“La duda es si la derecha hace como Bullrich y se integra a Kast”, explicó un periodista chileno

Las elecciones generales en Chile de este domingo definieron que la oficialista Jeanette Jara y el candidato de derecha José Antonio Kast se enfentarán en el balotaje el próximo 15 de diciembre. Según Néstor Aburto, director de contenidos de Radio Bío Bío, el excandidato ultraderechista Johannes Kaiser ya habría iniciado negociaciones para sumarse a un eventual gobierno del republicano y sostuvo que la incógnita es si Evelyn Matthei hará lo mismo. “Hay que ver si la derecha hace como Bullrich y se integra a Kast”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Néstor Aburto es el actual director de contenidos de Radio Bío Bío, el medio de comunicación más importante de Chile. Comenzó como siendo una radio y hoy es una radio, un canal de YouTube, un noticiero de televisión y probablemente la institución con mayor credibilidad periodística dentro del país.

Jeannette Jara y José Antonio Kast irán al balotaje de diciembre

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Sorprendió el resultado? ¿Jara consiguió menos de lo que se esperaba? Apareció como tercero un candidato que para nosotros en la Argentina era absolutamente desconocido, el candidato del Partido de la Gente.

Lo que sucedió ayer en la primera etapa, si lo miramos como fotografía general, la verdad que no sorprendió, porque los números y el factor del conocimiento público, que siempre es muy importante en una elección, iban a favorecer o tendrían que haber favorecido a José Antonio Kast, y finalmente eso es lo que se materializó. Es su tercera carrera por el sillón de la presidencia. Su discurso en materia de seguridad pasa a ser clave dentro de la demanda de la población y además da ciertas garantías institucionales a la inversión, que también está ocurriendo en toda América Latina. Entonces, desde ese punto de vista de la fotografía, no hay una sorpresa.

La real sorpresa es que la tercera posición la haya obtenido un outsider de la política, un hombre que vive en Estados Unidos, que estudió en el colegio público, que ha trabajado en las principales universidades chilenas, que ha tenido demandas de pensiones de alimento, y que ha estado envuelto en polémicas, no de corrupción, sino en polémicas que le pasan a muchos chilenos. Y por ahí empieza uno el sentido del porqué este economista, Franco Parisi, se transforma en la revelación. Obtuvo dos millones y medio de votos, y hoy día se vuelve indescifrable para la candidata del Partido Comunista y también para el candidato del Partido Republicano entender cómo llegan ambos al bolsón de voto de Parisi. Esa es la incógnita que hoy día marca la política chilena.

Franco Parisi ya había llamado la atención en las elecciones anteriores, en menor proporción, obviamente...

Sí, es la tercera candidatura que tiene y ha ido en un aumento progresivo. Ahora ya se convierte en un actor, absolutamente. Pero esto tiene directa relación con el nivel de conocimiento. Si las personas lo conocen, van a votar por él. Por ejemplo, hay otro candidato, Johannes Kaiser, a quien le faltó tiempo y conocimiento público. Sacó un 15%, pero él no tiene el nivel de conocimiento público del que gozan Kast o Parisi.

Sé que es un reduccionismo tratar de hacer comparaciones de un lado y del otro de la cordillera, pero me gustaría que usted pudiera ubicar cómo juega Kaiser con Milei y con Kast. ¿Hay algún punto de parecido entre estas derechas extremas y más extremas?

Efectivamente tienen un parecido. En la génesis hay un parecido entre las derechas de Kaiser con Kast, que es esta dupla germánica. Aquí teníamos tres candidatos de origen alemán que eran justamente Kast, Kaiser y Evelyn Matthei, los tres con doble nacionalidad. Pero Kaiser, más que Kast, es mucho más cercano a la posición y visión de país que tiene el presidente Milei. En el caso de Kast, es más conservador. Si por él fuera, no habría matrimonio igualitario ni aborto, y eso hace que Kaiser se parezca más a Milei, probablemente desde la apertura que tiene sobre temas vinculados a la materia valórica. Ahí hay una diferencia, pero efectivamente van a comulgar bastante bien ellos con Javier Milei, porque claramente Kaiser va a formar parte de este futuro gobierno de Kast.

Voto "antisistema", migración e inseguridad: las claves del balotaje entre Jara y Kast en Chile

¿Cómo se haría esa unión? ¿Se le darían ministerios?

Lo que pasa es que aquí viene ahora un proceso de negociación que probablemente a esta hora ya se inició. Los economistas de Kaiser que van a ir a formar parte del equipo de Kast, y así comienza la sinergia a cuadrarse para poder comulgar en un discurso común. Allí, la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, que es la derecha tradicional, a la que le fue muy mal con su candidata Matthei, tiene la duda de si ellos se suman a este bloque o se quedan mirando.

Para quienes nos escuchan en Argentina, de forma didáctica, es como Macri y Milei. Es más o menos lo mismo lo que tiene que pasar entre Matthei con Kast. Hay que ver si la derecha hace como Bullrich y se integra a Kast. Eso es lo que en este momento se está negociando: si Kast va a poder tener a Patricia Bullrich dentro de su equipo o no van a estar y van a quedarse en un apoyo político, pero luego correr el riesgo de transformarse en su oposición. Eso ya lo hizo Kast con Sebastián Piñera. Fue muy crítico de Piñera y pasó a ser parte de la oposición a ese gobierno del fallecido presidente cuando gobernaba en medio de la crisis del estallido social. Esa disyuntiva es la negociación que hay en este momento: si es que le dan estabilidad.

Porque pese a haber tenido una enorme cantidad de votos, eso no se traduce en que la derecha tenga un Parlamento a su favor. De hecho, sacaron 75 diputados y necesitaban 89 para tener control de la Cámara. No la tienen. Van a tener que ir al centro político a buscar voto. En el caso del Senado necesitaban 33 senadores y tuvieron 25. No les alcanza para una negociación.

¿Cómo impacta en el caso de Chile el acercamiento de Trump con Milei? ¿Es esperable un acercamiento similar de Kast con Trump?

Todavía falta el balotaje, que es el 14 de diciembre, para saber si el Partido Comunista o Republicanos se quedan con la presidencia. Pero los números no mienten y están sobre la mesa. Es muy difícil que la candidata oficialista logre remontar. Necesitaba mínimo un 30–35% en esta elección para tener una opción, y obtuvo 26%. Está muy lejos de poder llegar al Palacio de La Moneda.

En el escenario de que gane Kast, lo que va a tener que hacer es ponerse la banda presidencial y tomar un avión e irse a Washington. La relación de Santiago con Washington era buena, hasta que llegó el actual presidente Gabriel Boric. En Santiago, la venta de los F-16 a Argentina y de material bélico que está aprobado por Estados Unidos en Chile se ve como una pérdida de poder en esta buena relación que tenía con Estados Unidos para la parte más de la elite pensante. Entonces, si se convierte en presidente, Kast, probablemente va a tener que ver cómo pavimenta esta relación con Estados Unidos para que no se lleve todo Argentina, no se lleve todo Javier Milei, y ahí probablemente vamos a tener que ver una estrategia más que geopolítica de bilateralidad con Estados Unidos.

TV