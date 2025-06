Jorge Castro: “Elon Musk propone un impeachment a Donald Trump”

El analista internacional Jorge Castro se refirió a la disputa entre Donald Trump y Elon Musk y consideró que la ruptura estuvo relacionada con la quita de subsidios a los autos eléctricos y la remoción del hombre designado por Musk en la NASA. “Elon Musk no acepta estos dos puntos fundamentales y los siente como una ofensa de tipo personal”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Jorge Castro es analista político internacional y columnista. Fue secretario de Planeamiento Estratégico de la Presidencia en los años 90, docente universitario en la UBA, El Salvador, y FLACSO.

¿Estamos frente a una especie de guerra nuclear intelectual de la más alta densidad, con esto que está pasando entre Elon Musk y el presidente Trump?

Mirá, me parece que hay que ver este tema más de cerca, en el sentido siguiente: hay dos cuestiones que afectan directamente a Elon Musk. El primero es el retiro de los subsidios a los vehículos eléctricos en el presupuesto 2025.

El segundo es la remoción dispuesta por Donald Trump del nombramiento de Jared Isaacman como nuevo titular de la NASA. Este personaje, Jared Isaacman, fue propuesto para ese cargo en la NASA por Elon Musk.

Estos son los dos motivos fundamentales, las dos cuestiones fundamentales, que llevan a esta ruptura monumental entre Elon Musk y Donald Trump. Y por eso, las consecuencias son las siguientes: Elon Musk ahora propone el impeachment de Donald Trump, critica al Congreso de los Estados Unidos por haber aprobado el presupuesto en la Cámara de Representantes —el presupuesto 2025—, y pide la formación de un tercer partido, más allá de los republicanos y de los demócratas.

Esta es la situación actual, y este es el fondo de la cuestión que existe entre el presidente de los Estados Unidos y Elon Musk.

Ahora, Elon Musk no puede ser presidente de los Estados Unidos, entiendo, por ser extranjero, por más nacionalizado que sea. Creo que Kissinger había sido el caso del cargo más alto siendo extranjero nacionalizado, que era el equivalente a lo que sería nuestro ministro de Exterior. Pero, ¿qué es lo que vos imaginás? ¿Está tratando de hacer algo parecido?

No, no. Hay un enfrentamiento, y los motivos del enfrentamiento son estos dos. Y las consecuencias son que Elon Musk ahora está fundamentando las razones de su enfrentamiento con el presidente norteamericano. Y por eso propone cosas tan asombrosas como el impeachment de Donald Trump.

Critica al Congreso de los Estados Unidos por la aprobación, debido a la Cámara de Representantes, del presupuesto 2025. Y apoya la formación de un tercer partido, una novedad histórica, más allá de los republicanos y de los demócratas.

¿Pero creés que eso tiene futuro?

No, no, ninguna de estas cosas tiene futuro.

Entonces, ¿entramos en un otoño de Elon Musk?

No, tampoco. Elon Musk es uno de los genios del mundo contemporáneo. Su capacidad como industrial, innovador, y una superestrella, sobre todo en el campo de la inteligencia artificial, está más allá de toda discusión. Yo creo que lo de Elon Musk recién comienza en términos mundiales.

¿Y cómo sigue, Jorge? ¿Cómo te lo imaginás esto? ¿Vidas paralelas de Grecia y Roma, de Elon Musk y de Trump?

No, creo que no está planteado en esos términos. Esto ni lo afecta al presidente Donald Trump, ni tampoco afecta la discusión que en este momento está en el Senado sobre la aprobación del presupuesto 2025.

Donde lo fundamental son dos cosas: Primero, se tornan permanentes las rebajas de impuestos establecidas en 2017, en el primer gobierno de Donald Trump, lo que implica una inyección de seis billones de dólares en la economía norteamericana en los próximos 10 años.

Y el segundo punto que está en discusión en ese proyecto de presupuesto es el hecho fundamental de que, por primera vez, y transformado en ley presupuestaria, está en marcha una reducción sistemática del déficit fiscal norteamericano, que se reduce a la mitad en un plazo de tres años, y que de esa manera invierte el crecimiento fenomenal que ha tenido, sobre todo en los últimos cuatro años, el endeudamiento público en los Estados Unidos.

De modo que, a través de la reducción del déficit fiscal, se revierte el crecimiento de la deuda pública norteamericana del gobierno federal.

