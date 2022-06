Roberto García Moritán: "La política está llena de pantomimas"

Roberto García Moritán, legislador de Juntos por el Cambio y esposo de Carolina "Pampita" Ardohain, contó a través de un móvil de Modo Fontevecchia cómo fue la discusión en el recinto porteño con Javier Andrade, del Frente de Todos, luego de ser tildado de "pampito", en referencia a su mujer. Escuchá el programa por Radio Perfil FM 101.9 o miralo por Net TV.

Bruno Ghiso (BG): ¿Qué fue lo que hizo desatar tu enojo ayer en la sesión?

La realidad es que creo que representé, de alguna manera, la voz de una sociedad que está harta de los aprietes, de las agresiones, maltratos, insultos, de una forma de hacer política por medio de la extorsión, y creo que ahora me convertí en la voz de quienes ya no tienen más miedo y están hartos del kirchnerismo.

Quise representar a estos sectores que van desde las pymes, la gente de trabajo, los que no lo consiguen, de la gente que pierde la esperanza y los que queremos salir adelante. De las madres del paco y los que conviven con la inseguridad.

BG: Ayer en la sesión también hablaste de que habías hablado con vecinos que, en realidad, no lo eran. ¿Podés profundizar sobre eso?

Esto es lo más trágico. La política está llena de pantomimas, las puestas en escena de algo que después no terminan siendo, como muchas veces en comisiones hay espacios para que los vecinos vengan y expresen sus pesares, ideas y preocupaciones, terminan siendo puestas en escena de militantes, plagado de personas con intereses económicos y políticos. Estos, manifiestan solamente lo que las fuerzas le dicen sólo siendo funcionales con quienes apoyan, o no, una ley. Me parece que se terminó la era de la hipocresía, si vamos a consultas populares y participativas, tienen que ser los vecinos los que se proclamen, que opinen y nosotros, como legisladores, tenemos que empezar a interpretar qué es lo que ellos quieren y necesitan y empezar a ejecutar en cuestión de eso.

Roberto, ayer en una reunión de contenidos de la revista Noticias, sus conductores proponían una palabra que tenía que ver con 'furia´ y que, hoy, está trasladada en todos los medios de comunicación donde vemos que hay episodios como el que protagonizaste en la Legislatura. ¿Hay algo, en lo que ustedes están viendo, que genera adhesión por parte de la clase media?

Sí, Jorge, no hay más lugar. Nos han sacado dos años de nuestras vidas mientras que ellos hacían 'festicholas', vacunatorios y justicia vip. Llegó el momento de volver a los valores republicanos, de retornar a los valores de la familia, el trabajo y del esfuerzo. Pero lo mío, no es furia, yo reaccioné porque quería dejar bien en claro, frente a toda la Legislatura, que hay productos de la política y del Estado buenos y malos, pero de los dos lados.

Quiero ser la voz de la esperanza, mi intención no tenía que ver con contagiar enojo, sino con contagiar vida. Yo me paro para demostrarles que no les tengo miedo cuando ellos se me paran, para que entiendan que, del lado de enfrente, queremos defender. La intención no es salir a pelear, sino hacerse escuchar.

