Héctor Torres: "Vamos a tener un programa con el Fondo, pero no creo que haya desembolso inicial"

Héctor Torres definió la relación de Argentina con el Fondo como un vínculo de “rehenes mutuos” entre el principal deudor y el principal acreedor. En esa línea, se refirió a la importancia de sostener un tipo de cambio que no se atrase para poder negociar un acuerdo con el FMI. “No tenemos acceso al mercado de capitales y negociar un acuerdo con el Fondo desde una situación en la cual el tipo de cambio se atrasa es más complicado”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1)

Héctor Torres es abogado con especialización en derecho internacional económico y ex representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional durante tres períodos.

Alejandro Gomel: Hace algunos días, en una entrevista, te referiste al plan económico actual del Gobierno y señalaste que no puede haber una moneda fuerte en una economía débil. ¿Qué tiene que hacer el Gobierno con la moneda ante la situación económica que sufre el país?

No soy quién para decirle al Gobierno qué es lo que tiene que hacer. Simplemente diría que el tema de equilibrar el balance fiscal es súper importante, pero no es lo único que hace falta hacer. Fundamentalmente me preocupa el tema de las reservas, y en una economía mentalmente bimonetaria me parece que es súper importante evitar que el tipo de cambio se atrase, atarse a una tablita no me pareció lo más adecuado.

En algún momento hay que salir, y cuanto más se tarda me parece que es más complicado. Creo que la escasez de la moneda no asegura su fortaleza, lo que asegura su fortaleza es una economía que exporte más de lo que importa, porque nosotros necesitamos hacer frente a pasivos externos, no tenemos acceso al mercado de capitales y negociar un acuerdo con el Fondo desde una situación en la cual el tipo de cambio se atrasa es más complicado. Todo eso me llevó a esa reflexión.

AG: ¿Se puede salir del cepo como está la situación hoy?

Creo que se puede con un riesgo muy alto. No creo que el Gobierno esté haciendo las cosas mal con lo que está haciendo, creo que tiene que ser muy prudente. Quiero aclarar una cosa, yo no soy quién para darle consejos al Gobierno.

Para empezar, yo no soy economista, soy abogado con especialización en derecho internacional económico, pero soy parte de la consultora Equilibra, leo a todos los consultores importantes argentinos, como Enrique Szewach. Creo que hoy salió un artículo de Enrique en este sentido, me adhiero a eso. No soy quién para darle consejos al Gobierno.

Elizabeth Peger: Justamente ayer hablamos con Martín Rapetti, que nos planteó que el tema de las reservas es el punto clave de estabilización del Gobierno. ¿Qué posibilidades efectivas tiene el Gobierno y su equipo económico de avanzar en una gestión por un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Qué alternativas se evalúan?

Sobre eso me animo a contestar con más conocimiento de causa. Nosotros somos el principal deudor del Fondo, el FMI es nuestro principal acreedor, somos rehenes mutuos.

Estoy seguro de que vamos a llegar a un acuerdo. Hoy, para poner las diferencias en muy pocas palabras, yo diría que el Fondo está pensando en un programa de unos tres años que tenga desembolsos pausados, cada 3 o 6 meses de acuerdo a como se vayan cumpliendo las reformas estructurales que el Gobierno se proponga hacer. La aproximación del Gobierno es diferente, no quiere un programa, quiere un desembolso inicial muy importante para poder armar reservas y levantar el cepo.

Para tener un desembolso inicial importante hace falta un programa en el que el Fondo acepte hacer lo mismo que hizo en el 2018, que es concentrar los desembolsos en el inicio del programa y, además, permitir que el Gobierno pueda usar esos desembolsos para intervenir en el mercado de cambio local. Ahí viene la pregunta inicial, ¿a qué precio va a comprar los pesos? Hoy están caros y se van poniendo cada vez más caros.

Creo que vamos a tener un programa con el Fondo, pero no veo voluntad por parte del Fondo de ir a un desembolso inicial importante con libre disponibilidad de uso para poder “pulsear” el mercado y comprar pesos en el mercado local. Esa parte no la veo.

EP: ¿Se impone en ese marco como una condición de un acuerdo lo que usted mencionaba de una eventual devaluación? ¿No hay acuerdo sin devaluación previa?

No diría eso, lo más probable es que el programa exija tener un tipo de política cambiaria que evite el atraso cambiario, tal vez sería un crawling peg más acelerado o con márgenes, es un tema que va a tener que definir el Gobierno.

No creo que el Fondo venga con una receta y diga que hay que devaluar un 20%. Estimo que el Fondo va estar abierto a una política cambiaria diferente a la actual, diferente a una política de tipo de cambio fijo en donde las experiencias han sido malas, las nuestras y las de otros países.

