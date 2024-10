Hernán Letcher: "El 99,7% del total de las empresas que desaparecieron son PYMES"

Un informe reciente del Centro de Economía Política (CEPA) indica que en los primeros 11.185 empresas cerraron en el primer semestre. Hernán Letcher, director de CEPA, explicó que los datos son el efecto de la caída de la actividad y que las PYMES industriales son las más afectadas: “El 65% de los puestos de trabajo están concentrados en este tipo de empresas”. A su vez, mencionó que, a diferencia de la industria, los sectores “energético, minero y financiero” festejaron los anuncios del ejecutivo en el Coloquio IDEA. “El modelo de Milei tiene pies de barro”, mencionó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Hernán Letcher es economista y director del Centro de Economía Política (CEPA).

Alejandro Gomel: ¿Los resultados del estudio son directamente proporcionales a la magnitud de la crisis?

Hay tres conclusiones para sacar de este trabajo. La primera es el efecto de la caída de la actividad, que se refleja en la pérdida de 260.000 puestos de trabajo, considerando también el sector público, y estas casi 12.000 empresas que han desaparecido.

La segunda cuestión es que la característica del modelo Milei es uno francamente antindustrial. No es el único sector afectado, pero es de los principales, tanto en pérdida de puestos de trabajo, como en desaparición de empresas.

El tercer punto, que quizás sea el más importante, tiene que ver con una dimensión específica de la lógica de ajuste del modelo Milei, que es regresiva. Es decir, que le pega peor a las PYMES que a las grandes empresas. Particularmente, si esto se cruza con el resto de las dimensiones que mencioné, las PYMES industriales, con menos de 500 trabajadores, son las que se llevan la peor parte y las que más han desaparecido. El 99,7% del total de las empresas que desaparecieron son PYMES.

AG: Estas empresas son las que generan empleo…

Históricamente, sí. El 65% de los puestos de trabajo están concentrados en este tipo de empresas. Lo que se ve tiene dos aristas, porque uno podría decir que es un impacto muy negativo, y también es cierto que como en el sector industrial han desaparecido empresas, hay sectores dentro de la industria que están reteniendo a sus trabajadores. Pero la continuidad de la crisis podría significar el incremento de despidos.

Elizabeth Peger: El escenario que contás coincide con el de varios economistas, o “econochantas”, como les dice el Presidente. Pero el ministro Caputo, otros funcionarios y Javier Milei se presentaron en la cumbre IDEA y ahí sólo se escucharon aplausos. ¿Hay dos fotos?

Es muy interesante la pregunta. El Coloquio IDEA se llamaba “Si no es ahora, cuándo”, que es como sintomático y un centro claro a la política del Gobierno. De hecho, la bajada era “Transformar, invertir y sostener”. Cuando la leí, me pregunté a quién le están hablando, porque a las PYMES de San Martín, mi distrito, no le están hablando.

Esta inquietud terminó en un análisis sobre qué actividades habían ganado y perdido desde la asunción de Milei hasta hoy. El dato es muy ilustrativo y creo que responde al título del coloquio y a buena parte de las declaraciones que se hicieron allí.

Al tomar el valor agregado bruto, que es precio por cantidad. De las actividades en general, el promedió dio 240. Ahora, ¿quiénes quedaron por arriba? La intermediación financiera tuvo un valor agregado de casi 600, o sea que ganó. Electricidad, gas y agua, casi 400, por lo que también ganó, o la minería, con 322. Los que quedaron por debajo del promedio fueron construcción, industria manufacturera y comercio. Estos resultados son muy ilustrativos del modelo.

Ayer, José Del Río publicó una nota en La Nación y mencionó que en el coloquio de IDEA, no festejaron todos, sino que festejaron los vinculados al sector energético, bancario y financiero. El sector industrial, principalmente, hizo críticas por no ver la reactivación en forma de “V”.

EP: El Gobierno viene festejando el “veranito financiero”, con la caída del riesgo país y la caída de la brecha del dólar. ¿Esto es sostenible o algo pasajero?

En clave financiera, nosotros decimos que el modelo de Milei tiene pies de barro. Si se ajusta el tipo de cambio real multilateral por términos de intercambio, está en niveles similares a cuando asumió. Con lo cual, si estaba apreciado en aquel momento, está apreciado ahora.

En segundo lugar, ¿qué va a pasar en diciembre cuando se elimine el impuesto PAIS? ¿De dónde se recorta con la motosierra para sostener el superávit fiscal? ¿Qué vamos a hacer con la acumulación de intereses que se va capitalizando en este pase de deuda que se hizo del Banco Central al Tesoro y no se ve?

EP: En esa línea, el presupuesto parecería un dibujo porque es difícil que se cumplan las metas establecidas. Esto da mucho lugar a la discrecionalidad del Ejecutivo.

Sí. De hecho, figura la duplicidad de los derechos de exportación sin aumentar la alícuota, lo que es inentendible. El presupuesto no cierra en sus principales planteos macroeconómicos. Para nosotros tiene pies de barro en los aspectos financieros, que se supone que son los que mejor administra el actual Gobierno.

Este escenario de veranito que estamos viviendo está atravesado por un blanqueo que ha sido exitoso, pero el análisis de ese éxito ha nublado la vista de algunos dirigentes que ahora creen que ordenaron la macro.

Lo que más me preocupa es que el formato de cómo han planteado la economía impide la recuperación. Supongamos que mañana el sector industrial necesita producir más, pero demandan más insumos de exportación, no hay dólares para pagarlos. Ese es el problema.

AG: O qué pasa con la inflación si hay un rebote en la economía…

Eso debería suceder si los argentinos tuvieran un mango más en el bolsillo, caso que parece muy hipotético. Si eventualmente sucediera, el efecto sería inflacionario con la lógica liberal de los precios en Argentina. Yo sigo sosteniendo que el objetivo de Milei es una economía más chica con salarios más bajos, y acá estamos.

