La tapa del Diario PERFIL del domingo 7 de septiembre de 2025

Elección crucial en PBA: plebiscito para el Gobierno y oxígeno opositor. La Libertad Avanza y Fuerza Patria llegan a los comicios en un escenario de polarización. El caos de la campaña violeta impidió imponer su agenda y abrió las chances de un peronismo a priori fragmentado. La segunda elección luego del escándalo que involucra a Karina Milei inicia la segunda mitad del mandato con altas dosis de incertidumbre.

En el Conurbano, la batalla es más social que cultural. En la Primera, Valenzuela contra Katopodis; en la Tercera, Bondarenko contra Magario. Personajes claves de un día agitado.

El Gobierno sueña con tranquilizar a los mercados llegando al 42% de votos.

Peronismo: Axel Kicillof y Máximo Kirchner esperarán los resultados en lugares distintos.

El Gordo Dan sigue su guerra interna con Guillermo Francos.

Harán dieciocho marchas en el Día Internacional contra Falsas Denuncias.

Protesta en Núñez. El muro para aprender a escalar es objeto de un debate entre deportistas del barrio y las autoridades.

“Periodismo puro”. Jorge Fontevecchia entrevista a Richard Sakwa, uno de los mayores especialistas mundiales en Rusia.

Consensos para combatir la pobreza. Dirigentes y académicos se reunieron en un conversatorio para tratar la deuda social.



Jubilados. Ante la crisis, Alemania busca que las personas mayores retiradas vuelvan al mercado de trabajo.

Con los marines cada vez más cerca, Maduro llama al diálogo con los EE.UU.. Trump le cambió el nombre a Defensa, se llama ahora Departamento de guerra.

Una caravana oficial LGBT+ llega al Vaticano. Peregrinan 1.400 personas.

Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa: tres estrellas unidas por Adrián Suar.

El Vélez del Mellizo es un supercampeón.

