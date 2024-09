Jesús Acevedo, presidente de Lotería de la ciudad de Buenos Aires: "Existen más de mil páginas de apuestas ilegales"

Jesús Acevedo habló sobre la importancia de la concientización a los menores sobre el juego ilegal: "no tienen la maduración mental suficiente para tomar las decisiones y el hecho de ver a sus ídolos, influencers, streamers, etc que invitan a apostar es la puerta de entrada para que terminen apostando en los recreos". Además, el presidente de Lotería de la ciudad de Buenos Aires afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) que es difícil identificar los síntomas de la ludopatía: “es importante que los padres empiecen a saber del tema y a hablar con sus hijos".

Jesús Acevedo es el presidente de Lotería de la ciudad de Buenos Aires y secretario de la Asociación de Loterías Estatales de la República Argentina.

Recientemente, se conoció la decisión de Jorge Macri de cerrar más de 200 sitios webs de casas de apuestas online. ¿Es posible controlar este problema?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el ámbito del Ministerio Público Fiscal se creó una fiscalía especializada para los juegos de azar y apuestas. Es muy difícil controlar el juego ilegal, pero el hecho de que se cree una fiscalía especializada para tratar este tipo de temas es una gran noticia para nosotros. Se trata de un área específica que se encarga de dinamizar estos procesos.

Nosotros estamos constantemente rastreando e investigando plataformas ilegales de juegos y, una vez que las encontramos, las denunciamos. El hecho de que haya una fiscalía especializada hace que el mecanismo sea más ágil y los resultados están a la vista.

La fiscalía se creó hace menos de dos meses y ya tenemos una sentencia que bloquea 237 páginas de apuestas ilegales. Hay que diferenciar el juego legal y el ilegal. Para entender cuáles son las páginas de juegos legales, lo más sencillo es observar que los dominios terminan en .bet.ar. Esas páginas son auditadas por la ciudad de Buenos Aires y tiene la exigencia de los más altos estándares de comprobación de identidad de la región. Si un menor ingresa a alguna de estas páginas desde su teléfono, el padre será avisado. Muchas tienen verificación de identidad a través de la cara, datos biométricos y están obligadas a tener el DNI chequeado con el RENAPER. Nosotros somos los garantes que los menores no puedan entrar a las páginas terminadas en .bet.ar.

También hay todo un universo ilegal que se trata de miles páginas terminadas en .com.ar. Hace un par de meses, el jefe de Gobierno tomó varias medidas para tratar de combatir, bloqueó IPs en escuelas y clubes de barrios, y creó la fiscalía especializada del Ministerio Público Fiscal.

“La mayoría de los chicos que apuestan online buscan ayuda cuando deben mucho dinero”

¿Cuántas páginas legales existen?

En este momento hay 11 páginas que cumplen con los requisitos y más de mil que son ilegales. El número no es exacto y se actualiza día a día. Ahora se bloquearon 237, pero la competencia con la tecnología es muy despareja en términos de velocidad. Por eso tratamos de atacar a quienes promocionan este tipo de plataformas ilegales. Los chicos todavía no tienen la maduración mental suficiente para tomar las decisiones, y el hecho de ver a sus ídolos, influencers, streamers, etc que invitan a apostar es la puerta de entrada para que terminen apostando en los recreos. Nosotros empezamos a enviar cartas documentos a estas personas que promocionan plataformas ilegales.

Denunciaron a 18 influencers por promocionar una cadena de juego online ilegal

Elizabeth Peger: También hay muchos comunicadores de plataformas legales y de espectáculos masivos, como el fútbol. En su momento, los autos de Fórmula 1 tenían publicidad de cigarrillos y eso ahora está prohibido, pero la mayoría de los equipos de fútbol tienen publicidad de empresas de apuestas y lo mismo sucede con las figuras de la selección nacional. ¿No debería tratarse la limitación de la publicidad?

Este tema se está tratando en la legislatura porteña y también a nivel nacional. Desde que comenzó la nueva gestión de Jorge Macri, nos pidió que estemos muy encima de la ludopatía infantil, empezamos a exigir a las plataformas de juego legal que, cuando tengan figuras famosas que promocionen el juego, tengan como objetivo hablar de juego responsable.

El Enacom bloqueó más de mil páginas web de apuestas ilegales

Pero ahora recortaron el tiempo de la publicidad y aprovecharon para sacar esa parte.

Nosotros no vamos a permitir que se recorte. Entendemos que, al ser una actividad lícita, el juego legal tiene derecho de publicitar, pero la normativa porteña exige que haya un mensaje de juego responsable. Estamos en esa línea y auditando que no se corten esos momentos de la publicidad. Hoy, en casi todas las publicidades, se baja un mensaje de juego responsable.

Más allá de que lo exija una norma, también tienen que ver que los periodistas y el jefe de Gobierno se está haciendo cargo de la situación. La gente está más atenta también y eso influye en que los propios operadores del juego e influencers quieran dar este mensaje.

Más allá de las sanciones que pueda haber, la única forma posible de prevenir la ludopatía es concientizar. Además, iniciamos una campaña muy ambiciosa llamada "hablar es ganar" que apunta a que los padres empiecen a saber del tema y a hablar con sus hijos. La ludopatía es invisible, no se ven los síntomas y es difícil de detectar. Es importante poner luz sobre el tema y estar atento.

ADP VFT