mirando de afuera, pero en el Gobierno y replicando al presidente Milei ¿No la ven? Y la respuesta contundente no se tardó. “Los macroeconomistas clásicos no entienden esto que estamos hablando acá”, comenzó firme. Y agregó: “Ninguno de los últimos ministros de Economía de la Argentina entendió que otros países encontraron soluciones a partir del crecimiento y agrandamiento de la torta”.

Por ende, criticó claramente pero sin nombrar al actual ministro de Economía, que no supo ni entiende por donde pasa el comienzo de solución para la crisis económica que atraviesa el país. Es evidente que entiende que en los seis meses que ocupó su cargo, no se le permitió implementar su plan de trabajo enfocado al objetivo con base en la lógica del “agrandamiento y reparto de la torta” con apertura de nuevos mercados para integrar al país.

Este desencuentro y falta de entendimiento entre ambos funcionarios derivó en un corrimiento de Vilella, quien fue comunicado de la decisión cuando se encontraba de viaje por China para expandir los mercados.

Inversiones inhibidas y “cerrazón”

“Lo que ha habido en la Argentina son políticas que no solamente han inhibido la inversión en el sector agropecuario, sino en general la inversión privada de todo tipo. En los últimos 10 años no hubo inversión, tampoco hubo creación de trabajo privado en general, y si no hay inversión no hay productividad y sin productividad los sueldos son más bajos. Eso cierra solamente con subsidios a los servicios para los empleados y con un eventual menor costo de alimentación, para lo cual hay que generar múltiples instrumentos y regulaciones. Al final se termina con un 45% de pobres”, reflexionó en su análisis Vilella.

Y arremetió en su explicación: “Es el fracaso de no entender que hay que abrirse al mundo y exportar más, pero es una visión que en general no prende. Esa ‘cerrazón’ genera la falta de dólares que sufrimos. Hoy estamos pasando por una crisis por USD 12.000 millones, que es lo que aportan las retenciones en un año, es un número irrelevante. Sin embargo, esa falta de exportaciones de Argentina, esa falta de dólares en el Banco Central es producto de que cada argentino exporta la mitad que un uruguayo y la tercera parte que un chileno. Entonces, en ese contexto, el sector más competitivo está visualizado como al que hay que extraerle los recursos. En este caso, es el sector agropecuario en general y la soja en particular”, remarcó.

“Desde comienzos de siglo en estos 20 años, Brasil multiplicó por tres la producción de soja y además multiplicó con un aumento del 28% el rendimiento contra el 11% en Argentina. No solo estamos retrocediendo en lo cuantitativo sino también en lo cualitativo, con la falta de una ley de semillas y falta de incentivo a las inversiones. Todo este complejo de marañas hacen que si seguimos mirando en el corto plazo y sin advertir que hay que crecer y agrandar la torta, estamos en problemas”, dijo contundente.

Para el ex secretario, la quita de retenciones es "totalmente posible" y necesaria para "salir de la trampa".

Como en el 2006, pero con retenciones de 2024

“Hoy estamos con un precio de la soja que es uno de los más bajos en los últimos años. Pero cuando retrocedes y miras, estamos más o menos como en el 2006, pero las retenciones eran del 23%, no eran del 33%”, hizo una comparación lapidaria Vilella. “Es una situación mucho peor y muy compleja que es necesario cambiar”, agregó.

“Tenemos el proyecto de sacar todas las retenciones de las producciones regionales, que significan USD 33 millones. Si Argentina eliminara en tres o cuatro años las retenciones, el costo total por año estaba en torno a los USD 1.500 millones. Algo que no parece ser imposible, todo lo contrario, es totalmente posible y debería hacerse así, si no se sale de esa trampa estamos en problemas”, remarcó.

“Cuesta que esto ocurra, como cuesta que las inversiones tengan un tratamiento para lo cual tenemos preparado desde hace un año un proyecto para impulsar la amortización acelerada, la eliminación del IVA. Esas cosas que no tienen un costo fiscal, cuesta que se comprendan y se incorpore la idea a un proyecto de desarrollo”, se lamentó.

Falta entender la “cultura” del productor

Vilella también remarcó su disconformidad con la quita de retenciones a la industria automotriz, cuando no es el sector productivo que genera ingresos de divisas, como es el caso del agro. “Uno de los mayores problemas es la incertidumbre. Hoy en la Argentina, el productor tiene la incertidumbre del precio internacional, la incertidumbre de la brecha, la incertidumbre de los porcentajes de retenciones. El desafío de los próximos meses será el derrotero de resolver estos problemas complejos sin el aporte de la inversión privada”, destacó el ex secretario de Bioeconomía.

“Esto es sustantivo, debería haber acuerdo entre las partes en términos de consenso, de cómo va a ser la eliminación de estos elementos que están en contra de la producción”, apuntó. “El productor del mundo recibe de commodity el precio internacional. En Argentina, el productor recibe la multiplicación de tres elementos de incertidumbre, por el precio internacional, las retenciones y la brecha cambiaria. Por eso, cualquier decisión que tenga que tomar respecto a vender o no su producción, va a depender de qué expectativa tenga en esos tres elementos. Cualquier incertidumbre sobre eso hace que se queden con lo que tienen: sus productos”.

“Esa es la cultura del productor. No se le puede decir a un productor ‘vendé esto, después comprate un bono en Nueva York y colocalo en no sé dónde y así vas a tener rentabilidad’. Eso es no entender la cultura del productor, y como maneja sus stocks y el flujo de dinero”, señaló. Y agregó: “Parte de estas cuestiones son las que llevan tiempo en las discusiones que no se llegan a entender”. Esta fue una clara crítica que incluye a Caputo, en la falta de entendimiento de la cultura básica del sector productivo.

Las 100 medidas de Vilella

Ya finalizando su exposición, Vilella hizo una férrea defensa de su gestión en el gobierno de Milei. “Hubo un enorme esfuerzo, estoy por publicar un informe con las 100 medidas que tomamos, muchas de ellas no conocidas, porque se complicaba la comunicación”, aclaró entre cosas que destacó que no dijo antes. Se refirió puntualmente a “regulaciones y muchos de los artilugios como los fideicomisos y límites a la exportación, todo eso lo hemos eliminado”.

“En ese camino hubo cambios importantes”, dijo. A la vez, reconoció: “Hay transformaciones positivas en términos de la macro. ¿Quién iba a decir en diciembre pasado que el dólar iba a estar al valor que está hoy? Y con la inflación es lo mismo. Es decir, no son todos elementos negativos, hay cuestiones positivas en marcha, pero la necesidad de dar señales a los inversores, principalmente en las Pymes es un elemento central sin costo para facilitar una salida de la recesión y desocupación. Son cuestiones que se merecen un lugar en el calendario”, concluyó.

