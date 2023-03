Gustavo Bordet: "El peronismo no puede prescindir de nadie y Schiaretti reúne las condiciones"

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, considera que el peronismo tiene que salir de propuestas electorales que remacan constantemente el antagonismo y escuchar los reclamos del interior del país. "Hay un Interior que tiene muchas cosas para decir", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Este martes se reunió con Omar Perotti y con Juan Schiaretti para conmemorar los 25 años de la unión de la Región Centro del país, pero la reunión fue interpretada como una posible unión de gobernadores de un peronismo no tan alineado con el kirchnerismo de cara a la próxima elección presidencial. ¿Es así o los periodistas somos todos malintencionados?

Poder estar en Córdoba fue muy auspicioso, fue el traspaso de la presidente pro témpore de la Región Centro, que esta vez le toca a Entre Ríos, y marca un lapso de tiempo durante el cual, independientemente del signo político que gobernó las tres provincias, siempre se mantuvo como una política pública la constitución de un bloque regional entre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos para poder trabajar distintos aspectos que están vinculados a nuestros sectores productivos, universidades, aspectos culturales, deportivos y que nos da una identidad.

Menciono esto porque los tres gobernadores dejamos nuestros mandatos en 10 de diciembre porque no hay posibilidad de reelección, pero quienes nos sucedan sin dudas seguirán con este programa que tiene una continuidad establecida en el tiempo.

Esto fue lo más importante de la jornada de este martes, y también ratificar compromisos y posturas políticas que mantenemos durante mucho tiempo. No tiene relación con una crítica al Gobierno Nacional, hay cuestiones que son sistémicas en Argentina y que la Región Centro viene reclamando hace mucho tiempo. Lo manifestaba este martes y es que tenemos que avanzar a un nuevo esquema tributario que garantice una equidad en los recursos federales.

En un año electoral es importante poder plantear estos temas que tienen que estar en la agenda política. La Región Centro produce el 25% del PBI nacional y el 38% de las exportaciones de Argentina salen de aquí. Tenemos ocho puertos con salida a ultramar, tenemos todo lo que tiene que ver con producción bobina, porcina, granos, economías regionales y todo se produce aquí.

Todo lo que la Región Centro aporta no es equitativo en cuanto a lo que se percibe como retributivo en materia de ingreso.

En esta nueva agenda hay que desmitificar muchas cuestiones y plantear si no es tiempo de ir cambiando todo un sistema de retenciones que instaló de manera precaria y provisoria hace más de 20 años y que demostró que no fue efectivo salvo para recaudar de manera inmediata los dólares que Argentina necesita. Hay que salir de este esquema, que es regresivo, para ir un a sistema más progresivo y que permita que nuestros productores tengan competitividad y que podamos llegar con nuestra oferta exportable a distintos lugares del mundo.

Alejandra Vigo: "Schiaretti va a ser candidato por la tercera vía"

Lo que vengo mencionando también tiene que ver con los planteos que hacen a la inequidad en cuanto a costos tarifarios, subvenciones que se concentran en AMBA y que en las provincias no tienen la misma efectividad que en el Conurbano y CABA.

Estos temas que abordamos tienen que ser un mensaje de cara a este año electoral para profundizarlo, manifestarlo y, desde el Interior, hacer escuchar nuestra voz.

¿Cómo ve a Schiaretti? ¿Considera que es importante recuperarlo para un peronismo unido, el peronismo de Córdoba?

Más allá del rol como gobernadores, también nos une una muy buena relación política, personal, amistad, pensamos de manera similar.

Con Schiaretti tengo una relación que se fortaleció en este tiempo de siete años de gestión, es una persona que tiene un peso gravitante en el país, porque Córdoba es un distrito que electoralmente tiene un gran incidencia, y la verdad que el peronismo hoy no puede prescindir de nadie, no solamente de nuestro espacio político, sino también de otros con los que tenemos una visión y una mirada compartida.

Es tiempo de generar la apertura y no de profundizar políticas sesgadas que nos aíslen. Hay que llegar a un electorado como el que en nuestro distrito nos está reclamando una posición que salte o salga de posiciones tan antagónicas que nos nos hicieron bien desde hacer varios años y sigue persistiendo.

