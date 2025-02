Jorge García Cuerva convocó a una misa por la salud del Papa: "Francisco necesita que recemos por él"

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, convocó a una misa para rezar por la salud del papa Francisco, que se encuentra internado en el hospital Gemelli de Roma con un cuadro delicado tras una crisis respiratoria. La misa se celebrará este lunes a las 17 en Plaza Constitución.

En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), monseñor Cueva resaltó que Plaza Constitución es “un lugar tan querido por el Papa, en el que siempre se escuchó su voz profética denunciando la injusticia” y aseguró que el parte clínico que publica el Vaticano de manera diaria es “la única información oficial” sobre el estado de salud del Sumo Pontífice.

Jorge García Cuerva es teólogo, abogado, canonista católico y arzobispo de Buenos Aires desde mayo de 2023. Fue obispo de Río Gallegos entre 2019 y 2023, y obispo auxiliar de Lomas de Zamora entre 2017 y 2019.

Hoy en la Plaza Constitución, hacés una misa en el mismo lugar donde, cuando ocupaba tu mismo cargo, el hoy Papa, en aquel momento el cardenal Bergoglio, hacía la homilía para los cartoneros en la Plaza Constitución…

Efectivamente. En este ánimo de acompañar al Santo Padre en este proceso de enfermedad y pidiendo por su salud, me parecía que era muy simbólico poder celebrar la misa en Plaza Constitución, un lugar tan querido por el Papa, en el que siempre se escuchó su voz profética denunciando la injusticia, la exclusión y estando cerca de los más marginados y de los más pobres. Por eso nos parecía que era un lugar convocante, un lugar donde podemos juntarnos como Ciudad de Buenos Aires y también quienes se acerquen o quienes pasan por allí para salir o entrar a la Ciudad, y rezar juntos por la salud del Papa.

Claudio Mardones: Quienes hemos tenido la oportunidad de cubrir otros momentos de la iglesia, recordamos lo que era Bergoglio antes de 2013, oficiando homilías ahí en Plaza Constitución. ¿Quiénes han comprometido su presencia para esta tarde?

Nosotros hicimos una convocatoria amplia y abierta. Van a participar algunos obispos de la región Buenos Aires y va a participar también el arzobispo de La Plata, monseñor Carrara. Por supuesto, invitamos a todas las comunidades parroquiales y a quienes se quieran acercar. Hemos recibido la colaboración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el armado de la tarima, el escenario y el sonido. La idea es hacerlo en la plaza misma, porque el pronóstico dice que por la tarde no estaría lloviendo, así que la misa será en la misma plaza. Están todos convocados.

También tengo que resaltar que se me ocurrió proponerle al jefe de Gobierno la posibilidad de poner las imágenes de la cara del Papa y esta frase de Francisco: "Rezo por vos”, y lo tomaron enseguida. Vi algo parecido en una imagen que me llegó, en el Cristo que tiene la ciudad de Río de Janeiro. Entonces, cuando vi eso, pensé: ¿Por qué no hacerlo en esta ciudad que sabemos que Francisco quiere tanto?"

El Papa Francisco continúa con pronóstico reservado pero aseguran que "la noche ha transcurrido bien"

Alejandro Gomel: ¿Qué saben ustedes oficialmente de las últimas horas del Papa Francisco?

Para nosotros, la información oficial son los partes médicos. Esa es la única información que manejamos y la única que preferimos compartir. Lo demás son todas absolutas especulaciones que están también teñidas de cierta intencionalidad.

AG: ¿Les ha llegado algún mensaje del Papa?

No, recibimos lo mismo que todos en el día de ayer, el mensaje del Angelus. Sabemos que estaba preparado, pero que el Papa también lo dio a conocer. Está internado, respondiendo a la medicación, y nada más. Solamente sabemos lo que dicen los informes médicos, que es lo que nosotros repetimos.

Hay una diferencia entre la situación que se escuchaba el sábado a la noche y la que se escucha hoy. Dentro de la situación crítica, hay una visión un poco más esperanzadora. ¿Qué te pasó el fin de semana, cuando las noticias que llegaban todavía eran preocupantes? Vos nunca quisiste ocupar el cuarto que tiene el arzobispo de Buenos Aires, en el que dormía en su momento el cardenal Bergoglio. En algún momento de esta época, con malas noticias, entraste a ese cuarto y rezaste allí.