Elizabeth Peger (EP): Usted recién mencionó el tema de la ley de presupuesto, porque ahí hay un recorte también de subsidios importantes para intereses de empresas de Musk. Y además, hay toda una cuestión vinculada a cierto malestar sobre la intención de Musk de que Starlink, que es su empresa vinculada a la comunicación satelital, fuera la principal proveedora de todo el sistema de defensa de Estados Unidos. Ahí aparecía un malestar muy importante, que se hacía además efectivo en el vínculo de Musk con el secretario del Tesoro.

Bueno, lo que está en discusión en materia de defensa en Estados Unidos es, sobre todo, lo que se refiere a la Cúpula Dorada, la creación de este sistema de defensa misiles-antimisiles colocado en plataformas de internet, que cubre todo el norte del hemisferio americano.

En primer lugar, Alaska, Canadá y los Estados Unidos, en donde la participación de Elon Musk, a través de sus diversas empresas, va a ser muy importante. Pero es, ciertamente, marginal: van a tener que participar de esto prácticamente todo el mundo de la alta tecnología norteamericana.

EP: Claro. Lo que referían era que había una intención de Musk de que se utilizaran solo sus empresas y no participaran otras.

Pero este no es un mundo de intenciones…

No, pero digo, eso como uno de los motivos y la razón del quiebre en el vínculo.

No, no. No. La razón del quiebre son estos dos puntos: el retiro de los subsidios a los vehículos eléctricos en el presupuesto 2025. Y la remoción hecha por el presidente Donald Trump del nombramiento de Jared Isaacman como nuevo titular de la NASA. Este personaje, Jared Isaacman, ha sido propuesto por Musk.

Pero evidentemente, para que Trump haya hecho eso, es porque se lo quería sacar de encima. Porque, digamos, es evidente que si le quita los subsidios y si a Musk le saca a la persona que él puso en la NASA, teniendo él la empresa más importante de navegación espacial privada, evidentemente eso es lo que hizo Trump para sacárselo de encima.



Yo creo que en ese nivel de la estructura de poder, el problema de los gustos personales tiene un peso muy relativo.

¿Y a qué lo atribuís entonces vos?

Lo atribuyo a estos dos puntos.

No, te entiendo. Pero ¿a qué atribuís que estos dos puntos se hayan producido?

El presupuesto 2025 es un presupuesto que asciende a 3.2 billones de dólares. No creo que jueguen acá, en un presupuesto de esta magnitud, los intereses y las intenciones personales.

Y en lo de la NASA, ¿tampoco?

Lo de la NASA es el hecho de que el personaje propuesto por Musk para titular de la NASA, a propuesta de Elon Musk, resultó ser una figura muy conocida de los ambientes demócratas. Y Donald Trump tiene la idea fundamental de que todos los cargos decisivos del sistema de poder norteamericano tienen que estar alineados con su programa de gobierno.

Entonces el que rompe es Musk con Trump, y no Trump con Musk.

Estamos hablando de hoy, viernes, y estamos hablando de que esto comenzó el viernes de la semana pasada. Este es el margen de tiempo de este conflicto fundamental.

Bueno, sin saber entonces quién rompió con quién, o como pasa en esos matrimonios...

Pero yo no creo que sea una cuestión de quién rompió con quién. El presidente de Estados Unidos... nadie tiene más poder que él en el sistema norteamericano, ya sea económico, social o político.

Y entonces, a tu juicio, ¿qué pasó?

Lo que pasó es que Elon Musk no acepta estos dos puntos fundamentales. Los siente como una ofensa de tipo personal.

Ahí está, entonces. Bueno, el que rompe, el que se siente traicionado, es Elon Musk, para ponerlo en términos concretos.

Yo tampoco utilizaría el término "personal" o "traición", porque en esta materia, y en una estructura de poder como la norteamericana, las intenciones y las pasiones cumplen un papel muy reducido.

EP: Lo que pasa es que la reacción de Musk la personalizó absolutamente…

Está personalizada con respecto al presidente Donald Trump, porque el presidente Donald Trump, en el sistema político norteamericano, es el único mandatario elegido por la totalidad del pueblo estadounidense. Esto le otorga un poder particular, de carácter prácticamente plebiscitario.

Solo que está compensado por el sistema de compensación de poderes que existe en Estados Unidos: con el Congreso, por un lado, y el sistema judicial, por el otro.

