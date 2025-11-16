La elección presidencial de este domingo en Chile avanza con un escenario abierto y competitivo, donde Jeannette Jara —candidata de la coalición oficialista Unidad por Chile— lidera la mayoría de los sondeos, seguida por José Antonio Kast y Johannes Kaiser, dos de los postulantes con mayor presencia en la oposición. Además de definir al sucesor de Gabriel Boric, la jornada renovará la Cámara de Diputados y la mitad del Senado, en un escenario donde, según las encuestas, ninguno de los aspirantes lograría los votos necesarios para evitar la segunda vuelta del 14 de diciembre.

A primera hora de la mañana, Kast, referente del Partido Republicano de Chile (PRCh), emitió su voto en el Colegio María Ana Mogas de Paine durante esta decisiva jornada electoral chilena y se mostró confiado en avanzar al balotaje, al tiempo que reiteró que respaldará a cualquier lista que se oponga al gobierno si queda fuera de la segunda vuelta.

De hecho, además aseguró que, “si hoy no paso a la segunda vuelta, habrá sido la última elección presidencial en la que participe”, aunque dijo estar “convencido” de obtener un buen resultado en su tercer intento.

Jara es una abogada y administradora pública que fue ministra del Trabajo en el gobierno de Gabriel Boric

La campaña estuvo marcada por preocupaciones sociales como la inseguridad, el aumento de delitos violentos y la migración

Además de elegir presidente, se renovaron la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado

La postura fue ratificada por Kaiser, del Partido Nacional Libertario (PNL), quien en su llegada al centro de votación de Providencia —marcada por desorden y empujones— afirmó que apoyará a cualquier candidato que enfrente a Jara en el balotaje. Además elogió el modelo libertario de Javier Milei y afirmó que el argentino realiza un “trabajo milagroso” para recomponer la economía, mientras adelantó que buscará coordinar políticas con Argentina si llega a La Moneda.

A lo largo de la mañana, en declaraciones radiales a Meganoticias, había anticipado que su respaldo sería “irrestricto” y volvió a cuestionar a la postulante oficialista con el tono crítico que sostuvo durante toda la campaña. También insistió en sus comparaciones contra la aspirante de Unidad por Chile: “Lo que hace la señora Jara es tratar de convencernos de que ella, que es el lobo, se ha transformado en vegetariana y quiere que las ovejas voten por ella”, declaró.

De cara a esta elección, el panorama opositor llega fragmentado, con Kast (Partido Republicano), Kaiser (Partido Nacional Libertario) y Evelyn Matthei (Chile Vamos, Demócratas y Amarillos) disputando el mismo espacio político. La candidata oficialista, fortalecida tras imponerse con claridad en las primarias, enfrenta resistencias en sectores de la centroizquierda por su vínculo con el Partido Comunista. Completan la carrera Franco Parisi (PDG), Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Artés y Harold Mayne-Nicholls, todos con postulaciones independientes.

El electorado chileno llega a las urnas marcado por la seguridad y la migración

La campaña en Chile quedó atravesada por la inquietud social frente a la inseguridad, el aumento de delitos violentos y la migración irregular. Algunas encuestas muestran que la criminalidad domina las preocupaciones ciudadanas, aun cuando el país sigue siendo uno de los países más seguros de la región y mantiene indicadores relativamente estables.

Aún así, la percepción se disparó: un 87,7% de la población cree que la delincuencia creció, pese a que solo el 17,7% de los hogares sufrió un robo y el 8,5% un delito violento. Episodios como el alza sostenida de secuestros reforzaron esa sensación, y la disputa electoral respondió con propuestas de alto impacto: levantar un muro y una zanja en la frontera, desplegar a las Fuerzas Armadas, endurecer el sistema penitenciario y avanzar en expulsiones de migrantes.

Elecciones en Chile: quiénes son los candidatos, qué proponen y cómo llegan a las urnas

De forma paralela, la inmigración quedó asociada en el debate público al crimen organizado y al narcotráfico, aunque las cifras oficiales muestran otro cuadro. Solo una fracción mínima de los imputados por delitos corresponde a personas extranjeras, una distancia que expone la brecha entre percepción y realidad.