Los arzobispos de Buenos Aires tenían su casa en Olivos. Iban y venían trabajando a la curia todos los días desde Olivos. Fue Bergoglio el primero que decidió no vivir allí, sino hacerlo directamente en la curia de Buenos Aires. A mí me parecía que estaba bueno callejear un poco más y poder cortar en algún momento con la tarea y conseguimos una casita en Flores Sur. Estoy viviendo en Flores, cerca de donde fue la casa familiar de Bergoglio. Por eso es que yo no vivo en la curia, donde está su dormitorio, al que he entrado en algunas ocasiones. Me llama siempre la atención el escritorio, donde yo trabajo. Ese es el escritorio en el que él escribía, el escritorio en el que seguramente pensaba. Incluso en los cajones han quedado papeles de él con su letra. No deja de ser algo muy emocionante.

Lo que me pasó y lo que me pasa es que para mí es un padre. Es alguien con quien he compartido desde el corazón y también desde las ideas. Siempre me sentí muy identificado con su magisterio, siempre me sentí muy acompañado por su paternidad, y tengo consejos que llevo en mi corazón siempre. Por eso rezo, porque queremos un papa Francisco por mucho tiempo más. Aún hoy, con su fragilidad, nos está animando a todos con su enfermedad a seguir adelante. Por eso digo que me renueva el compromiso. Toda esta situación es tan dolorosa, y todos queremos que el Papa se cure, pero indudablemente también esto me anima a comprometerme cada vez más con su magisterio y con lo que él soñó, y por lo que dio la vida, que fue el bien de la Iglesia y anunciar con alegría el evangelio de Jesús.

“En este momento lo que el Papa necesita es que recemos por él”, aseguró el arzobispo de Buenos Aires

Estás contando que Bergoglio decidió vivir en el lugar de trabajo, en un lugar austero. Eso lo repitió también en Roma, donde cambió el Palacio donde normalmente vivían los Papas a pasar a un lugar bien austero. Aquellos que tuvieron la oportunidad de visitarlo ven que realmente es de una vida de austeridad monacal. Flores Sur debe ser, junto con Barracas, los dos barrios económicamente menos pudientes de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un mensaje en todo esto, que es de austeridad, distinto al que había en el pasado…

Sí, en realidad, el lugar donde vivir, tanto el caso de Francisco como es ahora mío, y tampoco me puedo comparar con él porque no le llego ni a los talones, tiene que ver también con estar cerca de la vida de la gente, con vivir como vive todo el mundo. Se trata de esto que tantas veces hemos escuchamos a Francisco decir: "Ser pastores con olor a oveja". Significa que podamos tomar un medio de transporte, que podamos saber lo que valen las cosas, que nos podamos encontrar en la calle con la gente, que podamos escuchar sus clamores, que podamos ver lo que pasa.

Yo recorro la ciudad y uno va viendo lo que va pasando. En definitiva, tiene que ver también con un estilo al que nos ha invitado Francisco a lo largo de todos estos años de magisterio. Tantas veces ha insistido que los sacerdotes y los obispos estemos cerca de Jesús en la oración y cerca de nuestro pueblo en la vida cotidiana. A la hora de encarnar las propuestas que nos hizo el Papa, él ha sido el primer testimonio.

Elizabeth Peger: En las últimas horas hubo pronunciamientos pidiendo cadenas de oración de diversos sectores de la política, incluido anoche un comunicado de la CGT pidiendo a los trabajadores que recen por Francisco. Sin embargo, no ha habido ninguna consideración de parte del Gobierno nacional. ¿Cómo lo evalúan ustedes?

En este momento lo que el Papa necesita es que recemos por él, y yo no voy a entrar en cuestiones que pueden generar mayor división. Entiendo que cada uno acompañará al Papa de este modo. Se que la vicepresidente también ha dado su acompañamiento en la oración. Muchos quizás rezan sin necesidad de publicarlo, y quizás sea más valedero. No me parece que sea trascendente evaluar quiénes sí y quiénes no.

Queremos agradecerte este tiempo para con nosotros. Nosotros también nos sumamos al rezo por Francisco.

Muchas gracias. Invitamos a los que puedan acercarse hoy a las 17 a Plaza Constitución para realizar la misa por la salud del Papa.

