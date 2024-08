Inflación, reservas y atraso cambiario: las amenazas que acechan a la Fase 2 del plan Caputo

A fin de reducir la incertidumbre que se apoderó de los mercados en julio con aumento de los dólares financieros y la brecha cambiaria, el gobierno de Javier Milei implementó la Fase 2 del programa económico a la que bautizó como "emisión cero". Si bien el oficialismo celebra el cierre de todos los grifos de creación de pesos, los analistas económicos y financieros avizoran diferentes riesgos que acechan a la estrategia libertaria, como la nula acumulación de reservas internacionales y el atraso cambiario.

Mediante la letra fiscal de liquidez (LEFI), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) migró los pasivos remunerados al Tesoro de la Nación y "limpió" su balance en pesos. Al mismo tiempo, el equipo económico extendió la duración de los vencimientos de esa deuda, que ahora tendrá que pagar con superávit de las cuentas públicas o, en su defecto, con roll over. Es decir, pateando los compromisos hacia adelante.

Recaudación: cómo cerraron los números fiscales en julio

Además, el ministro de Economía Luis Caputo anunció que el dinero emitido por el BCRA para adquirir divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) desde abril -unos $2,4 billones- sería esterilizado a través de la venta de esos mismos dólares en el contado con liquidación (CCL) y el MEP. La medida cumple un doble propósito: eliminar la emisión y achicar la brecha entre los tipos de cambio.

A la vez, aplicaron una flexibilización del acceso a moneda norteamericana para los importadores al reducir la calendarización de los pagos de 120 a 60 días y, en algunos casos, a un mes vista. La contracara del plan es un freno en el proceso de acaparamiento de reservas.

De hecho, en julio el Central fue vendedor neto por segundo mes consecutivo al terminar con un rojo de US$ 181 millones. Además, las tenencias de la autoridad sufrieron una merma mensual de US$ 2.617 millones por compromisos con bonistas privados, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos internacionales. A eso se suma que la estacionalidad le empieza a jugar en contra, por lo que el drenaje de dólares se profundizaría en las próximas semanas.

Los riesgos de la Fase 2 del plan Caputo

Un informe de GMA Capital remarca que el Gobierno pretende torcer el brazo del mercado y promover una descompresión de la brecha vía dos de los pilares de su filosofía económica: superávit financiero y un marco duro de política monetaria.

No obstante, los analistas financieros vislumbran tres escenarios que presionarían sobre los designios de Caputo. "El primero es que la inflación no ceda a la velocidad planeada. Esta Fase 2 todavía no incluye el desmontaje de las restricciones cambiarias. Por eso, la fecha especial del evento podría continuar pesando sobre todas las decisiones financieras. Esto podría dificultar anclar expectativas a la baja si la brecha no cediera", sostuvieron.

En segundo lugar, divisaron una amenaza potencial en el atraso cambiario: "Parafraseando a Keynes, el mercado puede permanecer irracional (o desconfiado) más tiempo del que el Gobierno puede sostener la competitividad. Si bien no hay consenso de cuál es el tipo de cambio real de equilibrio, sí hay bastante acuerdo en torno a que este valor no lo es porque hay cepo. Aunque el nivel no luce amenazante, sí lo podría ser la secuencia de inflación mensual de 4% y crawl de 2% durante un tiempo prolongado".

"En tercera instancia, como el BCRA decidió sacrificar capacidad de acumulación de divisas para cerrar una canilla de emisión de pesos, la historia de las reservas netas podría agregar cuotas de dramatismo de cara al roll over de vencimientos de 2025. Hay casi US$9.000 millones solo en bonos en dólares", sumaron.

En tanto, los autores del análisis consideraron que si el riesgo país no se hunde por debajo de los 1.000 puntos básicos en los meses venideros, el acceso al mercado internacional de deuda se postergaría aún más. Esto es esencial para poder refinanciar o renovar vencimientos y descomprimir el cronograma de pagos.

"Esta situación metería presión o para reestructurar, o para conseguir financiamiento de un organismo multilateral, o sobre el tipo de cambio real para hacer el ajuste externo necesario para obtener dólares por la vía comercial que no aparecen por el canal financiero", alertaron.

Por su parte, el economista jefe de PwC Argentina, José María Segura, sostuvo que el aumento del spread entre el tipo de cambio oficial y los paralelos "refleja una persistente incertidumbre del sector privado sobre el equilibrio del sector externo" y anticipó que el trimestre actual es "estacionalmente demandante" de reservas internacionales, "lo cual podría llevar a una reversión relativa de la mejora lograda en los meses anteriores".

"Adicionalmente, cabe recordar que la Argentina debe enfrentar en el mediano plazo altos pagos de deuda en dólares, para lo cual se requieren de divisas. A pesar de las señales dadas por el Gobierno para asegurar los próximos vencimientos, ello pone un límite a la mejora en el riesgo país, lo cual es fundamental para potenciar la recuperación de la economía. Todo esto es lo que está detrás de las dudas del mercado", expresó Segura.

Soledad López, de Rava Bursátil: "Nadie se anima a decirle al ministro Caputo que la intervención en el mercado está mal”

Dudas respecto al timing de la Fase 2

Siguiendo esa línea argumental, un reporte de Cohen Aliados Financieros enfatizó en que la segunda etapa del programa económico "llega en momentos en que el mercado cambiario se tornó deficitario y en el que las reservas netas son cada vez más negativas –tendencia que se agravaría en los próximos meses– a lo que se suma un contexto internacional más desfavorable con caída de los precios de los commodities agrícolas y debilidad del real brasileño que agudiza la falta de competitividad del peso".

"En este contexto, los bonos soberanos no repuntan desde mayo y las acciones profundizaron la caída, mientras que la brecha cambiaria cedió pero se mantiene elevada, y en la curva de pesos predominaron los bonos a tasa fija. Creemos que la presión por levantar las restricciones cambiarias obligará al Gobierno a liberalizar el mercado de cambios en octubre, por lo que esperamos una corrección del tipo de cambio y un repunte de la inflación, aunque sería acotado ante la mejora de los fundamentals que logró el Gobierno", juzga el documento.

Al pago de deuda en moneda extranjera, las flexibilizaciones cambiarias y la estacionalidad se suman las ventas de divisas en el CCL por parte del BCRA para contener la brecha y apuntalar el proceso de desinflación. Se trata de un combo preocupante que tensiona los objetivos oficiales.

Desde la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) deslizaron que las medidas anunciadas se traducen en una suerte de "puente" hasta que empiecen a ingresar los dólares correspondientes al blanqueo de capitales o al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La demora en la reglamentación del segundo hace que el primero sea más viable en el corto plazo. En paralelo, el equipo económico aspira a que el sector energético aporte un mayor caudal de dólares al MULC para transitar sin demasiados sobresaltos el período de merma de liquidaciones del agro.

Por último, el investigador económico de la Fundación Mediterránea-IERAL, Gustavo Reyes, subrayó que "evaluando costos y beneficios, el nuevo esquema monetario destinado a acelerar el proceso desinflacionario claramente reduce la acumulación de reservas del BCRA".

"Dependiendo de las magnitudes y de cómo el mercado termine evaluando estas ventajas y desventajas; la confianza en la economía y el riesgo país pueden mejorar o resentirse y terminar acelerando o reduciendo la velocidad de recuperación de la economía durante el segundo semestre de este año", concluyó Reyes.

MFN / Gi