A las 20 horas horas de este domingo 7 de septiembre y mientras se esperan los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el dólar cripto opera en niveles de $1405 y 1410 promedio con algunas variaciones respecto del viernes pasado, lo que para los analistas estaría mostrando que la diferencia entre oficialismo y oposición sería algo mayor de la esperada.

Tras una semana volátil para los activos argentinos, el dólar cripto es la única referencia este domingo 7 de septiembre que se puede tener como punta de lanza de los que podrían mostrar mañana los mercados, cuando comiencen a operar porque opera las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. Además, por sus características, cuando comienzan a detectarse aumentos en su cotización, el mercado suele leer la situación como de aumento de presión sobre el tipo de cambio. En el lado opuesto, cuando la cotización del dólar cripto se mantiene estable, la situación suele interpretarse como una coyuntura de calma.

Para los que no están familiarizados, el dólar cripto es el precio que surge de la compraventa de "stablecoins" o monedas estables, que son los activos digitales que replican el valor del dólar norteamericano como USDT y USDC- a través de plataformas de intercambio de . criptomonedas.

La mirada de un especialista de los mercados sobre lo que está mostrando el dólar cripto hoy

Elena Alonso, CEO de Emerald Capital señaló que si bien no hay unidad de criterio en las cotizaciones del dólar cripto estaría operando con volatilidad y sin unidad de critario, con lo cual la diferencia entre oficialismo y oposición sería más grande de lo esperado, pero hizo énfasis en la necesidad de esperar la información oficial.

"Si la diferencia es muy grande o superior a cinco por ciento, podría ser que el mercado se sobrecaliente un poquito (mañana), si está en menos de ese valor, se espera que se mantengan las variables estables, tanto en el dólar como en otros activos", señaló. De todos modos, Alonso se hizo eco en la necesidad de esperar un poco más para conocer datos más concluyentes. .

En relación a la cotización del dólar cripto, opera en niveles muy disímiles que lo sitúan entre 1395 pesos y hasta $1465. Para Alonso, la variabilidad está mostrando que, si bien hay oferta y demanda, como aún no se conoce el resultado definitivo de las elecciones, la oferta estaría poniendo esos precios para cubrirse.

¿Son relevantes las stablecoins en la Argentina?

Según el último informe de Bitso, el fenómeno del “dólar cripto” no para de crecer en el país.

En efecto, durante el primer semestre de 2025 las stablecoins representaron el 16% de las carteras promedio de los usuarios argentinos, frente al 12% en Colombia y el 8% en Brasil.

Paralelamente, en ese mismo lapso de tiempo, el 85% de las compras locales de criptomonedas estuvo concentrado en USDT (78%) y USDC (7%).

Los cambios de la última semana: el Tesoro vendiendo dólares

En la semana previa a las elecciones bonaerenses, el Gobierno intensificó su estrategia de intervención en el mercado cambiario para contener la suba del dólar. Según estimaciones privadas, el Tesoro habría vendido cerca de US$500 millones entre el martes y el viernes, en un intento de mostrar estabilidad en los días previos a los comicios.

Sin embargo, la maniobra dejó una fuerte señal de debilidad: el riesgo país superó nuevamente los 900 puntos, encendiendo luces de alarma sobre la sostenibilidad de la estrategia económica.

El dólar mayorista, que había arrancado la semana en $1380 tras un salto inicial, cerró el viernes en $1355, con una baja de $7,50 respecto de la jornada anterior. El economista Salvador Vitelli, de Romano Group, señaló que “desde el martes podría decirse que volvió el crawling peg”, en referencia a la devaluación administrada que recuerda a etapas pasadas de la política cambiaria argentina.

No obstante, la aparente calma cambiaria tuvo un costo alto: el Gobierno gastó alrededor del 30% de la munición líquida de US$1669 millones con la que contaba el Tesoro antes de estas intervenciones.

Para varios economistas, la ofensiva oficial respondió a un único objetivo: llegar a las elecciones sin un salto brusco del dólar. La provincia de Buenos Aires fue transformada por el oficialismo en un test electoral nacional y el mercado interpretó la estrategia como una jugada de alto riesgo.

“Un resultado favorable podría darle algo de aire al Gobierno; pero si la derrota es contundente, la transición hasta octubre será muy complicada. En ese caso, la presión cambiaria volvería con más fuerza y obligaría a vender todavía más reservas”, advirtió la consultora Outlier.

