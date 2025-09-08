Jaime Duran Barba: "Quita más votos polarizar con un niño autista que las acciones"

El consultor Jaime Durán Barba analizó la campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires y atribuyó su derrota en las a errores de comunicación más que a la situación económica. “Cuando alguien me invita a participar en una elección, nunca pregunto cómo está la economía. Las elecciones se resuelven trabajando en elecciones”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Imagino que estás en Bolivia en este momento tratando de hacer otro presidente.

De momento en Ecuador, saliendo hacia Argentina y de Argentina sigo para Bolivia. Efectivamente, creo que es posible en esta segunda vuelta que sea presidente Tuto Quiroga, un amigo al cual estoy ayudando.

Vos venís sosteniendo que Milei hizo todo mal y finalmente se cumplió tu presagio. El resultado de ayer responde a lo que vos venías diciendo en contra de la mayoría de los encuestadores de la Argentina. ¿Qué te produjo el resultado de ayer? ¿Desazón respecto a que no se escucha lo que se dice?

Creo que hay una diferencia de enfoque en cuanto al tema electoral con la mayoría de analistas y de personas de Argentina. La sensación en Argentina es que la política tiene una relación dependiente de la economía, que la economía causa cosas en la política. Y mi experiencia de trabajar en esto ya más de 40 años es que no. Cuando alguien me invita a participar en una elección en cualquier país, nunca pregunto cómo está la economía porque no me interesa. Puede estar bien, puede estar mal, pero las elecciones se resuelven trabajando en elecciones.

Hay toda una disciplina que se ha cultivado en la George Washington, en la que venimos trabajando algunos académicos desde hace décadas, y las elecciones tienen su lógica propia. Quita más votos polemizar con un niño autista que las acciones. Eso impresiona a la gente, no le gusta.

Y el escándalo último de las medicinas es grave, no solo porque la lucha contra la corrupción era una de las banderas del mileísmo, sino porque fue con discapacitados. Cuando la corrupción es perjudicando a discapacitados, llega al corazón de la gente. Si la corrupción es comprando armas de la policía, sí, está mal, pero no quita tantos votos.

Ver al presidente huir desesperado con sus candidatos de Lomas de Zamora quita una enorme cantidad de votos, como el ridículo que hizo uno de los candidatos que se subió a una moto desesperado. Eso te quita votos, pero por cantidades. El acto ese que realizaron en Moreno fue bochornoso, en un potrero con corral. No tenían ni siquiera un sitio para arreglarse, para hablar, con gente de Milei atacando a los moradores de ahí, diciéndoles “monos sin dientes” y “negros”. Eso te hace perder las elecciones de manera descomunal.

Las actitudes de Milei han cambiado los últimos meses y hay un tema concreto. Este tema de las elecciones lo maneja bien gente que se ha preparado para eso. Cuando empezamos a trabajar en Bolivia, Tuto estaba quinto y ahora yo creo que va a ganar. ¿Quién se coló en la segunda vuelta? Un policía desconocido con una historia rocambolesca que representaba lo mismo que pasa en Argentina y lo mismo que pasa en toda América Latina: el fastidio de la gente con los antiguos políticos.

Encabezaban las encuestas dos muy buenos candidatos, Tuto y otro político con trayectoria, cuatro veces candidato, preparado, graduado en Estados Unidos. Pero la gente dice: “Ya basta de preparados. Quiero algo raro”. Y este policía fue algo raro en Bolivia y estamos frente a él con Tuto. Estas cosas están pasando ahora. Hay un pocotón de papers sobre por qué la gente está votando en contra de los líderes formados. Esto está pasando en todos lados. Están votando por un señor que fríe papas de McDonald’s.

Vos estás diciendo algo que nadie dice porque todo el mundo le está asignando a la economía de Milei, a la recesión que Milei produce y al ajuste que Milei produjo, el resultado electoral. Vos decís que lo que le pasa a Milei tiene que ver con la política. Si así fuera, esto querría decir que la sociedad no está en contra de que haya equilibrio fiscal, que los mercados no deberían asustarse, sino todo lo contrario. Que Kicillof, que Grabois, que la propia Cristina Kirchner no están en contra hoy de un desequilibrio fiscal, incluso lo asumen como necesario. Lo que se discute es el cómo llevarlo adelante y, al mismo tiempo, como vos decís, la insensibilidad y la crueldad. No la economía, sino la política. ¿Estoy entendiendo bien?

Absolutamente. Yo no sé lo que piensan Cristina y Kicillof sobre la economía, pero sí lo que la gente siente. La gente tiene sentimientos, no es una hoja de Excel. No importa que cuadren las cuentas fiscales. El enorme error de esta campaña para los miembros del Gobierno es haber pensado que un profesional en consultoría política, como Santiago Caputo, podía ser reemplazado por el (Ramón) "Nene" Vera. Es ir 40 años para atrás.

