El dólar minorista, luego de las elecciones bonaerenses, comenzó este lunes 8 de septiembre a 1386,80 pesos para la venta, según el promedio que realiza diariamente el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Sin embargo, en la apertura del lunes, en algunos bancos el dólar ya se vende más de un 7% arriba del precio minorista que cerró el viernes como en el caso del Banco Galicia donde opera en $1460 para venta y $1.400 para compra, o el Santander y BBVA que también lo ubican en $1.460. En tanto, Banco Nación cotiza a $1.450.

El mercado pone a prueba la estrategia de Luis Caputo para contener el desbande del dólar, pero aún no habla de corrida cambiaria

Desde la consultora Max Capital hicieron un análisis sobre el tipo de cambio y expresaron que, con un techo de la banda cambiaria en $1.469,2, "nuestra valuación justa considerando riesgos electorales sería de $1.510 a $1.550". Según explicaron, "el gobierno necesitará usar reservas para contener la presión esperando mejores resultados en octubre, ajustar las bandas cambiarias, o reimponer restricciones, generando una brecha cambiaria", adelantaron

Cotización del tipo de cambio el lunes 8 de septiembre de 2025. Fuente: EconArgy.

¿Cuánto cuesta la compra de dólares hoy?

La jornada de esta segunda semana de septiembre comenzó con el valor del dólar muy lejos del piso de la banda. En algunos casos superaron la barrera impuesta como techo.

Banco Nación: $1450 Banco BBVA: $1470 Banco Supervielle: $1389 Banco Patagonia: $1470 Brubank: $1475 Banco Credicoop: $1380 Banco Provincia: $1460

Por la volatilidad cambiaria estiman que el Gobierno vendió más de US$ 300 millones para domar al dólar

Dólar tarjeta, banco por banco

Por su parte, el dólar tarjeta del que el Gobierno de Javier Milei quito el cepo en abril, aún continúa operando con un recargo del 30% sobre el precio oficial en concepto de anticipo de Ganancias.

Cabe recordar que durante el cuarto mes de este 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, comandado por Luis Caputo, hizo oficial la eliminación de esa percepción impositiva para la adquisición de dólares y ratificó la vigencia en los gastos en el exterior que sean pagados en pesos con tarjeta de crédito y débito.

En este caso, hay que tener en cuenta que este tipo de cambio se encarece por el recargo del 30%, rige para todos aquellos consumos con crédito y débito. Los valores de la cotización del dólar tarjeta en algunos bancos son los siguientes:

Banco Nación: $1794 Banco BBVA: $1885 Banco Supervielle: $1805,7 Banco Patagonia: $1911 Brubank: $1803,10 Banco Credicoop: $1794 Banco Provincia: $1800,50

lr