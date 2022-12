El especialista en la realidad política latinoamericana, José Natanson, manifestó que "la política argentina de los últimos 12 años gira alrededor" de la Vicepresidenta. También se refirió la posible ayuda económica de Brasil. A su vez, enfatizó que "Sergio Massa teme los efectos no deseados de un plan de estabilización", en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Tu última nota se titula "Massa, gradualismo o muerte". ¿Podrías hacernos una síntesis?

Lo que quise plantear en esa nota es un dilema que tenía al empezar a escribirla, por eso hablé con cinco economistas influyentes y reconocidos. Y aún viniendo de marcos ideológicos diferentes, coincidían en que, con esta inercia, la economía argentina iba a un espiral inflacionario o hasta hiperinflacionario, y que la única salida para esto era un plan de estabilización que comenzara por la devaluación de la moneda.

Entendían también la dificultad de hacer esto, pero decían que iba a ser peor si no se hacía. Incluso uno de los economistas que me dijo eso era cercano a Sergio Massa. Y la pregunta que me surgió al escucharlos fue por qué no lo hacía el Gobierno, con el poder real que tiene el ministro de Economía. Alberto Fernández es casi un presidente decorativo.

Por eso investigué las razones por las que Massa se aferraba a la idea de que las variables económicas se vayan convergiendo gradualmente. Sergio Massa teme los efectos no deseados de un plan de estabilización, porque se puede saber cómo empieza pero no cómo termina. Con ese temor, Massa se aferra a la idea de que el único camino es ir ajustando gradualmente y así generar la sensación de una mayor tranquilidad económica.

La posibilidad de una ayuda económica de Lula

¿Ves posible un crédito de 15 mil millones de dólares de Brasil?

Sería algo que cambia totalmente el juego. Con la gente de Brasil con la que hablé, todos coinciden en que Lula tiene la voluntad de ayudar al gobierno argentino, pero el país dispone de mecanismos institucionales de frenos y contrapesos, y sería muy difícil que pueda tomarse una decisión de esta naturaleza. Le va a costar mucho a Lula gobernar sin un acuerdo parlamentario.

La decisión de Lula de nombrar como Canciller a Mauro Vieira y, paralelamente, designar como ministro de Economía a Fernando Haddad, ¿te indica alguna mirada política de la economía y su relación con Argentina?

Al hacer esas dos designaciones, no creo que Lula esté pensando en la relación con Argentina, pero sí diría que son dos personas que conocen muy bien a nuestro país. El Canciller fue mucho años embajador acá. Y Haddad es un viejo amigo de los partidos políticos argentinos. Son dos personas a las que la realidad argentina no les resulta ajena.

Puede ser que su conocimiento de la situación los haga pensar que es necesario algún nivel de asistencia para la Argentina. Pero en Brasil hay límites institucionales y políticos muy fuertes. Por eso veo más lejana la posibilidad de un acuerdo de semejante magnitud económica. Pero si se hiciera, sería un cambio de pantalla para el Gobierno.

El rol de CFK dentro de la política argentina

¿Qué significa que Cristina Kirchner no sea candidata?

En primer lugar, genera un enorme desconcierto. Para bien o para mal, la política argentina de los últimos 12 años gira alrededor de Cristina Kirchner, tanto para los peronistas como para los opositores. Todos piensan cómo moverá las fichas. Recién ahora están empezando a procesar esta decisión. Cristina dijo que no va a ser candidata y creo que va a cumplir, porque casi siempre lo hace. No fue una decisión emocional, sino que la pensó.

Pero además no renunció a la conducción del peronismo y la centralidad política no es una remera que uno se pone y se saca cuando uno quiere. Creo que Cristina Kirchner venía buscando formas de salir de su propia centralidad, a través de una sucesión. Ella tantea la forma de no tener que poner el cuerpo.

Ya ocupó todos los cargos políticos ambiciosos a los que un dirigente puede aspirar, entonces no va a querer ser senadora por la Provincia. El problema es que no se renuncia a la centralidad, por más que no ocupe el cargo. Y hay que ver cómo se reordena el peronismo a partir de eso.

