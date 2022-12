El director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, Andrés Asiain, aseguró que "hay que llamar a un congelamiento de todos los precios de la economía por tres meses". Además, puso en duda el proyecto económico del ministro de Economía, en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9).

¿Es inviable el plan de estabilización de Sergio Massa?

No creo que lo sea, sino que considero no se trata de un plan de estabilización. Hay una serie de medidas fiscales y monetarias que se están haciendo, que es básicamente reducir fuertemente el gasto público. La emisión monetaria se está haciendo financiando el Tesoro, pese a que hay otras cuestiones relacionadas a esto vía Banco Central, a través de sostener bonos o del Dólar Soja.

Las políticas de ajuste fiscal y monetario no tienen efecto, por lo que no se termina de calificar de plan de estabilización dadas las condiciones de inflación. Se puede catalogar de plan ortodoxo que tiene una visión monetarista que no calza con las causas del país y va a fracasar en bajar los precios, como lo hicieron los últimos planes de ajuste fiscal que se usaron para frenar una inflación que tiene componentes más inerciales.

El proyecto para reducir la suba de precios

¿Cuál sería tu plan para combatir la inflación y esos elementos inerciales?

La inercia tiene que ver con que el año que viene los alquileres, por ley, tienen que aumentar un 90% o 100%. Los sindicatos se sentarán a negociar un 100% pensando en empatar a la inflación. Hay empresarios endeudados a tasar del 100% o más. Cuando tenés costos financieros, alquileres, y subas salariales que se indexan con la inflación del pasado, hace que esta se proyecte como un piso hacia delante, eso es la inercia.

Para combatir hay que romper esos elementos inerciales. La propuesta que venimos llevando es de llamar a un congelamiento general de todos los precios, no solamente de consumo o algunos rubros, e incluyendo el dólar y las tarifas. Y salir del mismo tomándolo como base para las proyecciones inerciales.

Con esta visión, entendemos que el periodo de congelamiento puede actuar generando una estabilidad artificial de la economía, que se proyecte inercialmente a través de la pauta salarial de alquileres y costos financieros por nueve meses, para después, concluido un año, volver a las paritarias libres con un nivel de nominalidad mucho menor que el actual.

¿En qué se diferencia de cuando algunas personas del kirchnerismo citaban como ejemplo al Plan Gelbard? ¿Tiene algún punto de contacto con esto que mencionás?

Tiene un punto muy en común que es el congelamiento total de los precios. Hay que llamar a un congelamiento de todos los precios de la economía por tres meses. Y los nueve posteriores ya son con la paritaria en salario real, la indexación de alquileres y costos financieros, a la nueva pauta de inflación lograda durante este proceso.

También tiene algunos elementos del Plan Austral y cuestiones actuales, como el sostenimiento de la paritaria, que es una condición para lograr el apoyo del sindicalismo a un programa de estabilidad.

¿Qué similitudes o diferencias tiene con el plan exitoso que se llevó adelante en Israel en los '80, en la misma época que se desarrolló el Austral en la Argentina?

La clave del éxito del plan de Israel tenía que ver con un ingreso masivo de divisas tanto por ayudas financieras como militares. Por eso pudo ejercer un programa más moderado de varios años y bajar de a poco la inflación, porque tenía asegurado el control del tipo de cambio.

En la Argentina, donde no tenemos ayuda financiera y un ingreso de divisas muy fuertes, es inviable. Porque comenzamos un plan de corto plazo, como quiere Massa, de bajar un punto por mes, y con suerte en un año se logra bajar de 100% a 80%. Pero con eso, en una devaluación de una semana, perdiste todo lo logrado en un año

Como estamos en una situación de fragilidad externa y nos exigen el pago de deuda, se ve como poco imitable.

