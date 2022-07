Gerardo Zamora: "Hay que darle a Batakis la oportunidad de llevar adelante sus medidas"

En diálogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV), Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, habló tras la reunión con la ministra de economía y otros gobernadores y aseguró que hay que "tratar de enderezar la economía" aunque "no es feliz cualquier medida", dijo.

¿Qué es lo que pasa en la política del país, en el oficialismo y en la oposición?

Lo miramos desde una perspectiva provincial pero siempre con la responsabilidad de que al país le vaya bien. En este contexto no podemos analizar la política separada de la economía y de lo que pasa en el mundo. Hay un problema por la pandemia y la guerra que generan una gran inflación y la Argentina ya tiene su propio colchón de inflación. Sumado al endeudamiento que imponen un corsé a las decisiones económicas. En lo político, los gobernadores miramos a un país que no se expande desde el puerto, pero tratamos de ayudar a la institucionalidad. Hay que apostar a que el país supere la crisis.

¿Le preocupa la decisión de la ministra Batakis de reducir los fondos que se emitan a las provincias, más allá de la coparticipación, a lo que ingrese?

La ministra tiene una relación fluida con las provincias por su cargo anterior a la asunción por la renuncia tan particular del ex ministro. Con Guzmán la conversación era nula prácticamente en cuanto a los fondos específicos. Aún así, sin tanta rimbombancia se han reanudado muchas obras. La ministra se está reuniendo permanentemente con varios gobernadores y tratamos estos temas con una facilidad que es que Batakis conoce perfectamente las situaciones de la provincia. En la conversación tuvimos en claro las prioridades y que no se paralice ninguna obra.

Nuria Am (NA): ¿Por qué considera que el mercado no termina de confiar en las medidas de Batakis? ¿Esto tiene que ver con la crisis interna del Frente a nivel político? ¿Por qué cree que tenemos un dólar blue con el precio que tiene hoy?

Estamos en una etapa de sinceramiento. Esto ocurre por múltiples motivos, con problemas coyunturales, dejando de lado lo político, que puede tener influencia. Pero hoy no ocurre eso desde la asunción de Batakis, estamos todos trabajando y los sectores están comprometidos. Lo que pasa es que el mercado es un eufemismo, son la gente que tiene mucho dinero, los inversores y financistas. A la economía hay que tratar de enderezarla, no es feliz cualquier medida, independientemente de los colores políticos. Algunos piensan en medidas duras y rápidas. El año pasado, bajó el dólar blue a $196 después de haber estado a $220 y los precios no bajaron. Hay una tendencia de darle importancia al mercado y parecería que está ardiendo una casa en la que nadie quiere apagar el fuego. Tenemos todos que poner un grano de arena porque en ese eufemismo de los mercados se culpa a una cuestión política. Hay una idea de los empresarios de que si este gobierno se va, todo se va a solucionar. No le echo la culpa a nadie, pero estuvimos reunidos con 5 gobernadores y con la ministra, y muchos opinólogos decían que éramos muy pocos dándole apoyo y que el dólar se estaba yendo. Pero, en realidad, no era una reunión de apoyo, no estaba planteado así. Nos reunimos a medida que los gobernadores van a Buenos Aires. Eso genera desconfianza a lo que usted se refiere.

NA: Fue amplio en su respuesta y me quedé con algo que dijo al comienzo. Dijo que se está sincerando con la economía cuando le pregunté el valor del dólar blue.

No dije que se está sincerando. Ese no es el precio real del dólar blue.

JF: ¿Crees que va a pasar lo mismo que pasó cuando pasó a $220 y bajó a $196?

Exacto. La autocrítica es que hace falta una economía organizada. En el 2006 y 2007 hubo una corrida cambiaria y las políticas económicas de ese momento, con un país sin deuda, el dólar pasó de $3,90, casi bajó la barrera de los $3, hasta que se acomodó en $3,17 y hubo mucha gente especuladora que perdió mucho dinero. Hoy tenemos una situación diferente. No tuvimos un ministro de economía fuerte. Él se dedicó a arreglar la deuda. Hay que darle a Batakis la oportunidad de llevar adelante sus medidas. No digo que se va a solucionar todo de repente. En el mundo todo se complicó y no podemos esperar aquí que sea todo perfecto. Con la deuda, no es lo mismo lo que se acordó antes de la guerra. Hay un puente que cruzar hasta que todo se normalice y estamos en una etapa de invierno en donde salen muchos dólares del país por la cuestión energética. Todos los que echan leña al fuego creen que si se van los políticos esto se soluciona, pero no es así. En el medio estamos los argentinos. Cuando estaba el gobierno anterior, los gobernadores apostábamos a la gobernabilidad y estabilidad. Eso se hace ahora también. Pero vemos opiniones de quienes se sienten dueños del país, relacionados al mercado, que parece que no aman al país. Esa es mi preocupación por encima de lo político. Ojalá haya responsabilidad, yo le doy mi apoyo a la ministra.

Claudio Mardones (CM): El 7 de agosto en su provincia se eligen 26 de las 28 intendencias, en este contexto, ¿Cómo evalúa que el escenario nacional impacta en lo pre electoral de su provincia?

Nuestra fuerza política es pluralista, no hay un solo candidato, salvo en la capital que hay una candidata única. Es cierto que los oficialismos no estamos bien porque la situación no lo está. Sino hay que ver lo que le pasó a Trump y a Biden y a todos los primeros ministros de Europa. Es más fácil ser oposición. No hay buenas noticias para dar y está todo mal en todos lados.