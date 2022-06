La apertura de Modo Fontevecchia: "pimpinelismo" Ejecutivo

Llegó otro viernes a Modo Fontevecchia, con todas las novedades de la política nacional, con el especial y esperado reencuentro entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Todo el ámbito político quedó shockeado de saber que después de marzo se volverán a encontrar los mandatarios en un acto que habrá hoy por los 100 años de YPF en el predio de Tecnópolis", decía Jorge Fontevecchia en el inicio del programa que se emite por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

El paralelo, el conductor presentó un racconto de audios en donde el presidente de la Nación y su vicepresidenta "en esta forma de 'pimpinelismo' Ejecutivo", comenzando con Cristina Kirchner en un acto en La Plata en el año 2020, y donde resaltó cuáles serían las prioridades para gobernar el siguiente año. "Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo", expresó.

En 2021, la ex presidenta respaldó al presidente Alberto Fernández en un acto realizado en el partido de Avellaneda, luego de la crisis ocasionada por la difusión de la foto en la que se lo vio disfrutando de una comida junto a su familia y más de diez invitados en la Quinta de Olivos, el 14 de julio de 2020, en medio de la más estricta cuarentena por la presencia del coronavirus. Y decía: "Por eso Alberto, no te enojes ni te pongas nervioso, porque ¿sabes qué pasa? cuando uno es presidente o presidenta en nombre de una fuerza nacional y popular, los errores, las fallas, las equivocaciones y las transgresiones a normas que uno puede tener, se magnifican en el caso de los gobiernos populares y se exarceban para irritar, para indignar mientras se han ocultado descaradamente la entrega de un país".

Jorge Fontevecchia reflexionó al respecto y mencionó que "hablarle a alguien en público es un estilo de oratoria muy particular", y dio paso al siguiente audio de Cristina Fernández alertando al presidente sobre el Fondo Monetario Internacional el 10 de diciembre de 2021, en un nuevo aniversario del Día de la Democracia. "Permítame compañero presidente ser un poco desconfiada, lo que pasa es que el FMI ha vivido condicionando a la democracia de la Argentina. No es de ahora. Recuerdo cuando el presidente Alfonsín asumió un 10 de diciembre y recibió un país que había quintuplicado su deuda externa, sin reservas en el Banco Central, con asonadas militares cada tanto, con 30 mil desaparecidos", expresaba y continuaba: "Y en el año '89, el Fondo, con presiones y demás, le soltó la mano al gobierno democrático, y no pudo terminar su mandato. No fue la primera vez que lo hizo".

Al momento, solo Cristina Fernández era la que se dirigía al presidente, pero no así Alberto Fernández a ella, destacó Fontevecchia en la apertura. Pero ese mismo día, el Presidente respondió, y declaró: "Primero, tranquila Cristina. No vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento, desarrollo social en Argentina. Segundo, Cristina, no tengas miedo que si el FMI me suelta la mano voy a agarrarme de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino y argentina", manifestó.

Recientemente, la vicepresidenta habló en Chaco donde enunció: "Elegí a una persona que hoy es presidente que no representaba ninguna fuerza política de las que conformaba el Frente, pero que ademas lo criticó duramente desde el 2008 hasta ese momento. ¿Alguien piensa que yo pueda decidir las cosas por enojo, por una cuestión de poder?, porque ademas de esa decisión política a la que no considero como dicen algunos compañeros, erróneamente generosa. No. Fue un acto inteligente, y sí creo que fue una acción generosa que quien resultó ser presidente, con el voto de la ciudadanía, pudiera decidir quién es su Gabinete económico".

"Bajándole el precio al Presidente de que no tenía territorio", mencionó el conductor, al respecto planteó lo que muchas personas mencionaron en época de elecciones y es que el candidato de Cristina Kirchner iba a ser José Manuel de la Sota, quien falleció en 2018 tras un accidente automovilístico.

Un mes después de lo dicho por la vicepresidenta, en territorio de Jorge Capitanich, Alberto Fernández contestó a los dichos por la ex presidenta: "Pensamos lo mismo y, entre nosotros, la diferencias no están dadas en la cuestion de fondo. Las diferencias se asoman por las formas, los modos, por los caminos en tomar para alcanzar el objetivo común que todos buscamos. El enemigo nuestro no está en el Frente de Todos, el enemigo nuestra es esa derecha maldita que quiere volver a someter al pueblo argentino. Nunca mas debemos dividirnos. El día que nos dividimos, Macri fue presidente".

Aniversario 'Ni una menos'

A siete años de la primera marcha de Ni una Menos, este viernes, desde Plaza de Mayo al Congreso, habrá una nueva movilización, con réplicas en todo el país, a lo que se suman actividades de organizaciones feministas durante toda la jornada. Como en ocasiones anteriores, las actividades se hacen bajo la consigna "¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos! El Estado es responsable".

El femicidio de Chiara Páez, asesinada por su novio en la localidad de Rufino, provincia de Santa Fe, el domingo 10 de mayo de 2015, fue el caso que desató la primera marcha. Miles de mujeres en todo el país salieron a exigir Justicia por el crimen y reclamar el fin de la violencia machista.

La adolescente de 14 años estaba embarazada de 2 meses, y durante las horas que estuvo desaparecida, todo el pueblo la buscó. En tanto, su femicida, Manuel Mansilla, recibió la condena de 21 años de prisión en 2017.

Respectivamente, Jorge Fontevecchia compartió distintos momentos históricos donde la mujer comenzó a tener un rol en una sociedad democrática, como el poder votar.

La voz de Alicia Moreau de Justo es la primera en escucharse, luego de que en 1932 elaborase un proyecto de ley que establecía el sufragio femenino, el cual fue aprobado en la Cámara de Diputados y rechazado por la de Senadores. "La idea de la igualdad, entre los hombres, siempre vivió en mí, pero con esta condición. No solo los hombres, ni las mujeres. Cada uno tiene su personalidad y esas personalidades se desarrollan propias del individuo y del medio en el cual ese individuo se desarrolla", expresaba.

En tanto, el peronismo fue quien tuvo la capacidad decisionista de ejecutar el plan de Alicia Moreau, mientras que Eva Duarte de Perón expresó en 1947: "La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe optar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar su quicio, en el complejo engranaje social de un pueblo. Lo pide una necesidad nueva de organizarse, en grupos más extendidos y remozados. Lo exige en suma, la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes, sin pedir el mínimo de sus derechos".

En el escenario montado, ese 3 de junio inicial para el 'Ni una Menos', Erica Rivas, Juan Minujin y Maitena Burundarena leyeron, ante las 350.000 personas presentes, cada uno un fragmento del documento consensuado por todas: “Tenemos que decir ‘Basta’. El problema es de todos y de todas. La solución hay que construirla en conjunto. [...] El femicidio es la forma más extrema de esa violencia y atraviesa todas las clases sociales, credos e ideologías. Pero la palabra femicidio es además una categoría política, es la palabra que denuncia el modo en que la sociedad vuelve natural algo que no lo es: la violencia machista. Y la violencia machista es un tema de derechos humanos”.

Mencionando la 'politización' del tema, como explicó Jorge Fontevecchia y, al respecto, pasó la palabra de la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, quien mencionó a la vicepresidenta y retrató: "Si me reconociera feminista formaría parte de un colectivo con Cristina Kirchner y Marine Le Pen, ese no es mi colectivo. Me pregunto, ¿con quién tengo más en común yo, Cristina Kirchner o Emmanuel Macron? Y en mis preocupaciones, prioridades y mi ideología se ven más representadas con Macron”.

