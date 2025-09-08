lunes 08 de septiembre de 2025
ECONOMIA
ESCENARIO IMPENSADO

Algunos bancos ya venden el dólar en niveles cercanos al techo de la banda de flotación

Los resultados inesperados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires le ponen una presión extra al tipo de cambio que hoy juega un partido fundamental. Los bancos que están vendiendo casi un 7% más caro que el viernes la divisa.

pesos argentinos y dólares
Pesos argentinos y dólares | Cedoc

El dólar minorista, luego de las elecciones bonaerenses, comenzó este lunes 8 de septiembre a 1386,80 pesos para la venta, según el promedio que realiza diariamente el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Sin embargo, en la apertura del lunes, en algunos bancos el dólar ya se vende más de un 7% arriba del precio minorista que cerró el viernes como en el caso del Banco Galicia donde opera en $1460 para venta y $1.400 para compra, o el Santander y BBVA que también lo ubican en $1.460. En tanto, Banco Nación cotiza a $1.450.

El mercado pone a prueba la estrategia de Luis Caputo para contener el desbande del dólar, pero aún no habla de corrida cambiaria

Desde la consultora Max Capital hicieron un análisis sobre el tipo de cambio y expresaron que, con un techo de la banda cambiaria en $1.469,2, "nuestra valuación justa considerando riesgos electorales sería de $1.510 a $1.550". Según explicaron, "el gobierno necesitará usar reservas para contener la presión esperando mejores resultados en octubre, ajustar las bandas cambiarias, o reimponer restricciones, generando una brecha cambiaria", adelantaron

Las distintas cotizaciones del dólar este 8 de septiembre tras la derrota de LLA
Cotización del tipo de cambio el lunes 8 de septiembre de 2025. Fuente: EconArgy.

¿Cuánto cuesta la compra de dólares hoy?

La jornada de esta segunda semana de septiembre comenzó con el valor del dólar muy lejos del piso de la banda. En algunos casos superaron la barrera impuesta como techo.

Banco Nación: $1450

Banco BBVA: $1470

Banco Supervielle: $1389

Banco Patagonia: $1470

Brubank: $1475

Banco Credicoop: $1380

Banco Provincia: $1460

Por la volatilidad cambiaria estiman que el Gobierno vendió más de US$ 300 millones para domar al dólar

Dólar tarjeta, banco por banco

Por su parte, el dólar tarjeta del que el Gobierno de Javier Milei quito el cepo en abril, aún continúa operando con un recargo del 30% sobre el precio oficial en concepto de anticipo de Ganancias.

Cabe recordar que durante el cuarto mes de este 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, comandado por Luis Caputo, hizo oficial la eliminación de esa percepción impositiva para la adquisición de dólares y ratificó la vigencia en los gastos en el exterior que sean pagados en pesos con tarjeta de crédito y débito.

En este caso, hay que tener en cuenta que este tipo de cambio se encarece por el recargo del 30%, rige para todos aquellos consumos con crédito y débito. Los valores de la cotización del dólar tarjeta en algunos bancos son los siguientes:

Banco Nación: $1794

Banco BBVA: $1885

Banco Supervielle: $1805,7

Banco Patagonia: $1911

Brubank: $1803,10

Banco Credicoop: $1794

Banco Provincia: $1800,50

lr

También te puede interesar
En esta Nota