Hay partidos que tienen una lógica, como el peronismo. Son partidos clientelares, se basan en sindicatos, hacen movilizaciones pagadas como intentaron hacer en Moreno y fracasaron, y no llegaron a 2000 personas. Tienen una lógica que funciona con mucho dinero, con mucha estructura, que es finalmente lo mismo que mismo que dinero, y con una forma de hacer política que todavía está agonizando en Argentina con el peronismo.

Pero las otras campañas no son así. Recordemos que cuando Caputo y sus jóvenes, bastantes de ellos echados ya de La Libertad Avanza, hicieron una campaña presidencial de Milei, Milei ganó en provincias que no había pisado, en provincias en las que no tenía ninguna estructura.

Lo que vos estás diciendo es que en realidad la derrota obedece a que desplazaron a Caputo, al joven Caputo, como jefe de campaña, y pusieron a la hermana, a Karina Milei. Si Caputo hubiera sido el líder de la campaña, independientemente de lo económico, Milei podría haber triunfado.

Es que el desplazamiento de Caputo significó una nueva forma de ser de Milei también desde hace rato. A Caputo lo conozco bien. Conozco esta materia y conozco cómo él la ve porque se formó cerca mío. Era muy meticuloso con los detalles, como lo fuimos nosotros con el proyecto de Mauricio Macri. Más allá de que la economía esté mal o esté bien, desde 2015 hasta el 2019 ganamos todas las elecciones en la Ciudad, en la Provincia y en el país. Economía bien, a veces mal.

No por ser mi discípulo, pero Santiago es un chico inteligente, preparado y ha estudiado esta profesión. Si a mí me duele la muela, antiguamente iba al peluquero, que es el "Nene" Vera. Ahora, como soy cobarde con los dentistas, voy al dentista más sofisticado que tenga los aparatos más importantes y la mayor anestesia, porque tengo pánico a esa cosa, y me va bien. Si voy al peluquero, voy a tener problemas.

Caputo ha estudiado eso y no es solamente él, es todo un equipo. Esto no se hace solito, no es una persona. No fui yo el autor de los triunfos de Macri, había un equipo enorme. En el caso de Macri había unas 100 personas más que trabajaban en distintas áreas de la comunicación, de la psicología y demás, que hicieron que Macri fuera imbatible. Nunca perdió una elección. Y desde que echó a este tipo y cambió de metodología, no ha ganado ni una elección y terminó entregando la ciudad y el partido a Karina Milei.

Este tipo, para compartir con la audiencia, es Jaime Durán Barba. Macri, en el momento que dejó de ser aconsejado por Jaime Durán Barba, pasó a perder todas las elecciones. Y podríamos hacer un paralelo con Milei: una vez que dejó a Santiago Caputo, pierde las elecciones. Se podría decir que los presidentes primero tienen un consejero que les hace ganar las elecciones y después creen que pueden seguir ellos solos sin el consejo profesional de un asesor.

Es lo que suele pasar como consecuencia del Síndrome de Hubris. Llegado a presidente, el individuo se cree divino, se cree omnipotente, es prepotente y prefiere no tener consejos porque él está iluminado por Dios o por su superioridad mental. Eso suele pasar. Hay otros presidentes que no, que siguen usando las herramientas.

Cuando Macri fue elegido jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, teníamos como meta llegar a la presidencia. Pero todos esos 16 años en la Ciudad de Buenos Aires participamos muy activamente todos los consultores en la comunicación del Gobierno, para tener cada detalle de comunicación bien armado. No es que nosotros manejábamos la Ciudad, no es que nunca he manejado ningún país. Los presidentes saben cómo manejan, pero yo me ocupo de la comunicación y de tener básicamente un presidente que sea un padre, no un gerente. El gerente está ocupado de que la compañía tenga sus cuentas en orden.

El padre está preocupado por lo que les pasa a sus hijos, ama a sus hijos, y sus hijos son sentimientos, son relaciones muy complejas que no se reducen a que, bueno, yo soy tu padre, te tiro un cheque cada fin de mes y por eso soy buen padre. No. El hijo demanda amor, demanda respeto, demanda solidaridad, demanda esas cosas de las que no están preocupados siempre los presidentes, pero los consultores estudiamos detenidamente cada detalle.

Un tema como el de la polémica con el niño autista a mí me pareció brutal. Esto le cuesta a este señor una cantidad de votos enormes, pero no importa porque eso no lo saben en Wall Street, pero llega al corazón de las personas argentinas.