El votante de la Región Centro está buscando un voto positivo que supere esas antinomias y esté al lado de quienes producen, trabajan, de los requerimientos cotidianos que tiene cualquier ciudadano, de que se mejore la calidad democrática y podamos construir sociedades mejores.

Estoy dispuesto a hacer todo el aporte necesario para generar el volumen político en una contienda electoral que sume a esas ideas.

Las cualidades de Schiaretti

Alejandro Gomel: Hizo toda una descripción de lo que piden los votantes de esas provincias, ¿Schiaretti reúne esas condiciones?

El peronismo no puede prescindir de nadie y Schiaretti reúne las condiciones. También las reúnen varios gobernadores con los que converso. Si uno analiza todos los candidatos presidenciales que hay hoy en las dos coaliciones de Gobierno y oposición no hay nadie de las provincias, todo está concentrado en CABA o en el Gran Buenos Aires.

Toda la discusión política está centrada en un solo sector, que es muy importante, porque constituye poblacionalmente el 40% del total del país, pero también hay un Interior que tiene muchas cosas para decir.

AG: ¿Le gustaría ver un gobernador en las PASO o un candidato por dentro del Frente de Todos?

Me gustaría mucho, y no solo un gobernador, sino que también alguien que tenga una impronta desde el Interior.

Claudio Mardones: A partir de esta foto que compartió con Perotti y Schiaretti se dispararon un montón de interrogantes, porque el planteo de los tres respecto a discutir temas tributarios claves impactan de una forma no tan esperada en el caso de Buenos Aires. Entonces, algunos dicen que ustedes tres están trabajando para construir una tercera vía a nivel nacional que los beneficie en sus elecciones provinciales, y esta hipótesis se refuerza porque parten de planteos de estas provincias a la hora discutir que en Buenos Aires son totalmente reactivos, como el caso de la discusión de los subsidio para el transporte público u otros aspectos. ¿Cuál es su conjetura de algunos analistas que consideran de que este avance suyo, de Perottti y Schiaretti es para reforzar el terrunio propio y después abrir otra negociación?

Nosotros no planteamos una dicotomía entre el centralismo porteño y las provincias, lo que queremos es tener más derechos. No queremos que se le conculquen derechos a los ciudadanos de Buenos Aires, queremos tener las mismas posibilidades en la provincia y esto lo tiene que asegurar el Gobierno Nacional no Buenos Aires perdiendo derechos adquiridos.

Es como cuando se habla de un nuevo régimen de coparticipación, que está previsto en la Constitución Nacional de 1994. SI uno dice que generará un régimen que en la Constitución establece que tienen que estar de acuerdo las 23 jurisdicciones más la Ciudad, con estos mismos recursos es muy difícil alcanzar un acuerdo. Pero si el Gobierno Nacional hace el aporte necesario para que se pueda establecer una distribución equitativa de los recursos federales, lógicamente podemos llegar a buen puerto.

Desde lo político, nos preocupa asegurar nuestros territorios, tener una propuesta electoral clave para cada una de nuestras provincias. Hablo por Entre Ríos, estamos trabajando en la construcción de una propuesta política que fortalezca, pueda dar continuidad, pero que, sobre todo, pueda mejorar lo que ya estamos haciendo.

La posibilidad de desdoblar las elecciones

Si no entiendo mal usted no desdobló las elecciones en su provincia.

No. Todavía no, porque en Entre Ríos la leyes las determina la Legislatura y no el gobernador. Establece que las elecciones primarias son el 30 de julio, 24 de septiembre las generales, pero el gobernador tiene la facultad de hacerlas concomitantes con las elecciones nacionales. Para decidir cuál es la fecha, si se desdobla o si se hace concomitante, hay plazo hasta el 27 de abril.

Es decir, a usted le queda este tramo para decidirlo. ¿Qué va a decidir?

Escucharemos a todos los actores políticos y veremos qué es lo mejor. Fundamentalmente, para que no se quiera sacar una ventaja política con las fechas, aunque descreo que se pueda sacar ventaja, porque si el ciudadano tiene decidido votar a un determinado candidato o partido, lo hará de cualquier manera, ya sea que se adelanten o se hagan de manera concomitante. No veo una especulación política.

Vamos a buscar un consenso con las fuerzas de oposición y, en base a eso, determinar cuándo se votará en Entre Ríos.

