El ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, dialogó con Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV) y manifestó haciendo una comparación. "Bajo ningún punto de vista podría decir que un obispo que es acosador, es culpa del Papa". "Si uno sabe que que van a pasar las cosas y no lo evita, está pecando. El pecado de omisión es tan importante como el pecado de acción", analizó.

¿Puede ser un héroe de la clase trabajadora una persona que tenga decenas de millones de dólares como Cristina Fernadez y sus hijos?

El peronismo es la armonía entre el capital y el trabajo, algunos se confunden cuando escuchan la marcha, y dicen que combatimos el capital: solo lo combatimos cuando se quiere apropiar de todo el ingreso nacional y genera una sociedad injusta. O sea cuando la distribución del ingreso no es justa, nosotros le decimos al capitalista “vamos a cobijar la conformación de sindicatos poderosos”.

Cuando los marxistas piensan que una sociedad más justa es un derecho de propiedad y se quedan con el capital del capitalista, contestamos que no, que el derecho de propiedad es algo indispensable para conformar el aparato productivo. Por eso nos paramos en el medio. Conozco a muchos empresarios ricos que trabajan para que los trabajadores tengan una vida como corresponde. No hay felicidad del pueblo sin grandeza de la Patria, decía Perón.

¿El peronismo no combate la creación de un capital mal habido, como puede ser mediante la corrupción, que al ser mal habido produce efectos nocivos en la sociedad porque se crea con parte de esa captura de renta que tendría que ser recibida de otra manera?

El tema de la corrupción es delicado, primero es uno frente a Dios. La corrupción está en un plano de vinculación de uno con Dios. Segundo de uno con su familia y amigos. Cuando no podés mirar a los ojos a ellos, tu vida es una desgracia. Y después viene el derecho positivo, muy atrás, que es lo que estamos viendo ahora. La política se hace con buena gente y es imposible que esta gente se guíe a partir de “el fin justifica los medios”. Sino avalaríamos la tortura. Las personas del justicialismo mayormente son los únicos que dieron la vida por una causa, ningún otro partido mayoritario lo hizo.

No existe ninguna prueba directa pero, por aparato jerarquizador de poder, se los considera los autores mediatos a varias figuras de la historia Cuando usted ve el enriquecimiento sistemático de una persona, como Lázaro Báez, ¿se puede considerar que haya sido sin el contubernio del Gobierno?

La teoría que usted esgrime se contrapone con otras bibliotecas, como las que dicen que las pirámides jurídicas se inician, no en el orden natural, sino en el poder. Los alemanes desarrollaron esto. De hecho, durante muchos años, la mayoría de nuestros eximios juristas sostuvieron esa posición, por eso la Corte Suprema avaló el golpe de Estado de Uriburu.

Bajo ningún punto de vista podría decir que un obispo que es acosador, es culpa del Papa. Y, sin embargo, en la Iglesia hay obediencia debida, y el reino que ejerce su Santidad es casi completo, porque es Poder Ejecutivo y Judicial.

Distinto es el caso donde entran en operaciones las Fuerzas Armadas, porque ahí hay ordenamientos internos en la conducción de los oficiales y mandos de la tropa con distintos niveles de definición claros que aprenden en la escuela militar. Están formados en ese esquema.

Tomando el ejemplo del obispo corrupto, en el sentido moral, coincido con usted. Pero si el Papa tuviera una serie de obispos en un periodo de tiempo finito, ¿no hay una responsabilidad mediata del Papa, en ese caso?

Si se comprueba que el Papa tenía conocimiento, es obvio. En donde no estamos de acuerdo es en términos de conocimiento, lo que podemos discutir es el delito. El pecado de omisión es tan importante como el pecado de acción.

¿Es el que usted le asigna a Alberto Fernández?

No, solo digo que el pecado de omisión es que hace que uno hable como hable, porque si uno sabe que van a pasar las cosas y no lo evita, está pecando. Eso me llevó a decir el día que Cristina eligió a Alberto, eligió al peón. Como buen peronista, ya no hablo de Alberto para no hacer leña del árbol caído..

