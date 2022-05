Gastón Riveira, dueño y cocinero de la exitosa parrilla “La Cabrera” habló en Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) y contó el impacto qué tuvo la pandemia para su restaurante: “La pasamos bastante difícil”. Explicó que para recuperarse plenamente será necesario también la recuperación del turismo internacional “que es lo que falta”.

Parece que los restaurantes están experimentando un boom. ¿Esto es así? ¿Están todos llenos?

- Todavía no estamos al ciento por ciento, pero nos empezamos a recuperar. No estamos al nivel de lo prepandémico. La pasamos bastante difícil durante toda la pandemia. Por lo menos ese es nuestro caso. No sé lo que la competencia dirá. Escuchaba a un periodista conocido que hablaba también de otro restaurante y que estaban en un récord histórico. En mi caso, todavía no estamos viviendo esa situación.

¿Y a qué lo puede atribuir? ¿A lo mejor su clientela tiene una relación mayor con el turismo y el turismo internacional todavía no se ha recuperado totalmente?

- Exactamente. El turismo todavía no está del todo recuperado. La gente todavía para subir al avión tiene algún temor. Hemos tenido algún mediodía en el que venía algún crucero que nos movía mucho en el restaurante. Eso hoy todavía falta. Imagino que vendrá pero aún estamos en proceso de recuperación.

¿Y en cuanto a los precios? Hay una sensación de que han subido mucho en el último semestre. ¿Siente que estaban retrasados y recuperaron el valor de antes? ¿Hay una relación entre consumo y precio?

- El precio influye en el consumo. Aún así, el restaurante siempre la corre desde atrás y si aumenta, no traslada inmediatamente el precio. Con la diferencia de lo que es la acreditación de la tarjeta ya uno también pierde fácil 28 días. Pero yo soy siempre optimista y tengo fe de que todo cambiará.

Hace poco, funcionarios del gobierno de la Ciudad, me decían que dentro de Buenos Aires no se consiguen empleados para los restaurantes. ¿Escucha de sus colegas algo similar?

- Sí, es muy difícil conseguir gente, pero el problema más grandes y bajar la rotación del personal. La contingencia laboral también es compleja.

Cuando en la contingencia laboral los empleados están en negro ¿esto se multiplica?

- Si yo los tengo todos en regla. Pero por más que uno los tenga en regla, la contingencia está presente.