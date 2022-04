José María Muscari: "Después de la pandemia, la gente busca catarsis en el teatro"

El artista José María Muscari habló con Jorge Fontevecchia para "Modo Fontevecchia", por Radio Perfil (FM 101.9), y contó cómo se prepara para el estreno de la adaptación de Julio César, protagonizada por Moria Casan. Cómo cambió el público con la pandemia.

¿Cómo se te ocurrió esta versión de Julio Cesar interpretada por Moria Casan?

Estamos en los días previos al estreno, inaugurando el Cine Teatro El Plata, con todo lo que eso significa para generar un espacio cultural en Buenos Aires. Me siento muy movilizado porque todos los días tengo el lujo de dirigir a Moria Casan, que encabeza el elenco, y a todas las figuras que lo integran. Ayer salieron a la venta las entradas y sucedió un fenómeno increíble, que no tiene estos antecedes, y es que se agotaron todas las de mayo en un día. A la semana de ensayo nos enteramos que fuimos convocados para abrir el Festival de Mérida, España, a donde vamos a estar viajando en julio para representar a la Argentina. Julio César despierta furor e interés y todo lo que puedo decir es pura alegría.

Que Moria Casan sea pareja del suegro de Sergio Massa, ¿influyó en algo para la perspectiva de una obra tan cargada de política?

No le agrega nada porque Julio César es una obra de Shakespeare, escrita hace muchos años, que no tiene nada que ver con la política actual. No existe una lectura del presente como para dialogar con algún aspecto de nuestro mapa político. Moria es una artista que está muy ilustrada de lo que es nuestro medio desde hace muchos años, más allá de quién sea su suegro, pareja o qué programa de televisión esté haciendo. Es una artista todoterreno que le faltaba llegar al mundo del teatro cultural. Me parece muy positivo que el Teatro San Martín haya dado el paso para que una figura como Moria Casan pueda encabezar este proyecto. Pienso que va a ser un antes y un después para su carrera, porque no estamos habituados a verla en un proyecto de estas características y en el enfoque que le está dando. Va a ser una obra que va a movilizar un montón de sentimientos.

¿Cómo era el público antes y después de la pandemia? ¿Cuál fue la experiencia con Sex?

Sex fue un espectáculo que trascendió la pandemia, porque pudimos hacerlo virtualmente y eso permitió que esté en escena y nunca baje. Tuvo un año de éxito presencial y después pasamos a la opción virtual y ahora estamos en la nueva normalidad. Esto me obligó a darle una vuelta más al espectáculo, recorriendo el país con el elenco. Después de la pandemia, la gente busca catarsis en el teatro. Pareciera que están buscando vivir emociones reales y fuertes que los alejen del streaming y del aislamiento.