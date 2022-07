Guillermo Moreno: "No me va a decir que Alberto Fernández es peronista"

El ex Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, dialogó con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y afirmó que "tenemos un plan económico peronista". Por otro lado, se mostró seguro al decir que un gobierno relacionado al peronismo es el que podrá llevar tranquilidad a la Argentina, además de aseverar que "este gobierno no es peronista".

Jorge Fontevecchia: Cuenteme qué le pareció el discurso de Silvina Batakis

El discurso de la ministra está alejado del pensamiento económico peronista, Decididamente vuelven a aplicar medidas sociodemócratas o neoliberales, que tienen el mismo origen económicos. Estos sectores se diferencian en frentes. Hasta que no entendamos esto, tendremos discusiones estériles.

¿Cómo se resuelve la supuesta tensión entre el presidente y la vicepresidenta que se suponía que era porque Martín Guzmán era demasiado cuidadoso del déficit fiscal y ahora llegar una ministra que parece serlo aún más?

El problema es el fracaso de la política económica sea con el saliente ministro o Batakis es irreversible. El problema entre los máximos mandatarios pasa por quién es el padre y la madre o si van juntos, obviamente que esto último es lo que no quieren. Cristina no quiere ser responsable del mismo. Si cumplen con el acuerdo con el Fondo, esto termina como con De la Rúa, con depresión económica. Si no cumplen con esto, finalizan como con Alfonsín que era como venían la semana pasada. Los dos finales son tremendos, la discusión política es cómo salir de esto, claramente es despegarse.

La pelea entre el presidente y la vicepresidente no tiene solución porque no habría ningún candidato que pudiese llevar adelante lo que Cristina supone que debería llevarse por delante.

Está perdida. Dígame usted qué piensa ella en términos económicos, sí es que la pudo entender en los últimos discursos que brindó desde el Chaco para acá.

Es un discurso testimonial asumiendo una derrota electoral el año próximo.

No hay un plan económico. Estamos de acuerdo. La vicepresidenta no da certezas y usted no me puede qué es lo que pretende y que quiere despegarse de una certera derrota.

"Tensión entre sectores sociales y sindicatos contra Silvina Batakis, tras el anuncio de nuevas medidas económicas"

¿Cree que hay algún un plan económico que saque a la Argentina de esta dos disyuntivas?

Claramente. ¿Cómo no lo va a haber? Tenemos un plan peronista y lo vamos a presentar el 28 de julio en el Sindicato del Vidrio. De la misma manera que construimos una década ganada, podemos ofrecerle una la solución económica a la Argentina, pero no con este gobierno, tiene que ser peronista. Cuando se haga, le explicamos al pueblo que no hay una solución como Raúl Alfonsín o Fernando De la Rúa, sino que a nuestro modo.

¿Quién podría agarrar?

Algún gobernador peronista que haya pasado los años 1989 y 2001, que esté en condiciones físicas y que convoque a todo el peronismo, desde Pichetto a Moreno para tener respaldo político. Por primera vez en la historia de este movimiento, la realidad se encuentra a favor de medidas peronistas. La administración que yo hice hubiese sido mejor con Donald Trump.

Repasando gobernadores que hayan pasado la crisis 2001-2002, sería Gildo Insfrán, Alberto Rodríguez Saá, ¿cuál otro?

El cordobés.

¿Usted ve a Juan Schiaretti más peronista que Cristina?

Los tres que mencionó más Carlos Verna de La Pampa.

Pero Schiaretti siempre estuvo alejado del Frente de Todos

Eso no tiene que ver sí es peronista o no, yo lo soy y no concuerdo con este gobierno. No me va a decir que Alberto Fernández es peronista.

"Sin Cristina delincuente no había Alberto presidente"

¿Piensa que Schiaretti es el que más tiene credenciales?

No lo sé.

Lo que usted plantea sobre Schiaretti es lo que se llama pensar fuera de la caja.

Este gobierno no es peronista. Un gobierno peronista nunca vino a hambrear al pueblo, a ajustar de forma ortodoxa y nunca negoció con el Fondo diciendo que iba a pagar con la sangre y la sed de los jubilados del pueblo argentino.

¿Menem tampoco?

Lo de él hay que mirarlo con misericordia, es una situación muy particular. Asume seis meses antes de la caída del Muro de Berlín y para pelearse con el mundo global hay que ser Perón, el único que dirigente que conocí que dijo ni estadounidenses ni marxistas, cuando acababan de ganar la segunda guerra mundial fue él.

Volviendo al tema de los gobernadores que mencionó. Alberto Rodríguez Saá es quien tiene mejores credenciales por la breve presidencia que tuvo su hermano, Insfrán es mirado de reojo. El qué está más allá de la grieta es Schiaretti, ¿no?

En la presentación me dijo polémico y yo no le puse adjetivos a usted como periodista. De hecho, lo tengo considerado del top del periodismo. Me agrada hablar con usted. Parte de lo que vamos hablando, espero que vaya formando parte de su pensamiento.

"Para Alberto Fernández, el precio del dólar oficial "es el adecuado"

¿Qué queremos decir con la socialdemocracia?

Económicamente la socialdemocracia surge en Austria.

Entonces, Schiarretti presidente, a través de una asamblea legislativa.

Si, puede ser él o el que surja. Dí las características del candidato. Cualquiera de los tres que usted mencionó, con el peronismo atrás, a fin de año tiene otra agenda pública, y en la mesa de hasta la gente más humilde no va a faltar el pan dulce y una sidra comprados con trabajo de esa familia.

